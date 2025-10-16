不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
探索熊本自駕秘境！6個隱藏版絕美景點這樣玩
6個隱藏版絕美景點地圖大公開
1. 戀人聖地~二俣橋（美里町）
美麗迷人的戀人聖地-二俣橋
若你在10月～3月時到熊本玩，記得一定要在早上11點～12點之間造訪二俣橋！在陽光的照耀下，石橋下會映出一顆可愛的心形，二俣橋因此被視為著名的「戀人聖地」，秋天時橋邊那棵大銀杏樹，讓整個景色更加美麗迷人了，是非常值得拍照留念的景點。
◆基本資訊
地址 : 熊本縣下益城郡美里町佐俣・小筵
交通 : 從熊本市出發，開車約50分鐘
網址：
2.工業遺產之美~八角隧道（美里町）
彷彿置身異世界的八角隧道。
喜歡大自然與工業遺產之美的你，絕對不可以錯過八角隧道，是熊延鐵路歷史的一部分，當時為連接南熊本車站(熊本市)與砥用車站（現為美里町），雖然1964年變成廢棄鐵路線後，經過了這60年至今，還是迎來眾多觀光課來欣賞遺產之美。原為防止落石作用的洞門，充滿了工業的幾何美感，奇特的光線在隧道內閃爍，讓人有種置身異世界的錯覺。
◆基本資訊
地址 : 熊本縣下益城郡美裡町小筵
交通 : 從熊本市出發，開車約50分鐘
網址：
3. 絕美夢幻~永尾劍神社（宇城市）
人們到此祈求腸胃疾病快快康復。(提供/宇城市)
座落於宇土半島上的永尾劍神社，鳥居懸浮在海面上絕美而夢幻，傳說中，海童神乘著魟魚來此地，神社因此有許多魟魚繪畫，人們到此祈求腸胃疾病快快康復，每年農曆8月1日，神社會舉行「八朔祭」，吸引許多遊客前來參訪，運氣好的話，可以從這裡眺望近海的「不知火」光影喔！
◆基本資訊
地址 : 本縣宇城市不知火町永尾615
交通 : 從熊本市出發，開車約50分鐘
網址：
4.天空鳥居~倉岳神社（天草市）
矗立在天草群島的最高峰倉岳上，海拔約682公尺的倉岳神社，從過去到現在，都是天草人心中的靈山聖地，為祈求漁人們出入平安、漁獲豐收而建造，四周環繞著遼闊的海景，陡峭壁石上的鳥居彷彿遺世獨立，與廣大的天空相偎，呈現清淨明朗的美好氛圍。
◆基本資訊
地址 : 熊本縣天草市倉岳町棚底
交通 : 從熊本市開車140分鐘
網址：
5.入選日本百選海岸及百選夕陽的御輿来海岸（宇土市）
入選日本百選海岸及百選夕陽
沿著國道57號延伸的御輿来海岸，是非常適合欣賞夕陽的地方，相傳古時景行天皇在九州遠征時，因為看到這片美景，而令神轎（御輿）停留，以便駐足觀賞。御輿来海岸入選日本海岸百選及百選夕陽，溫柔的海水撫觸岸邊，留下了數不盡的彎月沙紋，與夕陽西下的餘暉完美地融合。
◆基本資訊
地址 : 熊本縣宇土市下網田町
交通 : 從熊本市開車約55分鐘
網址：
6.通往海中之道~長部田海床路（宇土市）
當明海退潮時，位在住吉海岸公園內的長部田海床路，才會出現在你的面前，1979年，這裡的漁民為了養殖海苔、採集貝類而建築了這條道路，在長達1公里的道路上，24根電線桿連接著綿長的電線，似乎看不到盡頭，滿潮時這條路徑又被海水淹沒，只剩下浪漫的點點燈火。
◆基本資訊
地址 : 熊本縣宇土市住吉町長部田（住吉海岸公園）
交通 : 從熊本市開車約40分鐘
網址：
©熊本県観光連盟
點此看原始內容
其他人也在看
澳洲科學家研發新技術提升金屬回收效率
澳洲科學家研發新技術提升金屬回收效率TechRitual ・ 1 天前
福布斯旅遊指南推薦！尖沙咀馬哥孛羅Cucina海景餐低至5折 人均$353起食即切烤加拿大豬胺/意大利雲吞釀蘑菇/焗比目魚
想在香港享受頂級美食體驗，同時欣賞世界級海景？福布斯旅遊指南推薦的馬哥孛羅香港酒店的Cucina意大利餐廳，邀請大家沉醉於維多利亞港的絕美景致，享受一場美食！10月14日下午三點在KKday推出限時快閃優惠，假日海景自助早午餐5折，折後人均$353起，食精選意大利凍肉、芝士、海鮮意大利飯、意大利雲吞釀蘑菇等，絕對有驚喜兼cp值高，你又怎可以錯過？Yahoo Food ・ 22 小時前
❤️🔥特濃蒜香法式龍蝦湯粗管粉 | Creamy Lobster Bisque Rigatoni
呢個真係近排試過最勁嘅懶人意粉。 用馬莎超搶手法式龍蝦湯做湯底，味道香濃到誇張、鹹鮮又滑， 加埋煎香虎蝦、油漬蒜頭同車厘茄，酸香平衡得啱啱好。 粗管粉吸晒龍蝦精華，掛汁力強到爆， 十五分鐘搞掂，唔駛成身油煙都可以食到高質意粉💥Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
愛越深，心越慌？這些星座男在愛情裡最沒安全感
愛情像一張網，讓人既投入又無法抽身。能遇到一個真心喜歡自己的人，是難得的幸運；但當感情越深，心也越容易不安。12星座裡，有幾個星座男特別容易在愛裡缺乏安全感——越愛越怕失去。一起來看看你上榜了沒？姊妹淘 ・ 1 天前
2025最新糖水/甜品小店合集 首間日式芭菲專門店/手工芋泥杯/法式精緻甜品
講起糖水甜品，香港人真係百食不厭～每隔一段時間都總有新嘅小店冒起，帶嚟唔同驚喜。今次就同大家嚴選幾間最新人氣糖水/甜品小店，讓你放工或者假日可以約埋朋友去嘆返個甜蜜時光～OpenRice開飯喇 ・ 1 天前
雙11優惠｜5星級深圳凱賓斯基酒店人均低至$408.5起！萬聖節/周末不加價 住行政房送早餐、全日酒廊禮遇｜深圳酒店
雙11購物節快到，各大平台都提早送上優惠！深圳眾多酒店之中，Yahoo購物專員今次為大家介紹位於南山CBD、五星級的凱賓斯基酒店，有多款優惠住宿套票，其中最平一晚房價平均只需$817起，即每晚人均$408.5起！入住豪華房或行政房可享用免費游泳池及24小時健身室，還有包早餐、全日酒廊禮遇、管家服務等套票，重緊要是萬聖節及周末不加價，入住日期到12月尾，即睇內文介紹！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
くら壽司醤油舔舔少女是誰？山形店的衛生噩夢讓全網炸鍋！
哎喲，這次くら壽司又中招了！10月11日，一段在BeReal上傳的短片瘋傳，畫面中一個穿制服的年輕女孩（看起來像高中生）在山形縣山形市的くら壽司南館店，伸手摸轉盤上的壽司，還把醤油瓶湊到嘴邊舔了舔，笑嘻嘻的樣子像在拍搞笑影片。Japhub日本集合 ・ 1 天前
國航赴韓客機行李架有鋰電池起火 急降上海
【on.cc東網專訊】中國國際航空周六（18日）從杭州飛往南韓首爾的編號CA139號航班，在飛行途中機艙行李架突然起火，需緊急備降上海浦東機場。on.cc 東網 ・ 15 小時前
維港日與夜：8間海景特選美饌
同一個維多利亞港，早上清新、黃昏浪漫、入夜璀璨。無論日與夜，要細味這份獨特魅力，最愜意的方式，莫過於一邊享受美 […] 這篇文章 維港日與夜：8間海景特選美饌 最早出現於 BetterMe Magazine。好集慣 BetterMe ・ 1 天前
西安科技體驗中心吸引香港遊學團到訪 業界商討新增動臥列車 促進本港及西安雙向旅遊(林凱潼報道)
【Now新聞台】旅議會到西安考察其中一個科技展示體驗中心，吸引不少香港遊學團到訪。有業界表示，正與當地商討新增來往的動臥列車，促進本港及西安雙向旅遊 。 這個高28米的莫比烏斯環，看起來像「無限」符號，側旁的銅製浮雕，刻畫著四次工業革命的進程。不斷循環，象徵人類追求科技進步的腳步永無止境。上方還有機械仿生飛魚，利用空氣動力學原理飛上半空。位於西安的長安雲是科技展示與生態體驗中心，展示陝西六大支柱產業，包括高端裝備製造及航天科技，國產客機C919超過一半機械組件就是由西安公司製造。中心今年初開幕，至今總訪客人數將近249萬人次。中心希望日後與香港建立長期合作，大力推動研學旅遊。西安科技館推介官張宇婷：「我們也是有數十個香港的遊學團來到我們這裡進行學習，未來我們也希望建立這樣一個廣泛的合作，比如說周期性的，然後定期性的，有我們的暑期研學。」這裡展示不少科技技術，例如在西安已經廣泛應用機械臂，於醫療手術、機械製造方面，這裡還可以看到機械臂空中表演舞蹈。香港旅議會帶同80多名業界到西安考察，並與陝西省旅遊協會簽署合作備忘錄，加強兩地旅遊業合作。旅遊事務專員張馮泳萍表示期望合作，除了吸引港人到西安旅遊，亦會帶來更多一程多站旅客來港。有份出席的旅遊業界立法會議員姚柏良指，隨著西安去年加入個人遊城市，西安訪港旅客上升，正與當局商討新增西安來往香港的動臥列車。立法會議員(旅遊界)姚柏良：「如何用好高鐵積極推進動臥列車呢？文旅廳亦認為是一個非常可取的方向，希望能夠透過兩地政府推動，透過港鐵推動，希望能夠實現到能夠夕發朝至，睡一晚就可以來到長安。」他又指，本港擁有良好教學資源，希望吸引更多西安青年來港研學旅遊。#要聞now.com 影音新聞 ・ 22 小時前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
陳偉霆無預兆宣布做爸爸，40歲生日前曬照聲波照片！媽媽是維密天使何穗，多年緋聞對象成為新手父母
陳偉霆毫無預警地分享三張照片，表示和多年的緋聞女友、超模何穗剛成為新手父母，令人非常驚訝！過往二人未曾承認關係，這次突然公佈成為爸媽，可算是一個巨大的震撼彈。同時意味著這位緋聞之王，終於被收服，要步往人生另一階段了。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
網上熱話｜大媽們離奇以環保袋「笠頭」 網民問「準備去老笠？」
街頭上總能遇到各種奇人奇事，有網民近日目擊有幾名「大媽」在街上以環保袋「笠頭」，引起一眾網民猜測所為何事？ 由網民上載至社交平台Threads的圖片可見，幾名「大媽」頭上套著同款的深紫色環保袋，環保袋上寫著「友愛共融」。「大媽」們仲特意在環保袋上開了兩個洞，以露出雙眼方便看路。有另一網民在Facebook上載片段am730 ・ 18 小時前
熱帶氣旋「風神」明日進入本港 800 公里範圍 天文台考慮周一直接發三號風球｜Yahoo
天文台今日（18日）11 時半表示，現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」會在明日（19日）稍後進入本港 800 公里範圍內。同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南沿岸天氣主要受季候風主導，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Tyson Yoshi補辦中式婚宴 老婆褂王配流星錘變「黃金戰士」
歌手Tyson Yoshi今年7月於意大利舉行一連3日夢幻婚禮，今日（18日）在港補辦中式婚宴，他與老婆Christy分別在社交網大晒靚相，兩人以中式禮服示人，Christy着上最高級別的「褂王」，禮服由金銀線覆蓋，搶眼奪目，身上的金器陣更是誇張，不但手戴超大粒金戒指，手上3對龍鳳鈪其中1對更是巨型流星錘，再頸綁兩對龍鳳鈪，含金量極高，連Tyson Yoshi都忍不住笑指：「黃金戰士」。東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
「風神」明日稍後闖本港800公里 天文台下周一考慮直接發3號波
【on.cc東網專訊】天文台於今日(18日)上午11時30分發出特別天氣提示，指現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」會在明日（19日）稍後進入本港800公里範圍內。同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南on.cc 東網 ・ 17 小時前
95%→0！黃仁勳：美AI晶片出口管制措施 讓英偉達100%退出了中國
英偉達 (NVDA) 創辦人兼執行長黃仁勳近日現身美國城堡證券參與一場名為「2025 年全球市場未來展望：人工智慧與下一個成長前沿」的對談活動。鉅亨網 ・ 1 天前
家傳之「保」 ｜胡定欣走入昔日父母打拼海味舖工作 罕談生小朋友計劃：希望佢可以好似我咁無後顧之憂去追夢
最後一集《家傳之「保」》主角是近日與醫生男友陳建華步入婚姻新生活的胡定欣，還有罕有出鏡的胡媽媽；今集胡定欣將走入昔日胡媽媽與胡爸爸努力打拼的海味舖Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小儀離商台 《早霸王》月底壽終正寢 梁嘉琪同步離開 森美：完成歷史任務
效力商台30年嘅阮小儀上周宣布將於10月底離職，而小儀同森美、梁嘉琪主持，開播16年嘅《早霸王》，亦喺今日宣布隨住小儀離開而完結，加入節目3年多嘅梁嘉琪亦會暫時唔做電台。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
最美星二代低撈大坑單棟樓 開放式作價528萬 上手輸2成
藝人龔慈恩女兒、有「最美星二代」之稱的唱作歌手林愷鈴，今年才25歲已經做業主，新近買入大坑單棟樓第一閣一伙開放式單位，成交價528萬元，呎價17,368元，創該廈約13年呎價新低。相關新聞：影帝梁家輝西區豪宅2.75萬租出 傲翔灣畔海景兩房回報2.6厘彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘代理透露，林愷鈴本月中斥528萬元買入第一閣低層A室，屬開放式戶，實用面積304方呎，呎價17,368元，為該廈2012年11月後呎價新低。至於原業主於2022年斥680萬元入市，持貨約3年，蝕152萬元或22.4%離場。第一閣位於銅鑼灣道78號，為單棟樓，於1995年11月開始落成，共提供48個開放式或1房單位，實用面積由304至347平方呎，高層可享開揚維港海景。根據28Hse網站資料，第一閣目前共4個放盤，實用面積由303至304方呎，叫價由548萬至698萬元。【更多第一閣放盤】 延伸閱讀: 第一閣 銅鑼灣 大坑 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前