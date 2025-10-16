探索熊本自駕秘境！6個隱藏版絕美景點這樣玩

6個隱藏版絕美景點地圖大公開

1. 戀人聖地~二俣橋（美里町）

美麗迷人的戀人聖地-二俣橋©熊本県観光連盟

若你在10月～3月時到熊本玩，記得一定要在早上11點～12點之間造訪二俣橋！在陽光的照耀下，石橋下會映出一顆可愛的心形，二俣橋因此被視為著名的「戀人聖地」，秋天時橋邊那棵大銀杏樹，讓整個景色更加美麗迷人了，是非常值得拍照留念的景點。

◆基本資訊

地址 : 熊本縣下益城郡美里町佐俣・小筵

交通 : 從熊本市出發，開車約50分鐘

網址：

2.工業遺產之美~八角隧道（美里町）

彷彿置身異世界的八角隧道。©熊本県観光連盟

喜歡大自然與工業遺產之美的你，絕對不可以錯過八角隧道，是熊延鐵路歷史的一部分，當時為連接南熊本車站(熊本市)與砥用車站（現為美里町），雖然1964年變成廢棄鐵路線後，經過了這60年至今，還是迎來眾多觀光課來欣賞遺產之美。原為防止落石作用的洞門，充滿了工業的幾何美感，奇特的光線在隧道內閃爍，讓人有種置身異世界的錯覺。

◆基本資訊

地址 : 熊本縣下益城郡美裡町小筵

交通 : 從熊本市出發，開車約50分鐘

網址：

3. 絕美夢幻~永尾劍神社（宇城市）

人們到此祈求腸胃疾病快快康復 提供：宇城市

人們到此祈求腸胃疾病快快康復。(提供/宇城市)

座落於宇土半島上的永尾劍神社，鳥居懸浮在海面上絕美而夢幻，傳說中，海童神乘著魟魚來此地，神社因此有許多魟魚繪畫，人們到此祈求腸胃疾病快快康復，每年農曆8月1日，神社會舉行「八朔祭」，吸引許多遊客前來參訪，運氣好的話，可以從這裡眺望近海的「不知火」光影喔！

◆基本資訊

地址 : 本縣宇城市不知火町永尾615

交通 : 從熊本市出發，開車約50分鐘

網址：

4.天空鳥居~倉岳神社（天草市）

矗立在天草群島的最高峰倉岳上，海拔約682公尺的倉岳神社，從過去到現在，都是天草人心中的靈山聖地，為祈求漁人們出入平安、漁獲豐收而建造，四周環繞著遼闊的海景，陡峭壁石上的鳥居彷彿遺世獨立，與廣大的天空相偎，呈現清淨明朗的美好氛圍。

◆基本資訊

地址 : 熊本縣天草市倉岳町棚底

交通 : 從熊本市開車140分鐘

網址：

5.入選日本百選海岸及百選夕陽的御輿来海岸（宇土市）

入選日本百選海岸及百選夕陽©熊本県観光連盟

沿著國道57號延伸的御輿来海岸，是非常適合欣賞夕陽的地方，相傳古時景行天皇在九州遠征時，因為看到這片美景，而令神轎（御輿）停留，以便駐足觀賞。御輿来海岸入選日本海岸百選及百選夕陽，溫柔的海水撫觸岸邊，留下了數不盡的彎月沙紋，與夕陽西下的餘暉完美地融合。

◆基本資訊

地址 : 熊本縣宇土市下網田町

交通 : 從熊本市開車約55分鐘

網址：

6.通往海中之道~長部田海床路（宇土市）

漁民為了養殖海苔、採集貝類而建築了這條道路©熊本県観光連盟

當明海退潮時，位在住吉海岸公園內的長部田海床路，才會出現在你的面前，1979年，這裡的漁民為了養殖海苔、採集貝類而建築了這條道路，在長達1公里的道路上，24根電線桿連接著綿長的電線，似乎看不到盡頭，滿潮時這條路徑又被海水淹沒，只剩下浪漫的點點燈火。

◆基本資訊

地址 : 熊本縣宇土市住吉町長部田（住吉海岸公園）

交通 : 從熊本市開車約40分鐘

網址：

©熊本県観光連盟

