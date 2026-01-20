今晚明顯降溫 周四市區最低 11 度
熊本阿蘇火山觀光直升機失聯 機上 3 人下落未明 包括兩名台灣遊客︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本熊本縣阿蘇市今日（ 20 日）發生觀光直升機失聯事件。一架由民間公司營運、從觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛前往阿蘇火山的直升機，在超過預定返航時間後仍未返回，並與地面失去聯繫。機上共 3 人，包括 1 名日籍飛行員及 2 名台灣籍遊客。
消防單位接乘客手機通報：偵測到強烈撞擊
綜合外媒報道，熊本縣警方及消防部門表示，失聯直升機於當地上午約 11 時起飛後，在阿蘇火山一帶上空失去聯絡。消防單位指出，當地時間上午 11 時 4 分左右，接獲來自機上一名乘客智慧型手機的自動通報，內容顯示「偵測到強烈撞擊」，惟消防人員回撥聯絡時未能接通。
搜救人員需徒步搜索
警方及消防確認，機上乘客包括 1 名 64 歲男性飛行員，以及 2 名台灣籍遊客，分別為 41 歲男性及 36 歲女性。相關單位隨即派員前往阿蘇山區展開搜救，並動員山難救助隊，重點在阿蘇山中岳火山口一帶搜索。
當局指出，由於火山口附近地形險峻，車輛無法進入，搜救人員需徒步前往。目前尚未確認直升機的具體位置及機體狀況。
營運觀光行程的阿蘇卡德利動物樂園表示，相關直升機航程約 10 分鐘，從園區起降，飛越草千里及阿蘇中岳一帶。涉事航班為當日第 3 趟飛行，均由同一名飛行員執飛，事故原因及人員安危仍有待進一步確認。
其他人也在看
包鋼板材廠爆炸增至9死 巨型球體險砸中賓館
【on.cc東網專訊】位於內蒙古包頭市的包鋼板材廠煉鋼作業部一個650立方米飽和水、蒸氣球罐周日（18日）發生爆炸，增至9人死亡，84人受傷在院治療，仍有1人失聯。一個直徑數米的巨型球狀物體落在無人居住的院子內，險砸中附近賓館。on.cc 東網 ・ 2 小時前
西班牙高鐵相撞增至40死 全國哀悼三日 外電指路軌接頭缺陷或肇禍
西班牙南部上周日(18日)發生兩列高速鐵路列車相撞事故，外電報道，這宗重大事故死亡人數增至最少40人，還需要一至兩日才能「確定這場可怕事故導致的死亡人數」。有超過120人受傷，其中41人仍在醫院接受治療。 西班牙首相桑切斯取消到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的行程，於事故現場視察，並宣布全國將為遇難者舉行三天哀悼。他說，政府將以公開透明的方式調查清楚事故原因，並在此後立即公布相關信息。 《路透》引述一位獲悉災難初步調查進度消息人士指，專家在調查高鐵出軌事故原因時，發現軌道上有缺陷的路軌接頭，可能是事故原因。消息人士稱，專家在事故現場發現鐵軌接頭斷裂，導致鐵軌之間出現縫隙，隨著列車繼續行駛，縫隙不斷擴大。專家認為，這個有缺陷的接頭可能對找出事故原因至關重要。 報道另引述歐盟統計數字，這宗事故造成的死亡人數，位列歐洲八十年以來火車事故的前20名，也是自2013年西班牙西北部城市發生火車脫軌事故、造成80人死亡以來，西班牙最多人死亡的列車事故。(da/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
西班牙高鐵意外增至40死 全國哀悼三日 據報路軌接頭破裂
西班牙南部高鐵列車出軌相撞意外,死亡人數上升至最少40人,首相桑切斯宣布全國哀悼三日。桑切斯取消到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的行程,星期一到意外現場、安達盧西亞自治區科爾多瓦省阿達穆斯鎮視察,聽取官員匯報。他呼籲國民團結一致,共同哀悼死難者,又強調政府會以公開透明的方式徹查意外原因,並立即公布相關信息。西班牙國家鐵路公司表示,已排除意外是由超速或人為失誤導致,指相撞的兩列列車當時車速都低過限速,事發區域亦配備自動防護系統,可以有效避免人為操作失誤,意外較可能與列車設備或鐵路基礎設施故障有關。《路透》引述了解意外初步調查情況的消息人士報道,專家在現場發現路軌接頭破裂,導致兩段路軌之間出現罅隙,隨著列車不斷經過,罅隙不斷擴大,技術人員認為,這個接頭可能成為調查意外起因的關鍵。受意外影響,來往馬德里與科爾多瓦、塞維利亞、馬拉加和韋爾瓦之間的高鐵服務,已暫停至星期五。 (BC)#西班牙高鐵意外infocast ・ 6 小時前
西班牙南部兩列火車相撞增至最少21人死亡
西班牙南部有兩列火車相撞,傳媒引述警方消息表示,增至最少21人死亡、100人受傷,其中25人傷勢嚴重。事發在當地時間星期日傍晚,西班牙南部科爾多瓦省,一列開往首都馬德里的高速列車,行駛期間出軌並翻側,與對面路軌一列開往西南部韋爾瓦省的列車相撞。報道指,其中一列列車上有超過300名乘客,另一列有約100人。應急部門派員到場救援,現場附近一帶的鐵路交通受事故影響而暫停。 (BC)#西班牙infocast ・ 1 天前
印尼搜救人員在南蘇拉威西省發現懷疑失蹤飛機殘骸
印尼搜救人員在南蘇拉威西省龐卡傑內和群島縣,發現一架飛機的機身和尾部殘骸,懷疑屬於星期六失蹤的飛機。印尼國家搜救局表示,地面搜救力量當地早上8時許,在龐卡傑內和群島縣布盧薩拉翁山附近,發現飛機殘骸,正進行核實工作,由於現場有強風,救援直升機仍在尋找適合進行救援工作的位置。涉事飛機由印尼航空運輸公司營運,機上載有10人,包括7名機組人員和3名乘客,乘客都是海洋與漁業部的工人,事發時正執行海洋與漁業資源空中巡查任務。 (BC)#印尼infocast ・ 1 天前
西班牙2列高鐵脫軌已知10死
（法新社馬德里18日電） 西班牙緊急救援單位今天指出，南部發生兩列火車相撞事故，已知至少10人死亡。警方發言人最初告訴法新社，發生在哥多華省（Cordoba）的這起事故已知5人死亡，不久後將罹難人數更新為10人。法新社 ・ 1 天前
智利南部野火延燒 至少18死5萬人撤離
（法新社智利彭科18日電） 智利當局表示，南部失控的野火燒毀大片居住社區，至少造成18人喪生。彭科市長維拉（Rodrigo Vera）指出，這場大火延燒下，多數罹難者都在彭科。法新社 ・ 1 天前
荔枝角休憩處袋子突起火 消防撲熄無人傷 警方列縱火案
警方接獲途人報案，指荔枝角青山道休憩處的一張長凳上，一個袋子突然起火。消防人員接報到場，迅速將火勢撲滅，事件中並無人員受傷，亦毋須進行疏散。am730 ・ 1 天前
內蒙古包頭市工廠爆炸 增至4死6失聯
內蒙古包頭市一間工廠前日發生爆炸,增至4人死亡、6人失聯,現場救援工作仍在進行。內蒙古的包鋼股份板材廠前日爆炸當地啟動應急響應、應急、消防、公安、衛健等多部門力量組建應急救援隊伍,開展人員搜救、傷員救治等工作。來自各級、各部門的現場救援人員超過1100人。事故廠區已停止生產,當局成立事故調查組調查事故原因和責任,公安機關依法對相關企業責任人採取措施。 (BC)#內蒙包頭市infocast ・ 6 小時前
內蒙古包頭市工廠昨爆炸造成2死8失聯 當局設事故調查組調查
內蒙古包頭市一間工廠昨日發生爆炸,造成2人死亡,8人失聯,84人受傷。當局成立事故調查組調查事故原因和責任。公安機關已依法對相關企業責任人採取措施。內蒙古的包鋼股份板材廠昨日爆炸,當地組織力量對廠區及周邊5公里範圍內安全隱患進行全面排查。事故廠區已停止生產;城市供電、供水、供氣、通訊運行及居民供暖正常,周邊企業生產運營未受影響;經生態環境部門跟蹤監測,暫未發現事故對空氣、土壤等環境造成影響,現場無廢水產生;對周邊居民房屋受損情況進行全面排查和修復,暫未發現結構性安全問題。 (BC)#內蒙古包頭市infocast ・ 1 天前
衛志豪跑渣馬拍片出post自稱「一次都冇練過」被一面倒鬧爆 網民︰你真心反省下
星期日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加，當然少不了出post分享，話晒都係用汗水換返嚟嘅成果，呢類post網民通常都係正評。唯獨是佢衛志豪，跑完渣馬10公里賽之後出post結果俾人鬧爆，到底衰咩？Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
林欣彤英國情緒崩潰4個月後再發文 聲稱失控原因 「受過百位巫師攻擊」
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，2年前約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。3年前受洗成為基督徒嘅Mag，去年9月底獲邀請到英國參加佈道會Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！
對於愛旅行、日行萬步「血拼」的港人來說，腳痛簡直是掃興的最大元兇～最近Threads上就有一款被稱為「暴走鞋墊」的日本好物引發熱議，有網民分享實測一個月，即使長時間步行雙腳依然無感，更封它為「扁平足救星」！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
碧咸大仔布魯克林千字文公開決裂！痛斥父母試圖破壞其夫妻關係 直言「唔打算與家人和解」
碧咸（David Beckham）一家與大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）夫婦不和的傳聞流傳多年，外界一直眾說紛紜。直到近日，這場「豪門家變」終於由當事人親自揭盅。26歲的布魯克林日前突然在社交平台發表長達6頁的公開聲明，首次正面回應與家族決裂一事，更毫不留情直言：「我唔打算同家人和解。」他形容，這是自己人生中第一次真正為自己站出來。Yahoo 體育 ・ 4 小時前
車Cam直擊｜海怡半島女童過斑馬線鞠躬揮手 司機：終於遇到
鴨脷洲海怡半島日前有司機駕車到屋苑內一條斑馬線時停車，一位女童跟隨大人過路，她期間有禮地向司機鞠躬及揮手一刻被車Cam拍下放上社交平台，影片引起網民討論，表示小朋友「好乖」、「有家教就係咁」。am730 ・ 1 天前
內地過江超市「好特賣HotMaxx」葵芳分店結業！ 深圳價吸引力不再？ 網民：早有先兆
近年，不少內地連鎖品牌挾低價優勢進軍香港市場。其中，以「深圳價」為賣點的連鎖超市「好特賣Hot Maxx」近日傳出消息，其葵芳分店即將於2026年2月中旬結束營業。此消息最先由網民在社交平台發布，隨即引發廣泛討論。Yahoo Food ・ 6 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
紅磡現樓悅麓震憾開價 折實324萬入場 入場呎價1.59萬起平絕同區近十年
紅磡現樓新盤悅麓公佈首張價單，涉及30伙開放式及一房單位，折實平均呎價18,999元，創同區近十年新低。首批折實售價介乎324.55萬至614.44萬元，入場單位為6樓A室，實用面積203平方呎，折實僅324.55萬元，呎價低至15,988元。若單計私人住宅，是次為繼同區2015年8月環海‧東岸，首批折實入場價297萬元後，近10年來紅磡區首批折實最平的單位。全數共有5伙開放式單位折實低於400萬元，買家僅需繳付100元印花稅，極具上車吸引力。項目定價策略進取，較同區鐵路盤瑜一大幅低開逾兩成，亦較必嘉坊系列及THE HADDON有顯著折讓。不過，若對比鄰近半新盤薈點近期二手成交呎價，悅麓則高出約一成多，反映項目雖較同區一手盤有折讓，但仍屬貼市價推盤，閱讀更多：悅麓價單紅磡悅麓首批30伙 折實324萬入場 呎價1.59萬起 近10年同區最平首批30伙主打開放戶至一房 折實售價由324.55萬至614.44萬不等首批價單共包括30伙，涵蓋5伙開放式及25伙一房，實用面積介乎189至304平方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由324.55萬至614.44萬元，折實呎價介乎15,988元28Hse.com ・ 21 小時前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛
Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，女人我最大 ・ 1 天前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 1 天前