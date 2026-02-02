熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友

熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。

這對7歲姊妹雖然同一天出生，長相卻差很大。姊姊Kaylor遺傳媽媽熊黛林的五官，大眼睛、高鼻樑，看起來文靜甜美；妹妹Lyvia則更像爸爸郭可頌，單眼皮、齊瀏海，身高還比姊姊高半個頭。兩人穿著同款白色上衣、綁著馬尾，卻呈現截然不同的風格，姊姊安靜乖巧、妹妹活潑好動，一靜一動的差異十分明顯。

行程中，姊妹倆展現語言能力，能在英語、粵語和普通話之間自然切換，在新加坡海洋公園、熊貓館與工作人員互動順暢。夫妻倆也各自分工，郭可頌陪女兒玩耍、抱著孩子到處走，熊黛林則負責安排行程，帶孩子認識動物、體驗當地文化。她坦言帶孩子出門「比工作還累」，但仍樂在其中。

現年45歲的熊黛林狀態維持良好，與郭可頌結婚近10年感情穩定，這次一家四口同遊新加坡的畫面，也讓不少網友感受到滿滿家庭溫度。

