熊害170傷亡連環警報曝光！ 縣自然保護課增陷阱驚魂！

農村民宅的毛茸茸闖入者

事件發生在雫石町公所西北2公里，一棟四周環農田的民宅，7點半左右，玄關拉門「砰」一聲被熊撞開，體長1米多的黑熊闖進從玄關通廚房的空間，夫婦剛起床準備早餐就聽到巨響，熊狂奔20秒撞壞扶手才竄出。

岩手縣警和獵友會趕到時，現場留20cm腳印和爪痕，夫婦後來告訴記者：「熊吼聲震耳，幸好Riku衝上前吠！」這隻哥基犬5歲，平日愛玩球見熊卻不怕，狂叫威嚇熊掉頭逃跑，英雄救主畫面後來被網友畫成漫畫。

NHK東北報導，雫石町農村熊出沒頻繁，暖化推波讓牠們下山翻垃圾，熊撞門的聲響像鼓點，夫婦直呼「心跳加速一整天」。這種午前驚喜，總讓人覺得秋天多點野生調味。🏠

岩手熊紅潮的連環警報

這不只雫石單案，岩手熊害2025年超瘋狂！環境省速報，4-8月3453件出沒全國第二，秋田3089件青森1384件，昨同期翻倍。10月27日一關市嚴美町71歲男キノコ採集遺體發現爪痕疑熊襲，

東北廣播報導，熊害12死34傷重災區，宮古市10月31日站前熊閒逛新潟阿賀野倉庫熊自鎖5小時。東洋經濟分析，暖化森林果實短缺，熊下山變常態，雫石町農地環繞易誘食，

縣自然保護課增陷阱巡邏。網友在X吐槽：「熊愛闖家，我們愛楓，這紅葉季多刺激？」這種連環，這紅燈總讓人感慨：秋天美，熊更猛。🍁

Riku的萌萌護主神技

面對熊闖關，Riku應對超萌！廣播一響夫婦撒腿，5歲哥基犬卻不退反進，狂吠威嚇熊撞壞扶手逃跑，夫婦後來抱著Riku感謝：「牠是英雄！」

NHK報導，哥基犬天生警覺力強，Riku平日愛玩球見熊卻變守護神，畫面後來被畫成漫畫圈粉。專家佐藤喜和建議遇熊噴辣椒霧慢慢退後別跑像獵物。

Funliday攻略說，岩手熊地圖紅遍，遊客加熊鈴鐺。網友po：「Riku怕怕熊怕怕，這萌寵救命！」

香港LIHKG笑說：「岩手熊闖家，哥基犬闖心。」台灣PTT旅遊板po：「雫石熊襲，紅葉季加寵物保險。」這種神技，這萌梗總讓危機變成笑談。🐕‍🦺

網友的驚喜與調侃潮

事件一爆，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「雫石倉庫熊撞門，Riku英雄救夫婦！」香港讀者笑：「黑熊闖家，哥基犬闖網紅。」有人怒：「熊害12死，行動起來！」；

有人萌：「Riku可愛，熊寶怕怕。」岩手縣議員宇佐美康人X回擊：「安全第一，支持獵友！」雫石町農林課無暇受訪，忙處理熊案。這潮，這風暴總讓人覺得：熊出沒，萌寵無敵。📱

