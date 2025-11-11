容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
熱帶氣旋鳳凰｜天文台：本港天氣會逐漸受東北季候風主導
北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣
日本北海道11月8日遭遇異常暴雪襲擊，多地創下歷史性降雪紀錄。根據日本氣象廳數據，札幌市中心早上7時錄得12厘米積雪，是9年來首次在11月上旬突破10厘米；紋別市24小時降雪量更達29厘米，刷新當地11月紀錄。這波由強烈冷空氣南下造成的寒流，迫使札幌市凌晨4點50分緊急出動除雪車，創下過去10年第二早的出動紀錄。美唄市國道因路面結冰發生連環車禍，新千歲機場航班大亂，JR列車服務受阻。氣象專家指出，受拉尼娜現象影響，今年冬季日本將面臨更頻繁的極端天氣。如果近期會去日本旅遊的大家，記得預備足夠禦寒衣物。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
鳳凰｜一號戒備信號今日日間維持 稍後發季風信號或取消所有熱帶氣旋警告｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，今日日間維持一號戒備信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
日本岩手縣以東海域 6.2 級地震 震源深度 10 公里｜Yahoo
日本氣象廳表示，日本岩手縣以東海域，在本港時間 3 時 23 分發生黎克特制 6.2 級地震，震源深度 10 公里。Yahoo新聞 ・ 1 天前
颱風「鳳凰」逼近 一號戒備信號生效 明日中午前維持
【on.cc東網專訊】天文台在今日(10日)中午12時20分發出一號戒備信號。在今日下午3時，颱風「鳳凰」集結在香港之東南約720公里，即在北緯17.4度，東經118.7度附近，預料向西北偏北移動，時速約12公里，橫過南海東北部。預料「鳳凰會在今日與本港保持超過on.cc 東網 ・ 1 天前
俄軍空襲民用設施 烏克蘭電力生產歸零急尋能源自救
（法新社基輔9日電） 在俄羅斯針對能源基礎設施發動新一波攻擊後，烏克蘭今天正全力設法恢復電力與供暖。近月來莫斯科加大對烏克蘭基礎設施的攻擊力度，在7日深夜至8日凌晨的空襲中，更出動數百架無人機並且發射飛彈，襲擊烏克蘭全國各地的能源設施。法新社 ・ 1 天前
天文台：鳳凰在東北季候風影響下繼續減弱
【Now新聞台】一號戒備信號繼續生效。天文台指，過去數小時，強烈熱帶風暴鳳凰在東北季候風影響下繼續減弱，未來數小時會在香港以東500公里左右掠過，而本港天氣會逐漸受東北季候風主導，當鳳凰對本港的威脅解除時，天文台會以強烈季候風信號取代一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。 天文台高級科學主任唐宇煇：「明日(周三)市區最低氣溫約21度，新界再低一、兩度，日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁的偏北風，初時離岸間中吹強風，高地達烈風程度，海有湧浪。再看遠些，在周四及周五早上天氣會稍涼，氣溫約20度左右，本周後期部分時間有陽光。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
雞蛋驗出禁用殺蟲劑超標 9縣市回收下架15萬隻
【on.cc東網專訊】台灣彰化縣一個蛋雞場出貨至賣場販售的雞蛋，近日被驗出禁用於禽畜的殺蟲劑「芬普尼」超標，產品流向高雄等9個縣市。台媒周一（10日）報道，各地衞生局接報後展開追查並下架回收，但不少蛋品已被消費者吃下肚，已售蛋數有待統計。高雄市衞生局發現有商店未on.cc 東網 ・ 1 天前
「鳳凰」登陸菲律賓最少釀兩死 總統宣布全國進入災難狀態一年
菲律賓氣象部門昨晚(9日)通報，超級颱風「鳳凰」9時10分在菲律賓北部呂宋島奧羅拉省迪納倫甘鎮登陸。「鳳凰」登陸前，已造成菲律賓至少兩人死亡，全國約110萬人被轉移。因應接連發生風災，總統小馬可斯宣布，國家進入災難狀態一年。 「鳳凰」中心最大持續風速為每小時185公里，以每小時30公里速度，向西北偏西移動，掠過菲律賓後會進入南海。菲氣象部門說，颱風登陸後將穿過菲律賓呂宋島北部多山地區。受呂宋島複雜地形影響，「鳳凰」強度將明顯減弱，但在穿越呂宋島時仍將保持颱風級別。 因應菲律賓早前受「海鷗」吹襲，對廣泛地區造成嚴重破壞，多人傷亡，以及預計「鳳凰」會為當地帶來嚴重災害，當局已經宣布進入國家災難狀態。當地民防部門預計，超過三千萬人會受到鳳凰帶來的災害影響。(da/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
超強颱風「鳳凰」襲菲律賓釀至少4死！預計周三迫近台灣，當局已發出海上颱風警報
菲律賓尚未從颱風「海鷗」中復原，超強颱風「鳳凰」又殺到，於11月9日晚間登陸菲律賓呂宋島奧羅拉省（Aurora），暴風半徑幾乎籠罩整個菲律賓，造成至少4人死亡，超過140萬人緊急撤離，當地政府宣佈今明兩日（11月10及11日）停課、約300班航班被取消。預計「鳳凰」將逐漸靠近台灣，中央氣象署已發佈海上颱風警報，計劃前往台灣的朋友記得留意天氣報告。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
日本多地取消紅葉季及煙花大會等活動
日本共同社報道，由於日本近日接連發生熊出沒襲擊人事件，國內多地文體活動被逼取消。10月中旬，北海道北斗市一處公園，因活動時段與棕熊活動的夜間時段重合，遇熊危險系數升高，因此張貼公告，通知取消紅葉季亮燈活動，而札幌市亦有一些公園和散步路線關閉。在7月發生送報員遭熊襲擊身亡事件的北海道福島町，繼大相撲九重部屋夏季集訓取消後，至少還有煙花大會等7場活動停辦。此外，富山縣入善町取消了長跑接力大賽，秋田縣大仙市停辦了國家指定名勝「舊池田氏庭園」的萬聖節活動。據悉，熊一旦在人類居住區獲取食物，便可能反覆前來。熊生態問題專家、酪農學園大學教授佐藤喜和提醒活動舉辦者，須妥善處理垃圾及作物，避免吸引熊隻，並完善地區環境。他又稱，從周期來看，明年山中作為食物的果實將會充足，預料熊出沒將會減少。(WL)infocast ・ 4 小時前
日本岩手縣以東海域發生6.2級地震
據日本氣象廳消息，當地時間今日(10日)下午4時23分左右，日本岩手縣以東海域發生6.2級地震，最大震感為震度3，震源深度10公里。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
本地｜天文台將於中午12時20分發出一號戒備信號
天文台表示，強颱風「鳳凰」已進入本港800公里範圍，天文台會在今日(10日)中午12時20分發出一號戒備信號。 天文台指，按照現時預測路徑，「鳳凰」將在南海東北部轉向偏北方向移動，明晚(11日)至周三(12日)初時最接近本港，於本港以東400公里或以外掠過。天文台會視乎「鳳凰」強度變化、其與本港距離及本地風力情況，評估是否需要改發更三號強風信號。「鳳凰」隨後將移向台灣一帶，逐步遠離本港，並受東北季候風影響而逐漸減弱。 天文台又指，在「鳳凰」及東北季候風共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本周中期市區氣溫會降至20度左右。今晚(10日)至明日凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。Fortune Insight ・ 1 天前
天文台：熱帶氣旋鳳凰進入本港800公里範圍 下午12時20分發一號戒備信號
【Now新聞台】天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已進入本港800公里範圍，會在下午12時20分發出一號戒備信號。 天文台指，按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，預計周三最接近本港，並在本港以東400公里左右掠過，稍後移向台灣一帶，受東北季候風影響而逐漸減弱。本地風力預料明天稍後至星期三有所增強，會視乎鳳凰的強度變化、與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。而在鳳凰及東北季候風的共同效應下，本周中期市區氣溫會下降至20度左右，今晚至明日凌晨，本港部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
早晨天氣節目(11月11日上午8時) - 科學主任張佳駿
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 11 小時前
超強颱風鳳凰昨晚登陸菲律賓呂宋島 約110萬人被轉移
吹襲菲律賓的超強颱風鳳凰，昨晚(9日)在北部呂宋島奧羅拉省登陸後，減弱為強颱風，並在凌晨重新出海，預料橫過南海東北部。鳳凰登陸菲律賓前，在當地已造成至少兩人死亡，全國約110萬人被轉移，多地宣布停工停課，包括首都大馬尼拉地區。氣象部門早前警告，鳳凰會帶來破壞性強風和危及生命的風暴潮，呂宋島部分地區預計有超過200毫米的雨量。菲律賓東部地區從上周六晚開始出現強風暴雨，當局呼籲部分低窪和沿海地區的居民轉移至地勢較高的地方。(ST)infocast ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近 廣東啟動IV級應急響應 台灣下午發海上警報
內地中央氣象台今早繼續發布颱風黃色預警，預計鳳凰將於今日中午前後，移入南海中東部海面，強度將逐漸增強，最大強度可達颱風級或強颱風級，明日夜間開始逐漸轉向東北方向移動，強度逐漸減弱，並將於周三下午到晚上在台灣島西南部沿海再次登陸，之後迅速減弱。廣東省應急管理廳表示，鳳凰未來幾天將對廣東省海域造成較大影響，廣東省防總今早已啟動防風IV級應急響應。另外，台灣氣象署表示，鳳凰周三可能會通過台灣上空，中南部、花東地區防局部豪雨，最快今日下半天發布海上警報，明日上半天發布陸上警報。此外，因應馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒發布，啟動強制撤離作業，花蓮縣政府宣布光復鄉今日停工停課。(ST)infocast ・ 1 天前
台灣高雄發生5.3級極淺層地震 氣象部門料3天內或有餘震
台灣高雄於下午1時發生黎克特制5.3級地震，震央位於高雄市甲仙區，震源深度7.8公里，屬於極淺層地震。台灣的氣象部門表示，3天內可能還會有規模達4.5至5級的餘震，加上颱風外圍環流帶來雨勢，山區土石不太安全，呼籲到山區活動的民眾要留意狀況。(ST)infocast ・ 1 天前
黃昏天氣節目(11月10日下午6時) - 學術主任何偉航
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
天文台會在中午後發出一號戒備信號
天文台表示，強颱風「鳳凰」已進入本港800公里範圍，天文台會在中午後發出一號戒備信號。 天文台指，按照現時預測路徑，「鳳凰」將在南海東北部轉向偏北方向移動，周三(12日)最接近本港，於本港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在明日(11日)稍後至周三增強。天文台會視乎「鳳凰」強度變化、其與本港距離及本地風力情況，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。「鳳凰」隨後將移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。 天文台又指，在「鳳凰」及東北季候風共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本周中期市區氣溫會降至20度左右。今晚(10日)至明日凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
聯合國氣候大會舉行 華首提溫室氣體絕對量減排目標
【on.cc東網專訊】聯合國氣候變化框架公約第30次締約方大會（COP30）周一至下周五（10日至21日）在巴西貝倫舉行，中國代表團近日表示，中方已向《聯合國氣候變化框架公約》秘書處提交了2035年國家自主貢獻（NDC）目標，首次提出溫室氣體絕對量減排目標。on.cc 東網 ・ 1 天前