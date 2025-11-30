熱帶風暴天琴 進襲越南至少3死

（法新社河內30日電） 當局表示，熱帶風暴「天琴」逼近越南，強風大浪襲擊中部沿海地區，目前已有3人死亡，1人失蹤。

颱風「天琴」今天上午已減弱為熱帶風暴，目前距離海岸超過300公里。

近幾週來，越南中部地區持續遭受暴雨肆虐，歷史遺跡與熱門度假勝地遭水淹沒，損失高達數億美元。

根據官媒報導，「天琴」帶來巨風、掀起大浪，當局命令船隻靠岸，並要求數十個航班改道。

根據環境部消息，兩艘船在洶湧的海面上沉沒，一艘是南部沿海慶和省（Khanh Hoa）漁船，另一艘是林同省（Lam Dong）小型木筏。環境部指出，共有3人罹難，當局仍在搜尋1名失蹤者。

越南氣象局表示，「天琴」移動緩慢，預計下週登陸前強度將進一步減弱。

氣象局預測12月2日與3日，自順化到慶和省將有高達150毫米降雨，當地剛從歷史性洪災中恢復。

越南位於地表最活躍的熱帶氣旋區域之一，通常每年會受到10次颱風或風暴的影響，但「天琴」是2025年的第15次。

根據越南國家統計局數據，今年越南已有超過400人因天災死亡或失蹤，經濟損失超過30億美元。

越南在6月至9月期間容易出現強降雨，但科學家發現，人為造成的氣候變遷模式，正導致極端天氣更加頻繁且更具破壞性。