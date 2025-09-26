熊本港男自駕越線撞婆孫：記憶空白背後的驚人真相！

熊本自駕遊的意外一撞

哎喲，熊本阿蘇市的國道212號，本來是自駕遊客的最愛，草原火山口美翻天，誰知9月23日下午3點20分，變成驚魂場！一名56歲香港男子楊某，開租來的私家車，疑似越過中心線，迎頭撞上對向輕型車，害64歲女性駕駛和她6歲孫子受傷。

這事兒一出，KKT熊本縣電視台馬上報導，楊被警方以過失駕駛致傷罪名逮捕，租車上還有4名乘客，場面亂成一團😨。

港男記憶空白的謎團

楊某是香港居民，來日本自駕遊，警方訊問時，他一口咬定「對事故沒記憶」，否認過失駕駛。據那霸海上保安部跟進，這租車是香港團體租的，載著家人或朋友，撞擊力大，輕型車翻覆，婆孫倆送醫治療，女性骨折，孫子擦傷。

那霸警方說，楊血檢無酒駕，但越線原因不明，或許疲勞或路況問題。熊本阿蘇是港人熱門路線，2024年訪熊本港客超10萬，自駕意外卻頻發，去年就有5起類似。

阿蘇景點的雙面魅力

阿蘇市這地方，火山口駕車環遊超爽，草原綠油油，港客愛這自駕天堂。但國道212彎多坡陡，雨天視線差，意外率高。

JNTO數據，2024年沖繩熊本自駕遊港人漲30%，但安全意識弱，警方推APP導航和保險提醒。楊案中，租車公司說楊持國際駕照，無違規記錄，但撞擊後零件散落，警方重建現場，預計需時調查。

港客自駕熱的隱憂

香港人愛日本自駕，熊本是九州熱點，租車公司如Toyota Rent a Car熱賣，但意外不絕。去年8月恩納村萬座海灘兩港男潛水亡，9月青洞窟台女溺水，熊本這次又來。

網友在X熱議「港男記憶無，難道夢遊駕駛？」「自駕要小心，地圖導航別信」。熊本縣警呼籲，港客選有保險租車，避雨天開彎道。

救援與醫院的緊張時刻

婆孫送往熊本大學醫院，女性穩定，孫子觀察中。楊被捕後，警方訪談乘客，說「突然越線，嚇壞了」。租車公司配合調查，強調安全檢查過。熊本自駕遊指南建議，港客買旅行險，學日語急救詞。

網友關心的安全呼聲

臉書港人團組熱議「熊本自駕小心，彎道多」；X日本網友「外國客意外增，加強教育」。港媒《東方日報》報導，楊家人盼早日釋放，事件還在查。

Japhub小編有話說

熊本自駕撞婆孫，記憶空白聽來多詭異！港客愛這路線，但安全第一，買險學規矩。希望婆孫康復，楊早澄清，也提醒大家，自駕遊別忘謹慎哦。