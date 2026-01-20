熊本阿蘇火山觀光直升機失聯 機上 3 人下落未明 包括兩名台灣遊客︱Yahoo

阿蘇火山。

【Yahoo新聞報道】日本熊本縣阿蘇市今日（ 20 日）發生觀光直升機失聯事件。一架由民間公司營運、從觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛前往阿蘇火山的直升機，在超過預定返航時間後仍未返回，並與地面失去聯繫。機上共 3 人，包括 1 名日籍飛行員及 2 名台灣籍遊客。

消防單位接乘客手機通報：偵測到強烈撞擊

綜合外媒報道，熊本縣警方及消防部門表示，失聯直升機於當地上午約 11 時起飛後，在阿蘇火山一帶上空失去聯絡。消防單位指出，當地時間上午 11 時 4 分左右，接獲來自機上一名乘客智慧型手機的自動通報，內容顯示「偵測到強烈撞擊」，惟消防人員回撥聯絡時未能接通。

Aso Nakadake Crater, an active volcanic crater in Kurokawa, Aso, Kumamoto, Japan

搜救人員需徒步搜索

警方及消防確認，機上乘客包括 1 名 64 歲男性飛行員，以及 2 名台灣籍遊客，分別為 41 歲男性及 36 歲女性。相關單位隨即派員前往阿蘇山區展開搜救，並動員山難救助隊，重點在阿蘇山中岳火山口一帶搜索。

當局指出，由於火山口附近地形險峻，車輛無法進入，搜救人員需徒步前往。目前尚未確認直升機的具體位置及機體狀況。

營運觀光行程的阿蘇卡德利動物樂園表示，相關直升機航程約 10 分鐘，從園區起降，飛越草千里及阿蘇中岳一帶。涉事航班為當日第 3 趟飛行，均由同一名飛行員執飛，事故原因及人員安危仍有待進一步確認。