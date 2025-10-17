《早霸王》月底壽終正寢 森美：完成歷史任務
熱帶氣旋下周靠近廣東沿岸 天文台：或先發季風信號再發三號風球 不發一號波｜Yahoo
【2025-10-17 22:30】
【Yahoo 新聞報道】天文台在今晚（17 日）的「天氣隨筆」表示，一股強烈東北季候風會在星期日（19 日）抵達廣東沿岸，該區北風會逐漸增強。天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。
至於現時在菲律賓東部的熱帶氣旋，預計之後會橫過呂宋，在下周初進入南海，逐漸靠近廣東沿岸，屆時該區會開始受季候風及該熱帶氣旋的共同效應影響，華南沿岸及南海北部一帶的等壓線將變得更為緊密，下週初至中期風勢持續頗大，天文台屆時或會直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號，而不會發出一號戒備信號。
香港過往也曾出現東北季候風與熱帶氣旋產生共同效應的情況，例如2021年10月的圓規，當時天文台亦曾以三號強風信號取代強烈季候風信號，其中並未發出一號戒備信號。
【原來報道】
本港下周會受熱帶氣旋和東北季候風共同影響，氣溫驟降。天文台今日（17 日）表示，位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓。上午 10 時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約 1,130 公里，預料向西移動，時速約 30 公里，靠近呂宋一帶並逐漸增強。
天文台已經為熱帶氣旋發布了預測路徑圖，預計該個熱帶氣旋會在周末增強，並且在周日（19 日）先在呂宋島登陸，橫過後進入南海並繼續增強，天文台目前預計熱帶氣旋會在下周二（21 日）以颱風強度闖入本港 400 公里範圍。不過受到東北季候風影響，預計熱帶氣旋屆時會「轉彎」，逐漸轉向西南方向移動並開始減弱，但天文台指轉向的地點存在變數。
天文台在「九天天氣預報」表示，在季候風及該熱帶氣旋的共同效應下，下週初至中期華南沿岸風勢持續頗大及有雨，氣溫顯著下降，海有湧浪；天文台預測周二（21 日）本港普遍吹清勁至強風程度北風 5 至 6 級，離岸間中吹 7 級強風，高地達 8 級烈風。當日多雲有雨，氣溫顯著下降。海有湧浪，氣溫介乎 21 至 24 度。到了周三，本港會多雲，有幾陣雨，海有湧浪，氣溫介乎 20 至 23 度。
