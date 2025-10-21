不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
熱帶氣旋風神｜周二下午 6 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告 隨即發出強烈季候風信號｜Yahoo
【2025-10-21 22:00】
【Yahoo 新聞報道】天文台在下午 6 時 20 分已經取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。現時香港南部和離岸和高地仍然吹強風。
天文台 20:20 表示，受天文大潮及東北季候風的共同影響，本港今晚及未來一兩日沿岸水位普遍會較正常高約 0.5 至 1 米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上 3 米左右。
【2025-10-21 15:50】
天文台表示，預料本港稍後天氣會進一步受季候風主導，天文台會在下午 6 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。
風神過去數小時繼續向西南方向移動並遠離本港，但香港多處仍然吹強風。受風神的外圍雨帶及東北季候風影響，本港氣溫正逐步下降。
海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，今晚及未來一兩日本港沿岸水位普遍會較正常高約 0.5 至 1 米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上 3 米左右。
在過去一小時，橫瀾島、青洲及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時 53、45 及 42 公里，最高陣風分別超過每小時 60、60 及 66 公里。
下午 4 時，強烈熱帶風暴風神集結在香港之西南偏南約 550 公里，即在北緯 17.8 度，東經 112.0 度附近，預料向西南偏西移動，時速約 12 公里，橫過南海中部。
【2025-10-21 08:25】
三號強風信號現正生效。天文台指，三號強風信號將至少維持至今日下午 6 時。風神會在今日逐漸向西南方向移動並遠離香港。當本港天氣受東北季候風主導，天文台會考慮發出強烈季候風信號，取代三號強風信號。
在上午 8 時，強烈熱帶風暴風神集結在香港之西南偏南約 490 公里，即在北緯 18.1 度，東經 112.8 度附近，預料向西南偏西移動，時速約 12 公里，橫過南海中北部。
【2025-10-20 17:25】
天文台下午 5 時 20 分發出三號強風信號。天文台指，除非風神採取更為接近珠江口的路徑或顯著增強，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低，三號強風信號將至少維持至周二（21 日）下午 6 時。
過去數小時，風神有所增強並繼續靠近廣東沿岸，其外圍雨帶逐漸影響該區。在風神及東北季候風的共同影響下，本港今晚及明日會普遍吹強風，離岸及高地間中達烈風程度。按照現時預測，風神會在今晚至周二早上最接近香港，於本港以南約 400 公里外掠過。
受風神的外圍雨帶影響，本港明日雨勢有時較為頻密，天氣顯著較涼，市區氣溫會逐步下降至明晚 19 度左右，新界再低兩三度。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，未來數天本港沿岸水位普遍會較正常高約 0.5 至 1 米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上 3 米左右。
在下午 5 時，強烈熱帶風暴風神集結在香港之東南偏南約 430 公里，即在北緯 18.5 度，東經 115.0 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 18 公里，橫過南海北部。
【2025-10-20 12:00】
天文台表示，隨著熱帶氣旋風神逐漸靠近廣東沿岸，會在下午 5 時 20 分直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。
在風神及季候風的共同影響下，明日（21 日）及星期三（22 日）初時雨勢較為頻密，未來兩三日風勢持續頗大，市區氣溫顯著下降至 19 度左右，新界再低兩三度。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中明日至星期四（23 日）晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上 3 米左右。市民請留意天文台的最新天氣消息。
【2025-10-19 23:05】
天文台表示，熱帶氣旋風神已進入本港 800 公里範圍內。但今晚及明日周一（20 日）大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神在明日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在周一下午 5 時至 7 時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。
在風神及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至 19 度左右，新界再低兩三度。
受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上 3 米左右。市民請留意天文台的最新天氣消息。
【2025-10-19 11:45】
熱帶氣旋「風神」進入南海。天文台在 11:45 表示，一股東北季候風正影響廣東，本港風勢將會逐漸增強，天文台會在今日稍後發出強烈季候風信號，預料熱帶氣旋風神會在今晚進入本港 800 公里範圍內。隨著風神在 10 月 20 日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。
在風神及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至 19 度左右，新界再低兩三度。
受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上 3 米左右。市民請留意天文台的最新天氣消息。
【2025-10-18 11:45】
天文台 18日 11 時半表示，現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」會在明日（19日）稍後進入本港 800 公里範圍內。同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南沿岸天氣主要受季候風主導，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。
隨著風神在星期一（20日）稍後逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時會考慮直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號，而不會發出一號戒備信號。根據現時預測，風神會在星期二（21日）最接近本港，天文台屆時會視乎風神的強度、烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。而風神亦會受季候風影響而開始逐漸轉向西南方向移動，但轉向的地點存在變數。
在風神及季候風的共同影響下，下週初至中期本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，下週中期市區氣溫顯著下降至 20 度左右，新界再低兩三度，海有大浪及湧浪。下週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息。
【2025-10-17 22:30】
天文台在今晚（17 日）的「天氣隨筆」表示，一股強烈東北季候風會在星期日（19 日）抵達廣東沿岸，該區北風會逐漸增強。天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。
至於現時在菲律賓東部的熱帶氣旋，預計之後會橫過呂宋，在下周初進入南海，逐漸靠近廣東沿岸，屆時該區會開始受季候風及該熱帶氣旋的共同效應影響，華南沿岸及南海北部一帶的等壓線將變得更為緊密，下週初至中期風勢持續頗大，天文台屆時或會直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號，而不會發出一號戒備信號。
香港過往也曾出現東北季候風與熱帶氣旋產生共同效應的情況，例如2021年10月的圓規，當時天文台亦曾以三號強風信號取代強烈季候風信號，其中並未發出一號戒備信號。
【原來報道】
本港下周會受熱帶氣旋和東北季候風共同影響，氣溫驟降。天文台今日（17 日）表示，位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓。上午 10 時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約 1,130 公里，預料向西移動，時速約 30 公里，靠近呂宋一帶並逐漸增強。
天文台已經為熱帶氣旋發布了預測路徑圖，預計該個熱帶氣旋會在周末增強，並且在周日（19 日）先在呂宋島登陸，橫過後進入南海並繼續增強，天文台目前預計熱帶氣旋會在下周二（21 日）以颱風強度闖入本港 400 公里範圍。不過受到東北季候風影響，預計熱帶氣旋屆時會「轉彎」，逐漸轉向西南方向移動並開始減弱，但天文台指轉向的地點存在變數。
天文台在「九天天氣預報」表示，在季候風及該熱帶氣旋的共同效應下，下週初至中期華南沿岸風勢持續頗大及有雨，氣溫顯著下降，海有湧浪；天文台預測周二（21 日）本港普遍吹清勁至強風程度北風 5 至 6 級，離岸間中吹 7 級強風，高地達 8 級烈風。當日多雲有雨，氣溫顯著下降。海有湧浪，氣溫介乎 21 至 24 度。到了周三，本港會多雲，有幾陣雨，海有湧浪，氣溫介乎 20 至 23 度。
