熱帶風暴「麥德姆」料明日闖港800公里 天文台考慮明晚發1號波

【on.cc東網專訊】天文台於今日（2日）中午12時發出特別天氣提示，指位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋「麥德姆」會在明日（3日）橫過呂宋，並在稍後進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在明晚發出1號戒備信號。按照現時預測，麥德姆會在周末期間大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶並逐漸增強。

本港周六（4日）稍後至下周日（5日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在周六日間改發更高熱帶氣旋警告信號。

