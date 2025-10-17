熱帶氣旋下周颱風級闖港 400 公里範圍 下周三最低 20 度｜Yahoo

香港九天天氣預報， 2025年10月17日11時30分

【Yahoo 新聞報道】本港下周會受熱帶氣旋和東北季候風共同影響，氣溫驟降。天文台今日（17 日）表示，位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓。上午 10 時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約 1,130 公里，預料向西移動，時速約 30 公里，靠近呂宋一帶並逐漸增強。

天文台已經為熱帶氣旋發布了預測路徑圖，預計該個熱帶氣旋會在周末增強，並且在周日（19 日）先在呂宋島登陸，橫過後進入南海並繼續增強，天文台目前預計熱帶氣旋會在下周二（21 日）以颱風強度闖入本港 400 公里範圍。不過受到東北季候風影響，預計熱帶氣旋屆時會「轉彎」，逐漸轉向西南方向移動並開始減弱，但天文台指轉向的地點存在變數。

天文台在「九天天氣預報」表示，在季候風及該熱帶氣旋的共同效應下，下週初至中期華南沿岸風勢持續頗大及有雨，氣溫顯著下降，海有湧浪；天文台預測周二（21 日）本港普遍吹清勁至強風程度北風 5 至 6 級，離岸間中吹 7 級強風，高地達 8 級烈風。當日多雲有雨，氣溫顯著下降。海有湧浪，氣溫介乎 21 至 24 度。到了周三，本港會多雲，有幾陣雨，海有湧浪，氣溫介乎 20 至 23 度。

熱帶低氣壓在香港時間 2025 年 10 月 17 日 08 時的最新資料。位置: 北緯 13.7 度，東經 132.0 度 (即香港之東南偏東約 2110 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 45 公里。位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在今明兩日靠近呂宋一帶並逐漸增強，隨後進入南海東北部。

熱帶低氣壓預測的位置和強度。在香港時間 2025 年 10 月 17 日 08 時的最新資料。

熱帶低氣壓在香港時間 2025 年 10 月 17 日 08 時的最新資料（地理信息系統版）