熱帶低氣壓米娜逐漸遠離本港

【Now新聞台】三號強風信號生效，天文台會在未來一兩小時改發一號戒備信號或取消所有熱帶氣旋警告信號。

過去數小時，熱帶低氣壓米娜於本港以北100公里掠過，正開始逐漸遠離與米娜相關的雨帶，正為珠江口一帶帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

過去數小時本港多處地區錄得約30毫米雨量，港島部分地區的雨量更超過50毫米。

#要聞