熊本魚雷沾麵｜灣仔日本過江龍拉麵店推超辣沾麵 女創辦人霸氣稱：很多人質疑女人煮拉麵，我要證明有何不可

現在也有人質疑女人怎會懂得煮拉麵，但別人越質疑，我就越想證明我可以！魚雷沾麵創辦人之一的松永佑佳Yuka Matsunaga

熊本魚雷沾麵於灣仔開業了！這間沾麵店在2010年，由創辦人夫婦松永隆二及松永佑佳（Yuka Matsunaga）一同於熊本創立，在日本已經有4間分店。今次首度進軍香港，帶來招牌魚雷沾麵，以超強辣度，希望以「平地一聲雷」的香辣風味震撼食客味蕾。今次來港，創辦人之一的Yuka亦有來監檢品質，亦為Yahoo的讀者們分享她跟丈夫，由熊本小店闖至香港的創業故事。

熊本夫婦創新派沾麵

「開拉麵店大概是天命吧！」身穿現代唐裝，一頭金色短髮的Yuka爽朗地笑道，她與先生松永隆二在2010年開了第一間拉麵店，「以前我沒有很喜歡吃拉麵，但有次跟丈夫嚐到碗很好吃的拉麵，突然就覺得要開拉麵店。」她回想。由於二人想創作一款與眾不同的拉麵，加上本身就愛吃辣，經過多番嘗試後，決定以辣味沾麵做主打，「我們都是熊本人，傳統熊本拉麵以豚骨湯底配幼拉麵為主，就連沾麵都不常見。」Yuka說。

日本熊本魚雷沾麵總店。

日本直送湯頭到港

店內的湯底需要2日製作，首日師傅選用每日50公斤的豬筒骨、豬手、排骨、雞殼和雞腳等食材熬煮。「很多拉麵店都會把豬骨打碎去增加風味，但我們覺得這樣做會多了雜味，因此我們只會以錘子一下敲碎骨頭，確保骨髓中的鮮味緩緩釋出，並緩慢地拌勻湯底，確保濃郁而潔淨的口感。」她仔細解釋，而湯頭會由日本直送到港再加工，麵條則在本港製作，揉合三款麵粉，爽口掛汁卻不會過硬。

魚雷沾麵 $98（不含白飯及蛋） 特意為香港準備了熱麵條，辣度並不輕，並非普通溫和的「日本辣度」，每條沾麵可以嚐到濃濃辣度，相當刺激。

「激辛」版本猶如譚仔大辣

最重要的沾麵湯底，辣香則來源於自家製的風味辣油，廚師以白絞油搭配粗粒一味粉進行長時間的低溫加熱萃取，完整注入辣椒的香氣與辣度層次，另設「激辛」版本，在湯頭中隱藏以北印度特辣辣椒製成的香辛料，辣度猶如譚仔的中辣，甚至大辣。

魚雷飯 $25 配上特製手撕叉燒、日本生蛋黃，建議吃完拉麵可以加入沾麵湯一同享用。

化質疑做力量

在日本文化當中，拉麵、壽司等傳統美食都是以男性作主導，偏偏「魚雷拉麵」寫明創辦人是由一對夫婦所開設，問到Yuka在15年前開店有沒有受到歧視時，她笑言：「現在也有人質疑女人怎會懂得煮拉麵，但別人越質疑，我就越想證明我可以！」在無視不合理的質疑目光下，松永夫婦甚至設計出超創意的咖哩沾麵，「拉麵跟咖哩都是日本很受歡迎的美食，因此就嘗試合二為一。」

招牌咖哩沾麵 $108 一麵三吃，可以先將少量麵條撈拌豚骨魚介湯底食用；然後按個人喜好，於麵條中逐點加入咖哩醬品嚐，最後再將把滿載咖哩醬的麵條加入至豚骨魚介湯底中沾湯享用。

（辛）辛辣魚介叉燒拌麵 $78 較為微辣的版本，每條麵條都沾滿濃郁魚介醬汁。

時刻追求進步

在開業三個月後，因生意突然下降，他們決定到東京，嚐遍當地的拉麵店「偷師」，這個習慣保留到現在，即使現在生意穩定了，現在松永夫婦二人亦會不時到各大拉麵店，思考對方拉麵的優點，並可以如何改進店內出品。Yuka亦笑言，有時候亦會因為出品問題跟丈夫大吵架，全因兩個人都有各自的堅持，「但都是想令事情做得更好，所以感情不會受影響。」

魚雷手撕叉燒飯 $48 先在碗內放入牛油，隨後加入白飯，再舖上叉燒、生蛋黃跟日式沙律醬，輕輕火灸表面，每啖都是充滿邪惡的油脂香。

唐揚炸雞 $38/3件 雖然說3件，但份量卻非常大份，而且外層炸粉只是薄薄一片，外脆內多汁，必點！

香港店非常闊落，除了吧枱位置，亦有普通座位，想幾個朋友一同享用都無問題。

「原來背負着很多人的未來」

「以前沒有想過會開分店，甚至開到國外。」Yuka這時指了指拉麵吧的其中一位師傅，「其實他以前是食客，但在臨升大學前跟我說，不想唸大學了，想過來煮拉麵。」她當然馬上拒絕，希望他能好好唸大學，但這位年青人甚至帶來父母說服松永二人，「這時發現原來我們背負了很多人的未來，就開始思考品牌將來的計劃。」整個訪問聽下來，魚雷沾麵的故事就像日劇般起伏跟精彩，被歧視、不被信任、堅持創新⋯⋯一切就如他們的沾麵一樣辛辣帶勁，但只要堅持下去，總會獲得人欣賞。

松永佑佳（Yuka Matsunaga）外表非常時髦，特意來港確保出品跟日本店無誤。

Yuka更在腳踝位置附近紋上「魚雷」，超級有型！

魚雷沾麵

地址：灣仔駱克道389號地下（地圖按此）

電話：3753 3699

營業時間：12:00nn-03:30pm、06:00pm-10:30pm

