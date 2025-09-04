Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
「好色小學生」熊吉實體化公仔亮相！12月日本上架，重現被警察逮捕的經典搞笑迷因場面
有印象見過一張被警察逮捕的熊仔Meme圖嗎？這隻熊叫做熊吉，畫面是出自《搞笑漫畫日和》，現在這個經典「熊吉被捕」畫面變成了公仔小袋，並會在日本登場！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
「好色小學生」熊吉有名為「變態的紳士」之稱，重現被警察逮捕的經典搞笑場面！這款景品小袋靈感源自電視動畫中熊吉被手銬銬住的瞬間，精準還原其搞笑神態，成為粉絲熱議焦點。
《搞笑漫畫日和》由増田こうすけ於2000年創作登場，現以《搞笑漫畫日和 GB》名義於Jump Square連載。電視動畫自2005年起播出，「好色小學生」熊吉被警察逮捕的場面，至今仍是網絡熱門Meme迷因圖。
現在這隻「好色小學生」熊吉變身隨身小袋，並預計於2025年12月在日本指定店亮相，有指會在夾公仔機裡可以夾到，詳情可以留意FURYU PRIZE。
相關文章：BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流話題：
IKEA創意設計「肉丸寶座」亮相！「肉丸派對」必備儀式感家品，聯名Gustaf Westman設計專屬肉丸盤
「有線耳機」是潮流皇道！VAHE x Kartashov首飾話題作，限量版925純銀「耳機線手鐲」亮相
其他人也在看
BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲
BLACKPINK Lisa與Minnie東京銀座逛街被野生捕獲！焦點全在Lisa身上那條美國潮牌Praying的工裝褲，腰間赫然印著嗆口中文標語，意外地直戳打工人心聲！Yahoo Style HK ・ 1 天前
45歲金泰希首談與Rain婚後心境：坦言育兒很難、公認天然美女也有容貌焦慮時刻
韓國藝人金泰希，與 Rain 在 2017 年結婚後漸漸淡出幕前，專心照顧家庭。結婚近 8 年的二人育有兩位寶貝女兒。成為太太及媽媽的金泰希，近日首度分享關於與 Rain 的愛情以及媽媽經。之前訪問都經常聽到 Rain 分享如何追求金泰希，現在大家可以聽聽女方的版本，感受兩位偶像級明星的愛情及感情日常。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
攜手安成宰當評審 白種元重返黑白大廚2
[NOWnews今日新聞]南韓知名廚師兼企業家白種元，今年5月因自家品牌捲入產地標示不實、違反《農地法》及衛生爭議，宣布全面暫停演藝活動，並強調會專注於公司經營。消息一出震驚韓娛圈，原先他是否能繼續參...今日新聞 娛樂 ・ 12 小時前
巴菲特稱對卡夫亨氏分拆計劃感失望
卡夫亨氏(KHC.US)公布將分拆為兩家公司，當年有份促成其合併的股神巴菲特回應，對此感到失望。卡夫亨氏股價最新跌幅擴大至近7%。 巴菲特旗下巴郡持有卡夫亨氏27.5%的股份，為其最大股東，於2015年巴郡夥3G Capital推動卡夫亨氏的天價460億美元合併交易。巴菲特稱，合併並不是一個好主意，但認為拆分公司亦並不能解決其問題。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Kobo 電子書閱讀器勁減近 9 折！再送 HK$200 電子書券
走到哪，讀到哪，想隨時隨地實現閱讀自由？一部電子閱讀閱絕對是書迷的寶物。樂天 Kobo 為慶祝 9 週年，人氣電子書閱讀器由 9 月 1 日至 9 月 10 日有近 9 折優惠，其中 Libra Colour 彩色旗艦電子書閱讀器入手價僅 HK$1,799， 還可以疊加 Ahaa 網站上全單購物滿 HK$1,000 即減 HK$50Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
約基利斯不予置評廠迷二創「分手歌」
【Now Sports】阿仙奴新前鋒約基利斯在轉會前，被指與葡萄牙籍女友Ines Aguiar分手，而這件事竟被新東家球迷放入打氣歌裡。球迷們用了美國女子Hip Hop組合Salt-N-Pepa的歌曲《Push It》，將其中一句改成「He dumped his girlfriend, to play in red and white」，來逗趣描述約基利斯（Viktor Gyokeres）今夏從士砵亭轉投阿仙奴。Ines Aguiar是葡萄牙演員，據葡萄牙電視台6月時爆料，稱約基利斯沒有攜女友一同前往度假，有傳兩人已分手，而且分手原因相當離譜，是因為這名前鋒為轉戰英超，不想再與葡萄牙有任何瓜葛。回到瑞典國家隊集訓，約基利斯被瑞典媒體Sportbladet問及有關對兵工廠球迷的觀感，他先說：「他們很棒，無論在比賽期間或賽後，都向我展現了令人難以置信的信任，我對此非常感激。」但當記者再問及那首打氣歌時，他馬上面色一沉：「我對這首歌不予置評。」儘管約基利斯傳與Ines已分手，但網民也發現，他倆還有在社交媒體上互相追蹤對方。now.com 體育 ・ 16 小時前
Chloe手袋成二手市場黑馬！經典款Paddington Bag爆紅，登Lyst熱門品牌榜Top9
Prada、Miu Miu走勢強勁，而Chloe亦大勢回歸！由Chemena Kamali接Gabriela Hearst登上Chloe創意總監之位，這次的任命為Chloe注入新生命，更一舉登上2025年LYST首季品牌排行榜的第9位，大家準備好迎接Chloe全面回歸了嗎？Yahoo Style HK ・ 18 小時前
深圳手搖飲新品 | 喜茶、奈雪的茶、瑞幸咖啡10大必喝新品（持續更新）手工炒冰強勢回歸、滿滿桃肉冰茶只要人民幣15.9元
雖然已經立秋，天氣依舊炎熱，每次出門總是大汗淋灕，還是要喝手搖才能消消暑。作為「肥仔水天堂」的內地飲料店愈開愈多，幾乎每月都推出新品進行一番龍爭虎鬥。加上方便的美團外送、預先線上點單、價錢比香港便宜等吸引力，熱衷北上的港人每次到深圳都要喝過幾杯才心滿意足。Yahoo Travel 8月繼續為大家持續更新內地3間出名又大路的茶飲店—喜茶、奈雪的茶、瑞幸咖啡的全新產品，確保大家每次北上都能嘗鮮。各位肥仔水fans記得bookmark定這篇文章，以便隨時查看最新內容！Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
首爾剪頭髮｜首爾聖水洞剪髮只需$28起！編輯親測著名美容院HOSU DOSAN新分店 鄰近首爾地鐵建大入口站
韓式妝髮造型深受港人喜愛，相信不少人都希望外遊時體驗剪頭髮，但又擔心言語不通。這次Yahoo購物專員親身體驗首爾聖水一間新開幕的Salon，距離地鐵站只是幾分鐘路程，開業優惠低至0.4折！頭髮造型服務只需$17起、理髮亦只是$67起，價錢超值。Yahoo 旅遊 ・ 29 分鐘前
據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權
據天眼查顯示，近日，小紅書經營商「行吟資訊科技(上海)有限公司」被電視廣播(TVB)(00511.HK)旗下的「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由是侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。AASTOCKS ・ 16 小時前
港元拆息全線軟 一個月跌穿3厘
由於月結因素過去，加上美國聯儲局本月減息在望，港元銀行同業拆息昨全線向下，與拆息按揭（H按）掛鈎的1個月拆息連跌4天，失守3厘關，下降0.3厘，報2.85厘。財資界預期，在9月底月結及季結因素重臨前，1個月拆息料於2.5厘至3厘之間上落。信報財經新聞 ・ 7 小時前
許光漢既是UNIQLO大使又是「眼鏡高材生」？大熱「Hot Nerd」形象，一副眼鏡令男生魅力大爆發
許光漢一出伍後的活動真的是馬不停蹄，前幾日七夕才在香港宣傳新戲，過兩日就與落日飛車開演唱會，最近更為台灣UNIQLO代言了，難怪網民都說，「上天到底拿走了許光漢什麼？可能是缺點吧！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
天生偶像！張員瑛童年照瘋傳，網友驚呼「是富家千金臉孔」！
然而近日在韓國論壇上，一組她童年時期的照片流出，再度印證了這句話。照片中，年幼的張員瑛留著齊瀏海長髮，身穿綠色洋裝抱著小狗對鏡頭微笑，另一張則換上黑色洋裝，擺出模特兒姿勢，氣場十足。網友驚訝地發現，即便年紀尚小，她的五官與身材比例已經展現出遠超同齡孩子的...styletc ・ 17 小時前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
習近平與普京談及「長生不老」話題｜港交所證監員工傳捲內幕交易｜ANSONBEAN 宣布與張天穎分手｜9 月 4 日・Yahoo 早報
北京昨日（3 日）舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話，並且檢閱軍隊。習近平表示，中國人民解放軍「始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊，全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。」Yahoo新聞 ・ 37 分鐘前
Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538
創立於1940年的意大利品牌Tod's，其家族Diego DellaValle已經有近百年的製鞋歷史。當中最為人熟悉的鞋款，一定是憑戴安娜王妃一穿成名的豆豆鞋 (Gommino)，直至現在都是不少OL的必備返工鞋之一。Tod's鞋堅持所有工序都是百份百Made in Italy，高品質固然價錢都不便宜，一對Tod's豆豆鞋入門款價錢都要四千元起跳，絕對不是可以隨便入手。各位OL有好機會了！Yahoo購物專員發現Mytheresa減價區有不少Tod's鞋特價，還有限時折上折優惠，低至24折入手Tod's平底鞋，人氣返工豆豆鞋、Mary Jane鞋款、樂福鞋都有平，不過不少鞋款碼數開始斷碼，絕對是手快有手慢無的節奏！Yahoo Style HK ・ 58 分鐘前
Kate Spade限時折上折48折起 Taylor Swift也愛用！返工大手袋只需$1XXX/薯片包裝card holder超可愛
小資女孩愛牌Kate Spade New York，設計簡約大方，適合返工、外出遊玩或日常穿搭，用途十分廣泛，而且價格還很可口，每次經過Outlet都會想進去看看！這次不用山長水遠入Outlet了，網上購物平台Farfetch折上折優惠繼續發功，Kate Spade也有參與其中，多款手袋大減價低至48折！Yahoo購物專員為大家精選了抵買手袋，包括折後只需$1,144的Jolie小手袋，還有帶有暗紋的Flower tote bag，能裝下超多東西，適合OL入手，大家趕快掃貨吧！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
【KFC】抵Deal星期二 經典葡撻買一送一、15件香骨雞只售$49
KFC抵Deal星期二，由即日起逢星期二，於上午11時後惠顧堂食及外賣自取，15件香骨雞只需$49，還有人氣經典葡撻買一送一優惠，和親朋好友一齊分享！YAHOO著數 ・ 1 天前
Mytheresa香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月折上折低至21折/免費退貨/香港運費攻略！
今次向各位介紹來自德國的大型網購平台Mytheresa，最近Mytheresa有限時優惠，指定減價產品可享最多額外6折優惠，折上折最平低至21折！Yahoo購物專員推介入手Chloé手袋折上折低至56折、JW Anderson恤衫裙折後最平低至21折！即睇以下Mytheresa網購教學，免運費詳情及退貨教學，如果好彩有時會遇到Mytheresa限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 1 小時前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前