熊本只有熊本熊？避熊必去！九州5日4夜行程推介 11月出發睇勻紅葉/向日葵/煙花大會/聖誕燈飾

日本熊患嚴重，九州及沖繩成為「唯二淨土」，預期人心惶惶，不如安心來個九州遊，放心熊本暫時只有熊本熊！今次小編為大家整理出5日行程推介，11月出發既可欣賞到期間限定的紅葉美景，亦有向日葵、聖誕燈飾、九州最大的煙花大會等，最後更附上住宿酒店推介，照住行程去走，保證玩得精彩！

九州5日4夜快閃行程推介

Day1：【早】航班往福岡國際機場｜【午】ONE FUKUOKA BLDG｜【晚】CHRISTMAS MARKET in 光之街・博多｜【住宿】ONE FUKUOKA HOTEL

Day2：【早】出發往佐賀｜【午】山田向日葵園｜【晚】御船山樂園TeamLab｜【住宿】烏拉里武雄花園露台温泉森度假村酒店

Day3：【早】出發往長崎｜【午】+【晚】豪斯登堡 ｜【住宿】長崎豪斯登堡日航酒店

Day4：【早】水果公車亭+出發往熊本【午】梅木轟公園吊橋｜【晚】SAKURA MACHI Kumamoto｜【住宿】熊本新市街光芒酒店

Day5：【早】麓城跡｜【午】返回福岡｜【晚】航班返港

九州精選景點推介｜福岡：1.ONE FUKUOKA BLDG

今年4月新開的綜合商業大樓，位於天神地區，與福岡市營地下鐵「天神」站直接相連，由地上19層、地下4層建築所組成，集購物、餐飲、辦公、酒店及會議設施於一身。其中地下2樓至地上5樓為主要的商業樓層，共有126個品牌進駐，包括號稱全日本最大規模的CHANEL旗艦店、東京香氛品牌LINC ORIGINAL MAKERS，天神地區首間蔦屋書店、香水品牌MUCHA等，最後別忘了到門前的藝術裝置「像素樹」打卡。

今年4月新開的綜合商業大樓，位於天神地區，集購物、餐飲、辦公、酒店及會議設施於一身。（相片來源：onefukuokabldg.official@IG）

香水品牌MUCHA（相片來源：onefukuokabldg.official@IG）

最後別忘了到門前的藝術裝置「像素樹」打卡。（相片來源：onefukuokabldg.official@IG）

ONE FUKUOKA BLDG

地址：福岡市中央區天神一丁目11番1號（地圖按此）

交通：福岡市營地下鐵「天神」站直達

九州精選景點推介｜佐賀：2. 山田向日葵園

在三養基町北部的山田地區，從10月底至11月中都能欣賞到向日葵花田。當地村民及團體利用休耕梯田來種植約10萬株向日葵，花朵盛開時即使遇上降雪也不會凋萎，因此有機會看到「雪中向日葵」的夢幻景致。梯田間同期開花的還有鮮紅色雞冠花，加上鷹取山的紅葉襯托下，景色美不勝收。今年山田向日葵園將11月1至24日開放。

在三養基町北部的山田地區，從10月底至11月中都能欣賞到向日葵花田。（相片來源：官方照片）

梯田間同期開花的還有鮮紅色雞冠花，加上鷹取山的紅葉襯托下，景色美不勝收。（相片來源：官方照片）

山田向日葵園

地址：佐賀縣三養基郡三養基町簑原寒水川山田水邊公園附近（地圖按此）

入場費：成人300日圓（約港幣$15）、小童100日圓（約港幣$5）

交通：從JR中原駅乘坐的士約10分鐘。/ 從鳥栖站前乘坐「西鐵巴士」41號，於「綾部」站下車後徒步20分鐘

九州精選景點推介｜佐賀：3. 御船山樂園紅葉

位於佐賀縣武雄市的御船山樂園，是一座擁有超過170年歷史的名園，庭園足有50萬平方米，每年秋季園內超過5萬棵楓樹染上紅、橙、黃多層次色彩，配上御船山、古池、石橋等，營造出如日本畫般的秋色世界。

庭園足有50萬平方米，每年秋季園內超過5萬棵楓樹染上紅、橙、黃多層次色彩，配上御船山、古池、石橋等，營造出如日本畫般的秋色世界。（相片來源：御船山楽園@Facebook）

「神居住之森（A Forest Where Gods Live）」互動光影藝術展，逾20件藝術裝置與大自然環境融合。（相片來源：御船山楽園@Facebook）

「廢棄湯屋的巨石」在廢棄湯屋設置了投影巨石，巨石中的影像包括花朵及水流，會根據觀眾的行動而改變，非常科幻。（相片來源：御船山楽園@Facebook）

御船山樂園

地址：佐賀縣武雄市武雄町昭和17（地圖按此）

交通：JR武雄溫泉站轉乘的士車程約5分鐘

九州精選景點推介｜長崎：4. 豪斯登堡

豪斯登堡是一個以中世紀荷蘭風情為主題的遊樂園，還原中世紀的荷蘭街景，今年6月帶來全球首個Miffy主題園區，以Miffy繒本中的荷蘭村為藍本，帶來3大遊樂設施，包括「Uncle Pilot's Flight Adventure（飛行員叔叔的飛行冒險）」、「Miffy & Friends Yacht Sailing米菲&朋友的帆船）」、9月12日才開幕的「Miffy’s Dream Storybook（米飛兔夢境故事書）」，大家可在村內乘搭飛機、遊艇，以及沉浸於繪本之中。區內還有主題餐廳，提供多款Miffy造型的甜品及美食，到處都是Miffy！除了Miffy，豪斯登堡於11月15日舉行只此一場的煙花大會，當晚綻放2萬2千發煙花，號稱為九州第一大花火大會，千萬不要錯過。

今年6月帶來全球首個Miffy主題園區，以Miffy繒本中的荷蘭村為藍本，帶來3大遊樂設施。

9月12日才開幕的「Miffy’s Dream Storybook（米飛兔夢境故事書）」。

豪斯登堡於11月15日舉行只此一場的煙花大會，當晚綻放2萬2千發煙花，號稱為九州第一大花火大會，千萬不要錯過。

豪斯登堡

地址：長崎縣佐世保市豪斯登堡町（地圖按此）

交通：從福岡搭乘九州新幹線到博多站，轉乘特急列車「豪斯登堡號」直達豪斯登堡站

九州精選景點推介｜熊本：5. 梅木轟公園吊橋

熊本縣八代市的五家莊被譽為九州最後的秘境，其中「梅之木轟公園吊橋」為五家莊最長的吊橋，長約116米、高達55米，吊橋罕見地無用到懸索及塔架，通過時有種懸浮在兩山之間的感覺。每年10月底至11月中，能享受空中散步的同時，可觀賞覆蓋深V字形山谷的美麗紅葉，是當地數一數二的紅葉景點。

「梅之木轟公園吊橋」為五家莊最長的吊橋，是當地數一數二的紅葉景點。（相片來源：八代市経済文化交流部観光振興課）

梅木轟公園吊橋

地址：熊本縣八代市泉町葉木（地圖按此）

交通：從JR有佐站開車約1小時30分鐘

九州住宿推介｜福岡1. ONE FUKUOKA HOTEL

最平房價：每晚$3,299起，人均$1,649.5起

ONE FUKUOKA HOTEL（相片來源：Booking.com）

九州住宿推介｜佐賀2. 烏拉里武雄花園露台温泉森度假村酒店

最平房價：每晚$2,199起，人均$1,099.5起

烏拉里武雄花園露台温泉森度假村酒店（相片來源：Booking.com）

九州住宿推介｜長崎3. 長崎豪斯登堡日航酒店

最平房價：每晚$516起，人均$258起

長崎豪斯登堡日航酒店（相片來源：Rakuten Travel）

九州住宿推介｜熊本4. 熊本新市街光芒酒店

最平房價：每晚$479起，人均$239.5起

熊本新市街光芒酒店（相片來源：Booking.com）

