熊本阿蘇火山觀光直升機殘骸照曝光 2 台灣遊客 1 機師失聯 消防前往事發區域準備搜救︱Yahoo
【1 月 21 日更新報道】
【Yahoo新聞報道】日本熊本縣阿蘇市周二（ 20 日）發生觀光直升機失聯事件。一架由民間公司營運、從觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛前往阿蘇火山的直升機，在超過預定返航時間後仍未返回，並與地面失去聯繫。機上共 3 人，包括 1 名日籍飛行員及 2 名台灣籍遊客。
熊本縣警方表示，已經找到涉事直升機，部份殘骸散落斜坡上。當地傳媒報道，警方和消防部門周三（21 日）上午派出先頭部隊前往事發地點附近區域，監測火山氣體濃度，並為恢復搜救工作作準備。
消防單位接乘客手機通報：偵測到強烈撞擊
綜合外媒報道，熊本縣警方及消防部門表示，失聯直升機於當地周二上午約 11 時起飛後，在阿蘇火山一帶上空失去聯絡。消防單位指出，當地時間上午 11 時 4 分左右，接獲來自機上一名乘客智慧型手機的自動通報，內容顯示「偵測到強烈撞擊」，惟消防人員回撥聯絡時未能接通。
搜救人員需徒步搜索
警方及消防確認，機上乘客包括 1 名 64 歲男性飛行員，以及 2 名台灣籍遊客，分別為 41 歲男性及 36 歲女性。相關單位隨即派員前往阿蘇山區展開搜救，並動員山難救助隊，重點在阿蘇山中岳火山口一帶搜索。
當局指出，由於火山口附近地形險峻，車輛無法進入，搜救人員需徒步前往。目前尚未確認直升機的具體位置及機體狀況。
營運觀光行程的阿蘇卡德利動物樂園表示，相關直升機航程約 10 分鐘，從園區起降，飛越草千里及阿蘇中岳一帶。涉事航班為當日第 3 趟飛行，均由同一名飛行員執飛，事故原因及人員安危仍有待進一步確認。
其他人也在看
沙田安心街致命車禍 48 歲男子昏迷送院後死亡 據了解為警員及龍舟港隊成員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田今日（ 20 日）下午發生致命交通意外，一名 48 歲男子送院後不治。據了解，死者是一名警員，事發前剛完成龍舟訓練。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
柴灣東區走廊奪命車禍 電單車司機疑被雀鳥擊中 失控飛出欄邊 路面留鳥屍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】柴灣東區走廊昨（19 日）發生致命交通意外，下午約 4 時 21 分警方接報，一輛沿東區走廊往柴灣方向的電單車，駛至盛泰道30號即IVE 柴灣分校對開失事，失控撞向鐵欄，58歲男子被拋出車外，頭部重創昏迷送院，於下午 5 時 37 分證實不治。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
屯門男子墮樓 當場證實氣絕
【on.cc東網專訊】屯門有人墮樓亡。今午(20日)12時50分，山景邨保安員報案，指一名男子懷疑由高處墮下昏迷倒臥景業樓對開行人路上。救護員接報到場經檢驗證實事主當場死亡，人員用帳篷遮蓋遺體，並調查男子身份及墮樓原因。on.cc 東網 ・ 1 天前
黎智英案｜黎采指父親每次移送被裹黑布 「從頭到腳」遮蓋 懲教署：再三重複謊言，嚴厲譴責｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英上月被裁「串謀勾結外國勢力」和「串謀發布煽動刊物」罪成，法院表示擇日判刑。黎智英的女兒黎采持續向外披露父親情況，表示他無論去哪裡走動，即使是去法庭或者淋浴，他都會被從頭到腳裹上一層厚厚的黑布，讓外界和黎智英都無法互相看見。Yahoo新聞 ・ 1 天前
4 個月大男嬰疑遭外傭虐待警拘 2 人｜3 商地建學生宿舍發展局招意向｜胡楓 94 歲生日獲近 200 人為其慶祝｜1 月 21 日・Yahoo 早報
一名父親昨日（20 日）在 Facebook 群組發文，指年僅 4 個月大的兒子懷疑在家中遭外傭不當對待，包括被大力搖晃及叉頸，男嬰其後出現腦部出血，並突然抽筋後失去知覺，家人隨即電召救護車將男嬰送院。據了解，男嬰現正於威爾斯親王醫院兒童深切治療部留醫。 據報指，警方 1 月 18 日接報，指一名約 4 個月大的男童在上水一單位內受傷，懷疑被不恰當對待。經初步調查後，警方拘捕兩名外籍女子，年齡為 28 及 45 歲，涉「對所看管兒童或少年人忽略」，現正被扣留調查。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
詐騙園區成員逃出求助 中國駐柬使館現人龍
柬埔寨政府本月搗破多個電騙集團據點，大量集團成員逃亡後前往所屬國家的駐柬使館求助，位於金邊的中國大使館，昨日（18 日）起門外就大排長龍。報道稱，他們有些人身上沒有護照，向使館求助，想在農曆新年前辦理護照，以便回國。Yahoo新聞 ・ 1 天前
珍惜生命｜轉新工2個月成「奪命符」？黃埔花園25歲會計師疑壓力爆煲墮樓亡。
珍惜生命｜香港會計師一向被大眾視為專業且前途無限，然而光鮮亮麗背後，往往隱藏著鮮為人知的沉重壓力。昨日（15日）清晨一名年僅25歲的青年會計師，懷疑因不堪工作壓力，在紅磡黃埔花園睡房躍下告別塵世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
評論人王岸然被控披露國安處會面內容 將轉介區院審理 庭上指已去信投訴蘇惠德
總裁判官蘇惠德應控方要求，押後案件至 2 月 23 日再訊，等候轉介區域法院的文件，另拒絕被告保釋申請。王岸然庭上表示，已去信終院首席法官張舉能投訴蘇惠德，蘇聞言指有投訴機制處理，「你唔需要同我講」。法庭線 ・ 20 小時前
南丫海難死因研訊周三裁決 王世發：已改革驗船標準
【Now新聞台】南丫海難死因研訊周三裁決，海事處處長王世發指，已改革驗船標準等硬件，並加強從業人員的安全意識，強調導致人命傷亡的事故「一宗都嫌多」。 王世發接受報章訪問指，香港全年有約100萬船次在主要海域航行，渡輪和小輪的碰撞意外過往幾年平均約6、7宗，反映本港水上航行安全率高，而近九成的海上意外源於人為因素；又指除了改革驗船標準等硬件，去年亦引入體檢要求，駕駛高風險船隻的船員需每5年進行體檢，亦強化第三方授權機構或人士驗船的監管，包括吊銷了5位特許驗船師資格，因他們的技能跟不上最新的驗船要求標準；另外又將驗船程序電子化，包括紙本圖則及船舶記錄數碼化。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
冰河世紀！俄羅斯堪察加半島遇半世紀以來最大雪 降雪量近4米 居民屋外直接滑雪
俄羅斯遠東地區堪察加半島近日遭遇近60年來最強烈的極端暴雪，積雪深度驚人，甚至將整座城市吞沒。這場罕見的天災雖然令民宅被埋、交通癱瘓，但亦有當地居民苦中作樂，在自家門口直接滑雪。打算體驗極地風情的朋友，不妨先看看當地的震撼景象。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
42 歲港男日本被捕 涉北海道非禮少女 曾捲多宗同類案件︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本警方昨日（19 日）拘捕一名 42 歲、居於香港的男子，指他涉嫌在北海道札幌市街頭非禮一名 10 多歲少女。警方表示，該名男子過往亦涉及多宗同類案件，正調查是否與其他未破案件有關。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
宏福苑五級火．專訪︱母女罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣 有尊嚴地走︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】殯儀館的骨灰塔前，曾先生凝視著兩位親人「上塔」— 他的祖母與姑姐居於宏泰閣，均在宏福苑大火中罹難。兩人遺體受高溫長時間影響，容貌脹大及呈深紫色，其姑姐更被燒至面目全非，「個樣燒到爛咗，啲皮都已經甩晒出嚟」。早前九龍殯儀館為宏福苑罹難者提供遺體修復服務，兩人遺體經修復後，終可安詳地歸於塵土，「佢哋始終係兩個女士，我都想幫佢哋做一個比較好嘅容貌，對佢或者對我個心都舒服啲，最後嘅畫面比較正常啲」。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
工信部：將發佈人形機器人與具身智能綜合標準化體系建置指南
今日，國新辦舉行記者會介紹2025年工業與信息化發展成效。工業和信息化部副部長張雲明表示，下一步工信部將持續推動人形機器人技術創新和迭代升級，以人形機器人為小切口帶動計算智能大產業發展，將持續加強人形機器人產品品質、網絡和數據安全方面的檢驗檢測，開展相關科技倫理研究與管理服務，以高水平安全保障高品質發展。同時，工信部將加速做好人形機器人生態，強化國家人工智能產業投資基金對人形機器人的支持力度，建立人形機器人開源社區，發佈人形機器人與具身智能綜合標準化體系建設指南，促進創新成果全球共享。#工信部 #人形機器人 #具身智能 (CW)infocast ・ 1 小時前
不斷更新｜南丫海難死因研訊裁決日 官裁定39名死者非法被殺
2012 年造成 39 人死亡的南丫海難，事隔近 13 年，於去年 5 月召開死因研訊，9 月中完成結案陳詞。裁決日子經三度押後，死因裁判官周慧珠延至周三（21 日）宣讀裁決，預留兩日。歷時 44 日的死因研訊，共傳召 84 名證人，探討議題包括南丫四號「消失的水密門」是設計原意或是漏裝？由造船至驗船，曾否有人察覺結構與圖則不符？法庭線 ・ 2 小時前
英國有條件批准中國興建「超級大使館」 選址鄰近倫敦金融城惹國安疑慮｜Yahoo
英國政府宣布，有條件批准中方在倫敦皇家鑄幣廠舊址，興建駐英大使館。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
特朗普加大施壓之際 丹麥計畫在格陵蘭島全年舉行軍事演習
【彭博】— 據格陵蘭當地報紙報導，隨著美國加大對控制這座北極島嶼的壓力，丹麥聯合北極司令部擴大在格陵蘭的軍事演習規模，可能實現全年演習。Bloomberg ・ 19 小時前
渣馬跑手揹嬰參賽惹熱議 據了解事主已返廣西南寧 警方嘗試相約錄口供｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】渣打香港馬拉松賽事於 1 月 18 日舉行，賽後有網上片段顯示，一名全馬男跑手將一名嬰兒揹在胸前參賽，惹外界質疑造成虐兒。據了解，該跑手為內地人，賽後已全家返回廣西南寧，警方已致電聯絡，嘗試相約返港錄取口供。Yahoo新聞 ・ 14 分鐘前
張舉能指要求釋放某被告衝擊法治核心｜金價突破 4600 美元創歷史新高｜李龍基被指與第二任太太未離婚︱1 月 19 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 2026 年 1 月 19 日星期一。廣東地區今日天色晴朗，但大家要留意了，一股冬季季候風將在明日逐漸影響華南沿岸，明晚氣溫會顯著下降至市區最低約 16 度。明早出門記得帶件外套，預計本週中後期天氣會持續寒冷，市區最低氣溫可能降至 11 度左右。Yahoo新聞 ・ 1 天前
奈及利亞教堂逾百人遭綁 警方改口承認展開救援
（法新社奈及利亞卡杜納20日電） 奈及利亞北部卡杜納州18日發生多間教堂綁架事件，百多名參加禮拜的基督徒遭武裝分子強行擄走。根據基督教高階神職人員與當地村長在19日告訴法新社說，事件在18日發生，有超過160人被從多間教堂中擄走。法新社 ・ 2 小時前
天氣｜天文台：今晚氣溫顯著下降明早市區料僅11度 「濕凍」體感溫度更低
【Now新聞台】天文台指，受強烈冬季季候風影響，預料本港今晚氣溫顯著下降，周三市區最低氣溫11度。 天文台預料本港今晚轉吹北風，氣溫顯著下降，周三轉冷，周四及周五大致多雲，天氣持續寒冷，日間氣溫回升幅度較小，市區最低氣溫約11、12度，新界再低兩三度，同時有一道雲帶覆蓋。天文台指，若有微雨造成濕凍，體感溫度會更低。天文台署理高級科學主任李鳳瑩：「乾空氣傳凍能力較弱，我們身體的溫度散發慢一點，好像一月初般，只是日夜溫差較大，日間有太陽時，感覺沒有那麼冷，但如果有微雨或濕凍的情況，水滴或較濕潤的空氣可能會黏著我們的皮膚，水的傳凍能力比空氣強，加速我們熱量的流失。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前