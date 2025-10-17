熱帶氣旋下周颱風級闖港｜「滙豐一姐」接任恒生行政總裁｜《早霸王》月底壽終正寢｜10 月 17 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 10 月 17 日（星期五）。明日香港大致天晴，早晚有一兩陣驟雨，市區介乎 28 至 33 度，新界再高 2、3 度；吹輕微至和緩東至東北風。星期日起強烈東北季候風抵達，隨後幾天轉多雲有雨，風勢頗大，市區氣溫顯著降至約 20 度，新界再低 2、3 度；海面有湧浪。紫外線指數明日約 8，屬甚高。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】天文台指，菲律賓以東的低壓區已增強為熱帶低氣壓，預料周末靠近呂宋並逐步增強，周日登陸後進入南海。按預測路徑，熱帶氣旋料於下周二以颱風強度進入本港 400 公里範圍；受東北季候風影響，隨後或轉向西南並逐步減弱，惟轉向位置仍有變數。九天天氣預報顯示，下周初至中期華南沿岸風勢持續頗大及有雨，氣溫明顯下降，海有湧浪；周二市區 21 至 24 度，周三 20 至 23 度。

【Yahoo 新聞】立法會今日舉行本屆任期最後一次內務委員會。主席李慧琼指本年度通過 41 項政府法案、當中 35 項於 7 月底前獲通過，形容是行政、立法一致的成果；並提到通過議員守則、落實履職機制。副主席陳健波早前已表明不尋求連任，會上抱拳致謝稱「無言感激」。李慧琼與陳健波將於下周一舉行記者會交代工作。會前，政圈關注多名議員近日宣布棄選的動態與新一屆議會組成。

陳健波（藍色西裝）表示「無言感激，多謝大家」。

【Yahoo 新聞】美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通話逾 2 小時，雙方均稱討論具建設性，並未公布具體會面日期。報道指美方正考慮向烏克蘭提供戰斧導彈；克里姆林宮則警告該舉將損害和平進程及美俄關係。已在華盛頓的烏克蘭總統澤連斯基稱，莫斯科急於恢復對話，反映其處於防守狀態；匈牙利總理歐爾班則表示已準備協辦美俄領導人會晤。

【今日重點財經新聞】

【am730】在滙豐計劃私有化恒生銀行的背景下，恒生宣布「滙豐一姐」林慧虹將於 10 月 20 日起出任恒生執行董事兼行政總裁，並兼任營運委員會主席及提名委員會成員；現任行政總裁施穎茵將退任並調回香港上海滙豐銀行出任香港區副主席，為滙豐亞洲及中東聯席行政總裁提供建議。市場關注管理層調整與私有化進程之後續。

【AASTOCKS】房協觀塘安達臣道資助出售房屋項目「朗然」自 9 月下旬起揀樓，至今 422 個單位全數售罄，其中白表佔 8 成、綠表佔 2 成；受重建影響居民合共認購 6 個單位。關鍵日期由原訂今年 12 月延至 2027 年 3 月 31 日，較早前再順延，累計延後約 15 個月。房協表示將研究適度增加居屋比例，回應市民置業需求。

【鉅亨網】英偉達執行長黃仁勳於一場對談表示，美國對中出口管制使公司「 100% 退出中國」，指昔日在華業務高市佔已歸零；他又提到 AI 的「代理式」與「物理」兩大市場機會。報道稱，英偉達 H20 系列去年在華出貨 60 萬至 80 萬枚，仍具高市佔，但新規令前景受壓。黃仁勳呼籲以「第一原理」審視政策，強調贏得開發者的重要性。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】效力商台 30 年的阮小儀本月底離職，與森美、梁嘉琪合主持 16 年的《早霸王》亦宣布完結；梁嘉琪同步離開電台。森美形容節目「壽終正寢」、已完成歷史任務，日後將與阿正及 Elsie 合作新節目，時段有待公布。小儀坦言原以為節目可由森美與嘉琪續辦，惟最終未有成事。

由小儀同森美、梁嘉琪主持，開播16年嘅《早霸王》，亦喺今日宣布隨住小儀離開而完結

【Yahoo 娛樂圈】YouTube 頻道「試當真」將於 10 月 26 日停運，告別作《墨魚遊戲 2》昨晚播出首集，半日衝破 100 萬觀看，引起熱議。節目以《魷魚遊戲》概念二次創作，首兩關「狐狸先生幾多點」與「井字過三關」淘汰大批參賽者，包括錢嘉樂、周秀娜等；陸永因順序關係直入下一關，網民盛讚其與米爺的綜藝感及製作水準。

【Yahoo 娛樂圈】素海霖（繪麗奈）於社交平台貼出簽文件照片，宣布已置業，笑言「加入供樓行列」，並表示會繼續努力工作。她早前回應作品停擺與公司合約問題，近期亦接拍不同代言及推出個人品牌產品。她曾於 6 月受訪提到或於日後開設 OnlyFans，會否因供樓計劃而再考慮，有待本人進一步交代。