熱帶氣旋逐漸發展 天文台料迎月有驟雨

【Now新聞台】菲律賓以東海域低壓區逐漸發展成熱帶氣旋，天文台預料周末有驟雨及大風，到中秋節及翌日天色逐步好轉，市民仍有機會於雲隙中賞月。

受高空反氣旋持續影響，未來兩三日持續酷熱，而位於菲律賓以東海域的低壓區，隨後橫過南海中北部，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，逐漸發展成熱帶氣旋，去到中秋節及翌日，廣東沿岸天色逐步好轉。

天文台表示，如果要發出熱帶氣旋警告信號，會是今年第12次，打破自1946年的紀錄。

