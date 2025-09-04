「好色小學生」熊吉實體化公仔亮相！12月日本上架，重現被警察逮捕的經典搞笑迷因場面

有印象見過一張被警察逮捕的熊仔Meme圖嗎？這隻熊叫做熊吉，畫面是出自《搞笑漫畫日和》，現在這個經典「熊吉被捕」畫面變成了公仔小袋，並會在日本登場！

「好色小學生」熊吉有名為「變態的紳士」之稱，重現被警察逮捕的經典搞笑場面！這款景品小袋靈感源自電視動畫中熊吉被手銬銬住的瞬間，精準還原其搞笑神態，成為粉絲熱議焦點。

《搞笑漫畫日和》由増田こうすけ於2000年創作登場，現以《搞笑漫畫日和 GB》名義於Jump Square連載。電視動畫自2005年起播出，「好色小學生」熊吉被警察逮捕的場面，至今仍是網絡熱門Meme迷因圖。

（節目圖片）

現在這隻「好色小學生」熊吉變身隨身小袋，並預計於2025年12月在日本指定店亮相，有指會在夾公仔機裡可以夾到，詳情可以留意FURYU PRIZE。

BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲

