熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
熱氣球嘉年華創辦人疑涉美斯風波｜路透指原證監會主席易會滿遭調查｜舒淇導演處女作威尼斯首映 15 分鐘掌聲｜9 月 5 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 5 日（星期五）。明日日間大致天晴，局部地區有驟雨，市區高見約 35 度，新界再高幾度，紫外線指數約 11 ，屬極高；稍後雲量增多並轉吹清勁東至東北風。展望星期日稍後起風勢增強、天氣轉不穩；星期一料有狂風大驟雨及雷暴，海面有大浪及湧浪；星期二仍有驟雨。
【今日重點新聞】
熱氣球嘉年華｜創辦人疑涉美斯風波 Tatler Asia ：非領導美斯項目 避答曾否參與 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞】香港首個國際熱氣球節昨（ 4 日）於中環海濱開鑼，惟首日未獲政府批出載客許可，只能作展示，引發失望與退票爭議。《Yahoo 新聞》查冊發現，主辦方盛事（亞洲）有限公司於 2016 年底成立，與聲稱籌備「 8 年」的說法相疊。創辦人兼董事郭元瀚曾於 2023 年 7 月至 2024 年 4 月任 Tatler Asia 活動總監。Tatler Asia 回覆稱他非美斯事件的項目領導，對是否有參與未正面回應。公司秘書陳佩君曾涉水上活動租借等項目，現以營運總監身分回應事件。
熱氣球嘉年華｜消委會暫接28宗投訴 涉款逾4萬元 單一最高金額近5000元｜Yahoo
【Yahoo 新聞】至今日下午 5 時，消委會暫接獲與熱氣球節相關的 28 宗投訴，涉款共 40,118 元；單一個案最高達 4,956 元。投訴多指未有「繫留定點飛」體驗。政府指主辦方曾作實地測試但效果不理想，安全風險顯著，民航處未有信心批出載客許可，僅允許不載客展示。
崇正中學遭教育局取消註冊：管理情況極不理想 上一學年已無實際運作｜Yahoo
【Yahoo 新聞】教育局今日宣布，深水埗「崇正中學」因管理情況極不理想，且在 2024／25 學年已無實際運作，根據《教育條例》取消其學校註冊，並已去信通知校監。局方指現任校董會未妥善履行管治職責，校董間嚴重分歧，加上辦學團體涉多宗司法訴訟，已嚴重影響日常運作。當局早前亦曾按條例暫停該校營辦。
【今日重點財經新聞】
關鍵市場｜蘋果印度業績創新高 年銷售額近90億美元 本周再開2間Apple Store迎iPhone 17
【BossMind】彭博消息稱，蘋果截至 3 月底的上一財年在印度錄得近 90 億美元（約 702 億元）銷售新高，按年增約 13% ，iPhone 佔大部分，MacBook 需求亦增。蘋果本周在班加羅爾及浦那再開 2 間 Apple Store，並計劃於德里郊區及孟買加碼佈局。文章指印度或成未來關鍵市場，並提到 iPhone 17 系列將列入首波上市國家。
路透：原證監會主席易會滿因涉嫌貪腐遭調查 上周被帶走
【彭博】引述《路透》消息指，內地有關部門正在調查前中國證監會主席易會滿涉貪一事，並稱其於上周被帶走。易會滿於去年 2 月卸任時，正值官方出手遏止股市拋售；其自 2019 年起主政證監會，早年長期任職工行。報道指當局在金融等領域深化反腐，多名高層近年落馬。
爆一爆｜「呃食男」帶挈 直擊當旺文華廳
【Louise Wong】「呃食男」疑涉騙局風波，意外帶旺文華酒店高級食肆文華廳。有食家早前參與由 KC 籌辦、廚師黃永強退休前的「最後一場飯局」，現場討論熱烈，不少食客笑談「呃食男」。當晚更有人翻查 wine list ，發現涉事香檳 2002 Clos d’Ambonnay 仍有存貨，售價 71,800 元；另有 1997 年 Petrus（ 86,800 元）及 1994 年 Le Pin（ 74,500 元）等名酒，引來一片熱議。事件令文華廳人氣急升，成為飲食圈焦點。
【今日重點娛樂新聞】
舒淇導演處女作《女孩》威尼斯首映15分鐘掌聲如雷 爆喊哭成淚人 抱邱澤哭成一團
【Yahoo 娛樂圈】舒淇首度執導長片《女孩》於 9 月 4 日在第 82 屆威尼斯影展主競賽單元世界首映，現場起立鼓掌約 15 分鐘。舒淇在台上與白小櫻、 9m88、邱澤相擁落淚；她於記者會坦言面對導演壓力巨大，首映前只盼作品能打動人心。
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
【Yahoo 娛樂圈】熱氣球節首日未能載客，苦主何小姐花逾 3,000 元購票入場，直斥主辦「未攞到牌照就賣飛」且「冇得退錢」，多句直白評語成網絡熱話。她為擁逾 2.8 萬粉絲的飲食 KOL「Botan」，其率直風格再度引發討論。
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
【Yahoo 娛樂圈】1994 年港姐冠軍譚小環與丈夫近年結束本地生意、移居加拿大，於多倫多開設「小環茶座」。近日她與友人合照流出，面容略顯消瘦但笑容滿面，不少網民留言關心其健康；店舖亦獲圈中人到訪捧場。
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘
意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸
58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
黃子華親解「背後嘅女人」黃呈欣真正關係 攬實合照有原因「當然更加鬼馬」
劉嘉玲日前為曾經合演舞台劇《香港式離婚》嘅拍檔黃子華慶祝生日，喺嘉玲姐分享嘅合照中，即將步入65歲嘅黃子華坐正C位，而子華身後有一位女子攬實壽星公Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
溫碧霞赴美國陪養子開學 順道同馬賽舊愛汪子琦見面
溫碧霞喺2000年與富商何祖光結婚，婚後一直過二人世界，直至2010年喺內地收養一名被遺棄喺火車站嘅孤兒，並為養子改名為何國倫（Xavier）。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
ANSONBEAN無預警下宣布與張天穎分手：唔以情侶相處會舒服啲
在《全民造星III》奪得季軍而入行的ANSONBEAN（陳毅燊）今年5月突然刪除個人IG，表示因精神心理狀況而暫時退出娛樂圈，情況令人擔憂。當時ANSONBEAN的女友張天穎（Jaime）全力支持男友，曾公開表示「佢要講呢個決定係好難，佢好勇敢交代」，她會陪伴對方休息散心，閒時聊天溜冰等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傅嘉莉因家人健康問題消瘦 再爆意外令角膜受傷：我只能用蠢來形容自己
傅嘉莉（Kelly）入行多年，曾演出多套劇集，包括《當四葉草碰上劍尖時》、《廉政狙擊》、《一舞傾城》、《香港人在北京》等等，演技屢獲觀眾好評Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
小紅書｜傳小紅書料今年盈利增兩倍至30億美元 估值突破310億美元
彭博引述消息報道，內地社交電商平台小紅書最近向投資者表示，預計今年盈利將增長兩倍至30億美元，相關增長將有利於...BossMind ・ 9 小時前
《Glass Heart》熱潮延續！佐藤健TENBLANK亞洲巡迴見面會 即睇售票詳情
從螢幕走進現場，將與《Glass Heart》的靈魂人物——佐藤健近距離接觸！佐藤健TENBLANK亞洲巡迴見面會香港場將於11月19日，在亞洲國際博覽館舉行，而門票由下星期開始發售，各位佐藤健粉絲、TENBLANK迷，準備搶飛！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 12 小時前
徐子淇劇透中環大劇院 將撼動五大劇院
「千億新抱」徐子淇為時尚雜誌拍攝封面，訪問中提到恒地中環地標項目將設置全港首個百老匯式大劇院。現在香港力谷盛事經濟，新增頂尖表演場地確係好事。不過中環大劇院崛起又會帶來競爭，有五大本地劇院或會受到衝擊。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點
由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！Yahoo Style HK ・ 1 天前
越皺越愛！Issey Miyake三宅一生折上折低至4折 $1,022入手黑色質感上衣/連張敬軒、Kim Kardashian都愛穿
日本服裝三巨頭之一的Issey Miyake三宅一生，設計打破傳統服裝結構，融合現代科技美學，以皺摺為特色吸引了一大批忠實粉絲，特別深受熟齡女性的喜愛。不少名人都愛穿Issey Miyake，包括Kim Kardashian、Meryl Streep；而男裝款則有張敬軒、Steve Jobs等名人加持。以往都有推介過Bao Bao Issey Miyake實用又具造型感的手袋，這次就讓大家一起進入他的服裝世界，感受獨特的皺褶紋理和立體剪裁，穿上後讓大家在人群中脫穎而出，但又不顯得過分張揚。對生活品質有追求的你，趁著這次減價入手試試看吧！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
46歲孔劉驚人逆齡少年近照獲大讚 不似大叔似小鮮肉！4大凍齡習慣比初出道更年輕
在韓國演藝圈說到凍齡代表，孔劉必定榜上有名。即使年過四十，他的外貌依舊如同初出道時般帥氣，甚至更顯年輕！早前，他上載的一組照片再次引發熱議，許多粉絲大讚他怎麼看都不像40多歲的中年男星，反而像剛走出校園的大學生。到底他是如何保持十年如一日的年輕帥氣容貌？以下即揭開他的日常凍齡秘技！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
無印良品中國放下身段「一齊捲」開25元店 山寨貨今次有難？
早前在中國商標案終極敗訴的MUJI（無印良品），表示仍會在中國繼續經營，稱事件對其影響不大。2005年首度來華的MUJI，屢次被指品質不合符中國標準，又失去了經典商標，為何還對中國市場充滿信心？翻查業績資料，原來中國已經成為MUJI在日本以外的第二大市場，最新銷售逆市大幅增長，反映消費者心水清，MUJI無懼失去商標。此外，MUJI中國亦終於決定放下身段「一齊捲」，將轉走平價路線，日後中國製直接賣中國，引入賣25元人民幣一件貨品的分店開到民生區，反映山寨貨將大難臨頭Yahoo財經 ・ 15 小時前