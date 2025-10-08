每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
熊闖日本群馬縣超市 嚇壞購物民眾、兩人輕傷
（法新社東京8日電） 日本官員與記者今天表示，一頭野熊昨晚闖進關東地區群馬縣一間超市，並在店裡四處亂竄，造成兩名男子受傷，嚇壞了正在超市購物的民眾。
岩手縣一名農民昨天也在自家外，被一隻帶著幼熊的成熊抓傷和咬傷，而日本知名觀光景點白川鄉合掌村本月5日也傳出有西班牙觀光客在巴士站遭熊攻擊事件。
近年來，受到人口減少和氣候變遷等因素影響，野熊愈來愈頻繁出沒在日本各地，甚至是住宅區。
群馬縣沼田市警方與消防單位表示，一頭身長約1.4公尺的成年野熊昨天闖進當地一間超市，導致一名70多歲男子與一名60多歲男子受到輕傷。
這家連鎖超市的經營策略主管對記者說，這間門市鄰近山區，但以往從未見過有熊隻在附近出沒。
他說，這頭野熊「從正門進來，在店裡待了約4分鐘」。
「牠幾乎爬上冷藏櫃，還踩壞玻璃，在水果區撞倒了一堆酪梨，然後踩了上去。」
店長向當地媒體表示，當時店內約有30至40名顧客，這頭野熊因找不到出口而焦躁不安。
日本放送協會（NHK）引述警方說法報導，一名男子今天陳屍在岩手縣北上市的山區，疑似死於熊隻攻擊。 根據日本環境省統計，今年4月至9月，全國共有108人遭熊襲受傷，其中5人喪命。（編譯：劉文瑜）
