焦點

施政報告懶人包｜租者置其屋冇影　居屋綠表比例增至 5 成

Yahoo 娛樂圈

熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間
熊黛林
熊黛林

現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。為咗專心照顧家庭，Lynn一度淡出幕前，不過自從囡囡逐漸長大，佢亦開始復出及努力經營社交平台，日前佢就拍片自爆當年係佢主動出擊將富二代老公追到手。

熊黛林喺社交網站上載影片，並寫話：「敬自己，每一步都走得如此堅定」，除咗講到自己嘅模特兒生涯及成為雙胞胎媽媽等等之外，佢仲敬自己勇敢去愛，自爆當年係佢大方地主動出擊將老公追到手，佢表示當年第一次見到郭可頌時，已經覺得佢為人唔錯，所以就問佢拎電話號碼，第一次約會嘅深入了解後，佢就愈來愈發現對方係注定嘅人。

廣告

熊黛林覺得郭可頌有禮貌又孝順，主動出擊嘅佢曾主動約對方去酒吧，不過時遭到婉拒，之後佢再約對方食飯，起初郭可頌都唔相信，直至Lynn透過朋友傳話，二人先至互表心跡。而佢哋喺了解嘅過程入面，亦發覺三觀及靈魂都好合拍，令Lynn更加相信郭可頌就係「對的人」。

熊黛林抖音影片截圖
熊黛林抖音影片截圖
熊黛林抖音影片截圖
熊黛林抖音影片截圖
熊黛林抖音影片截圖
熊黛林抖音影片截圖
熊黛林抖音影片截圖
熊黛林抖音影片截圖
熊黛林抖音影片截圖
熊黛林抖音影片截圖
熊黛林抖音影片截圖
熊黛林抖音影片截圖
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG
熊黛林IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！

其他人也在看

娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫

娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫

宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷　變身型男顏值大升級　網民撐「原地出道」

林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷　變身型男顏值大升級　網民撐「原地出道」

藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你

向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你

向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。

Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密

何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」

梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」

甚少接受專訪嘅梁朝偉，早前接受youtube平台ZONED訪問，而主持居然係甚少訪問人嘅陳冠希。二人私底下關係唔錯，因此呢個訪問睇得出梁朝偉同陳冠希可以好放鬆咁交流。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批

俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批

TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘇永康被翻涉毒舊帳溫州個唱叫停 內地官媒評論︰取消之外更要問責

蘇永康被翻涉毒舊帳溫州個唱叫停 內地官媒評論︰取消之外更要問責

蘇永康原定於10月喺浙江溫州舉行個唱，並到內地進行宣傳，但早前有網民提及23年前蘇永康喺台灣涉及毒品案件嘅舊事，更有人向當局舉報。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
荷里活巨星羅拔烈福離世　享年89歲

荷里活巨星羅拔烈福離世　享年89歲

美國男星羅拔烈福（Robert Redford）今日（16日）於美國辛丹斯寓所於睡夢中離世，享年89歲。其公關表示：「羅拔烈福於2025年9月16日於猶他州山區辛丹斯家中離世，這是他深愛的地方，身邊圍繞著他摯愛的人。我們將非常懷念他。」羅拔同時是演員與導演，21歲加入影壇，縱橫影壇超過60載，曾憑1973年電影《老千計狀元才》（The Sting）獲奧斯卡影帝提名，並憑1980年電影《普通人》（Ordinary People）奪得奧斯卡最佳導演。他憑1994年電影《幕後謊言》（Quiz Show）獲最佳電影與最佳導演提名，並於2002年獲得奧斯卡終身成就獎。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【娛事者】港片告急：電影金像獎入圍有危機

【娛事者】港片告急：電影金像獎入圍有危機

港產片近年進入低潮，今年尤其嚴重，以票房計，迄今為止，仍未有一套港片票房能突破1400萬。但這情況或許有轉機，麥浚龍執導的《風林火山》，終鐵定10月1號正式公映。之前電影在康城曝光，反應不似預期，評語大都是影像出色，說故事欠清晰。雖然如此，若以入場慾來計，《風林火山》是爆棚，Juno加上金城武、劉青雲和古天樂，影片票房該不是問題，今年港片票房的弱勢，就有待《風林火山》來突破。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
23歲「財閥千金」ALLDAY PROJECT Annie同款香水清單公開！TOM FORD、Byredo...必收藏的「千金香水」是哪款？

23歲「財閥千金」ALLDAY PROJECT Annie同款香水清單公開！TOM FORD、Byredo...必收藏的「千金香水」是哪款？

「財閥千金」的香水櫃向來是品味的縮影，這次有「韓國最強財閥偶像」之稱的 ALLDAY PROJECT 成員 Annie，近日在節目《全知干預視角》中曝光了私藏香水清單。每一瓶都飄着「高級感」，想偷師千金風格，這些同款香調絕對要收！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
甄采浠突發住院5日令人擔心 早前與張佳添傳緋聞：身體健康先可以照顧到身邊人

甄采浠突發住院5日令人擔心 早前與張佳添傳緋聞：身體健康先可以照顧到身邊人

已離巢TVB的甄采浠（Carisa）憑處境劇《愛·回家之開心速遞》的高小姐一角成功入屋，她日前突發入院，她透露住院5日，令身邊人十分憂心。剛剛岀院的她回覆《Yahoo娛樂圈》最新情況，並叫大家不用太擔心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜《他年她日》專訪 袁澧林特別髮型致敬監製張艾嘉 許光漢信一見鍾情願為愛人買機票即走

Yahoo娛樂圈 ｜《他年她日》專訪 袁澧林特別髮型致敬監製張艾嘉 許光漢信一見鍾情願為愛人買機票即走

由許光漢、袁澧林（Angela）主演的港產愛情片《他年她日》即將浪漫上映，電影是許光漢退伍後第一部公映作品，意義非凡，他更專程來港宣傳，分享拍港片的感覺。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Yahoo Live｜Anson Kong新歌剖白成長痛 同生粉嘅「友誼小船」竟然係木筏？

Yahoo Live｜Anson Kong新歌剖白成長痛 同生粉嘅「友誼小船」竟然係木筏？

嚟緊將會聯同「FING小組」幾位成員再開騷嘅MIRROR成員副隊長Anson Kong江𤒹生早前就推出咗新歌《月月》，大講友情同成長痛。究竟現實中嘅佢經歷過咩成長痛呢？入行後嘅佢對待友情又有冇唔同睇法呢？ 9月18日（四），下晝2點半，AK 將會聯同我哋嘅嘉賓主持 JonJon 一齊現身 《Yahoo Live》傾吓計！記住留意喇！約定你2點半見啦！ * 《Yahoo Live》結合了音樂、娛樂、八卦和娛樂圈中的大小事。無論對音樂敏感、狂熱於明星八卦，還是對娛樂圈圈中事感興趣，這個節目都能滿足大家的好奇心。 我們將為你揭開娛樂圈的神秘面紗，分享明星們的日常生活、八卦新聞和獨家內幕消息。 同時，帶您深入探索音樂界的最新動態，介紹當前最熱門的音樂人和專輯，並分享他們的背後故事。 💡 立即追蹤YAHOO HONG KONG YouTube頻道+開啟推播通知，緊貼最新YAHOO節目視頻！https://bit.ly/3a1jUCG ▶︎ 立即追蹤Yahoo娛樂圈IG，掌握最新娛樂八卦：https://bit.ly/3kjqnjD #YahooLive&nbsp;#Yahoo娛樂圈&nbsp;#YahooHK&nbsp;#AnsonKong江𤒹生 #JonJon

Yahoo LIVE HK ・ 6 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面

施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面

《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。

Fortune Insight ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000

暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000

最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。

鉅亨網 ・ 1 天前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」

娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」

日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾

Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾

BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納

香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納

香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。

AASTOCKS ・ 6 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市　售價僅美心四分之一

「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市　售價僅美心四分之一

中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。

Yahoo財經 ・ 1 天前
宋熙年為妹妹舉辦告別單身之旅 網民激讚兩姊妹笑容甜美猶如餅印

宋熙年為妹妹舉辦告別單身之旅 網民激讚兩姊妹笑容甜美猶如餅印

宋熙年（Sarah）於2007年參加國際中華小姐勇奪冠軍，從而簽約TVB成為藝人，主力主持《東張西望》及明珠台節目《Dolce Vita》，入行12年都未獲安排主持台慶、、頒獎禮等TVB大騷，令唔少網民都替其感到可惜。宋熙年2016年與陳智燊（Jason）結婚，為圈中嘅模範夫妻，二人育有兩子；2019年，宋熙年約滿離巢TVB後繼續主持工作及轉型KOL，不時於社交平台及YouTube頻道大曬生活點滴。日前，宋熙年分享為胞妹舉辦告別單身之旅嘅照片，網民大讚妹妹外貌。

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前