熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
這對7歲姊妹雖然同一天出生，長相卻差很大。姊姊Kaylor遺傳媽媽熊黛林的五官，大眼睛、高鼻樑，看起來文靜甜美；妹妹Lyvia則更像爸爸郭可頌，單眼皮、齊瀏海，身高還比姊姊高半個頭。兩人穿著同款白色上衣、綁著馬尾，卻呈現截然不同的風格，姊姊安靜乖巧、妹妹活潑好動，一靜一動的差異十分明顯。
行程中，姊妹倆展現語言能力，能在英語、粵語和普通話之間自然切換，在新加坡海洋公園、熊貓館與工作人員互動順暢。夫妻倆也各自分工，郭可頌陪女兒玩耍、抱著孩子到處走，熊黛林則負責安排行程，帶孩子認識動物、體驗當地文化。她坦言帶孩子出門「比工作還累」，但仍樂在其中。
現年45歲的熊黛林狀態維持良好，與郭可頌結婚近10年感情穩定，這次一家四口同遊新加坡的畫面，也讓不少網友感受到滿滿家庭溫度。
熊黛林放閃「疊疊樂全家福」萌翻！7歲雙胞胎女兒入鏡，連掉門牙都神同步
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛
張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
大S離世1周年雕像揭幕 S媽低調抵墓園全面戒備
台灣女星大S（徐熙媛）去年2月2日病逝於日本，終年48歲，骨灰長眠於金寶山，今天正是她逝世一周年的日子，下午2點將舉辦紀念雕像揭幕儀式，屆時將由S媽、小S、老公具俊曄等人，共同揭開包覆在外的帆布，稍早，S媽已經率先抵達現場，表情相當哀戚，讓人相當不捨。
MIRROR第一準人夫！Stanley邱士縉宣布訂婚，九年長跑的理解：愛情永遠沒有一凹一凸
MIRROR終於有第一位準人夫出爐，並不意外，是「大表哥」Stanley邱士縉。Stanley和女友Alina李炘頤交往九年，走過二人分別參加《造星》的時期，也走過家人的離合，終於宣布準備成為餘生繼續同行的伴侶。過往Stanley也不時分享自己對感情的看法，來重溫一下這位「深情擔當」的戀愛觀。
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）
消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！
一周星星 ｜許文軒車輪轉刁鑽提問助觀眾解開「獅子王」「貓女郎」「企鵝人」「白羊君」身份之謎
《中4》四位面具藝人，則會接受主持許文軒Edmond各種「刁鑽大逼供」，好讓《中4》能掌握更多關於4人真實身份的線索。其中一條最驚爆的問題的答案
星光背後 ｜陳松伶憶述半生受盡打擊 做婚前檢查發現不育 ： 係一個遺憾
1985年15歲參加《歡樂今宵》模仿葉蒨文大賽入行的陳松伶(松松)，91年憑《天涯歌女》一劇飾演金嗓子周璇爆紅全港，唱片更大賣六白金。
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。
《單身即地獄5》崔美娜秀背景超厲害！韓國首位地球小姐冠軍、名媛感穿搭解構
《單身即地獄5》被稱「女版官熙」的風雲人物登場！韓國首位地球小姐冠軍、操流利英文的崔美娜秀一登場她就以強大的自信氣場成為全場焦點，並在短時間內俘虜多位男嘉賓，「海后」當之無愧。來自澳洲的她走偏歐美系的穿搭風格，搭配自然不造作的個性，輕鬆成為話題人物！一起來看看她的魅力穿搭吧！Instagram @minadori222《單身即地獄5》海后登場？Netflix戀綜《單身即地獄5》播放後，第二集就有新人加入，就是在節目中被網民稱為「海后」或「女版官熙」的崔美娜秀！登場後，她短時間內先後與4位男嘉賓展現好感和互動，出眾外型配搭爽朗性格讓她瞬間成為話題人物。Instagram @minadori222多文化背景出身！在澳洲悉尼出生的崔美娜秀，自小便在多元文化中成長，曾居住於澳洲、韓國、加拿大、美國和中國；現年26歲的她曾就讀於美國名校伊利諾大學厄巴納－香檳分校，因此在節她具備流利的語言能力和自然的社交手腕。Instagram @minadori222韓國首位「地球小姐」崔美娜秀甫登場時穿着了一條淡黃色的性感連身裙，成為全場男嘉賓目光的焦點！她曾於2021年獲得「韓國小姐」亞軍，隨後在 2022
2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災
陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
國際金價｜澳門英皇娛樂酒店 78公斤黃金地磚消失 英皇：與金價無關
近日金價屢創新高，有網民發現澳門英皇娛樂酒店大廳標誌性「黃金大道」被撤走，惹來網民無限猜測，英皇酒店回覆指與金...
許仕仁病逝終年 77 歲 卸任政務司長後捲新地案入獄 廿萬一餐法國菜終入不敷支破產｜Yahoo
前政務司司長許仕仁周日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。人稱「橋王」的許仕仁，曾任積金局行政總監及政務司司長，2007 年換屆時離開政府。許其後被廉政公署拘捕，在 2014 年因涉嫌收受新鴻基地產利益，被裁定公職人員行為失當等罪名成立，判監 7 年半，成為香港歷來被定罪的最高級官員。他在赤柱監獄服刑期間表現良好，於 2019 年 12 月 18 日刑滿出獄。
油麻地惠康｜油麻地懷舊風霓虹燈惠康 外觀＋內部一樣懷舊！打卡一流
油麻地有間懷舊裝修的惠康？有網民在Threads上分享，指在油麻地警署對面有間懷舊風惠康，門口裝上霓虹燈招牌，而內部裝修一樣充滿90年代的懷舊氣息！
黃金崩盤｜美聯儲主席人選「偏鷹」 黃金白銀震盪未平 金價再跌近半成
美國總統特朗普宣布，擬提名被視為強硬抗通脹的鷹派人物沃什（Kevin Warsh）出任下一任聯邦儲備局主席，消...
凱特王妃同款「麂皮手提包」被買光！英國小眾品牌，萬元價好入手，熱愛程度近包色
凱特王妃的包款選擇向來耐人尋味，比起高調炫耀奢華，她更偏好親民定價、支持英國本土或小眾設計師品牌，展現高度一致的個人風格與價值觀。近期她在公開行程中背的一款棕色麂皮包，因為線條簡約、質感高級，被不少網
歐洲不再叫川普「爸爸」！財星：明確拒絕了川普的價碼
《財星》分析指出，面對川普第二任期日益強硬、甚至挑戰國際法的外交路線，歐洲各國態度出現重大轉折。隨著川普多次揚言接管格陵蘭、威脅加徵關稅，歐洲不再選擇姑息妥協，而是集體拒絕施壓，為對抗強權提供新的外交範例。
應該是Chanel近年「最輕薄」的手袋，Chanel 11.12「薄紗包」高訂舞台亮相
Chanel 2026春夏高訂秀化身仙境森林，新總監Matthieu Blazy將經典11.12包幻化成薄紗仙子，真絲雪紡輕裹包身，金鍊肩帶閃耀流光，宛如森林仙子御用魔法羽袋，輕盈飄逸令人屏息。