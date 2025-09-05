熱氣球嘉年華創辦人疑涉美斯風波｜路透指原證監會主席易會滿遭調查｜舒淇導演處女作威尼斯首映 15 分鐘掌聲｜9 月 5 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 9 月 5 日（星期五）。明日日間大致天晴，局部地區有驟雨，市區高見約 35 度，新界再高幾度，紫外線指數約 11 ，屬極高；稍後雲量增多並轉吹清勁東至東北風。展望星期日稍後起風勢增強、天氣轉不穩；星期一料有狂風大驟雨及雷暴，海面有大浪及湧浪；星期二仍有驟雨。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】香港首個國際熱氣球節昨（ 4 日）於中環海濱開鑼，惟首日未獲政府批出載客許可，只能作展示，引發失望與退票爭議。《Yahoo 新聞》查冊發現，主辦方盛事（亞洲）有限公司於 2016 年底成立，與聲稱籌備「 8 年」的說法相疊。創辦人兼董事郭元瀚曾於 2023 年 7 月至 2024 年 4 月任 Tatler Asia 活動總監。Tatler Asia 回覆稱他非美斯事件的項目領導，對是否有參與未正面回應。公司秘書陳佩君曾涉水上活動租借等項目，現以營運總監身分回應事件。

【Yahoo 新聞】至今日下午 5 時，消委會暫接獲與熱氣球節相關的 28 宗投訴，涉款共 40,118 元；單一個案最高達 4,956 元。投訴多指未有「繫留定點飛」體驗。政府指主辦方曾作實地測試但效果不理想，安全風險顯著，民航處未有信心批出載客許可，僅允許不載客展示。

【Yahoo 新聞】教育局今日宣布，深水埗「崇正中學」因管理情況極不理想，且在 2024／25 學年已無實際運作，根據《教育條例》取消其學校註冊，並已去信通知校監。局方指現任校董會未妥善履行管治職責，校董間嚴重分歧，加上辦學團體涉多宗司法訴訟，已嚴重影響日常運作。當局早前亦曾按條例暫停該校營辦。

【今日重點財經新聞】

【BossMind】彭博消息稱，蘋果截至 3 月底的上一財年在印度錄得近 90 億美元（約 702 億元）銷售新高，按年增約 13% ，iPhone 佔大部分，MacBook 需求亦增。蘋果本周在班加羅爾及浦那再開 2 間 Apple Store，並計劃於德里郊區及孟買加碼佈局。文章指印度或成未來關鍵市場，並提到 iPhone 17 系列將列入首波上市國家。

【彭博】引述《路透》消息指，內地有關部門正在調查前中國證監會主席易會滿涉貪一事，並稱其於上周被帶走。易會滿於去年 2 月卸任時，正值官方出手遏止股市拋售；其自 2019 年起主政證監會，早年長期任職工行。報道指當局在金融等領域深化反腐，多名高層近年落馬。

【Louise Wong】「呃食男」疑涉騙局風波，意外帶旺文華酒店高級食肆文華廳。有食家早前參與由 KC 籌辦、廚師黃永強退休前的「最後一場飯局」，現場討論熱烈，不少食客笑談「呃食男」。當晚更有人翻查 wine list ，發現涉事香檳 2002 Clos d’Ambonnay 仍有存貨，售價 71,800 元；另有 1997 年 Petrus（ 86,800 元）及 1994 年 Le Pin（ 74,500 元）等名酒，引來一片熱議。事件令文華廳人氣急升，成為飲食圈焦點。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】舒淇首度執導長片《女孩》於 9 月 4 日在第 82 屆威尼斯影展主競賽單元世界首映，現場起立鼓掌約 15 分鐘。舒淇在台上與白小櫻、 9m88、邱澤相擁落淚；她於記者會坦言面對導演壓力巨大，首映前只盼作品能打動人心。

【Yahoo 娛樂圈】熱氣球節首日未能載客，苦主何小姐花逾 3,000 元購票入場，直斥主辦「未攞到牌照就賣飛」且「冇得退錢」，多句直白評語成網絡熱話。她為擁逾 2.8 萬粉絲的飲食 KOL「Botan」，其率直風格再度引發討論。

【Yahoo 娛樂圈】1994 年港姐冠軍譚小環與丈夫近年結束本地生意、移居加拿大，於多倫多開設「小環茶座」。近日她與友人合照流出，面容略顯消瘦但笑容滿面，不少網民留言關心其健康；店舖亦獲圈中人到訪捧場。