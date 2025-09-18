熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公

現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。為咗專心照顧家庭，Lynn一度淡出幕前，不過自從囡囡逐漸長大，佢亦開始復出及努力經營社交平台，日前佢就拍片自爆當年係佢主動出擊將富二代老公追到手。

熊黛林喺社交網站上載影片，並寫話：「敬自己，每一步都走得如此堅定」，除咗講到自己嘅模特兒生涯及成為雙胞胎媽媽等等之外，佢仲敬自己勇敢去愛，自爆當年係佢大方地主動出擊將老公追到手，佢表示當年第一次見到郭可頌時，已經覺得佢為人唔錯，所以就問佢拎電話號碼，第一次約會嘅深入了解後，佢就愈來愈發現對方係注定嘅人。

熊黛林覺得郭可頌有禮貌又孝順，主動出擊嘅佢曾主動約對方去酒吧，不過時遭到婉拒，之後佢再約對方食飯，起初郭可頌都唔相信，直至Lynn透過朋友傳話，二人先至互表心跡。而佢哋喺了解嘅過程入面，亦發覺三觀及靈魂都好合拍，令Lynn更加相信郭可頌就係「對的人」。

