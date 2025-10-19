熱帶氣旋風神今晚入800公里 天文台考慮明日黃昏前後發三號波

不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
【on.cc東網專訊】一股東北季候風正影響廣東，本港風勢將會逐漸增強，天文台會在今日(19日)稍後發出強烈季候風信號。天文台預料熱帶氣旋風神會在今晚進入本港800公里範圍內。隨着風神在明日(20日)逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。
在風神及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，周二(21日)及周三(22日)初時雨勢有時較為頻密，周二至周四(23日)市區氣溫會顯著下降至攝氏19度左右，新界再低兩三度。
受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本周連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中周二至周四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。
