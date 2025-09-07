熱氣球嘉年華︱主辦方宣布「早上時段」因三號風球取消 周國賢臨時缺席演出︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方今日（7 日）宣布，因天文台懸掛三號颱風信號，原定今日早上的活動時段取消，強調參加者安全是首要考慮，並呼籲公眾留意稍後公布的最新安排。

此外，原定於今晚在中環海濱活動空間舉行的《HABFest 音樂祭》亦出現變動。歌手周國賢因臨時抱恙，未能參與演出，他向支持者深表歉意，並承諾將會為特意到場的樂迷作出特別安排。

Music On Air 活動仍有可能照常舉行

主辦方亦補充有關「黃昏時段」的安排，若懸掛三號颱風信號，活動將取消，但會密切留意天氣，如情況許可，Music On Air 活動仍有可能照常舉行，惟熱氣球項目必須取消。若活動期間天氣惡化，大會可能即時終止活動；如活動開始前兩小時或舉行期間懸掛八號颱風信號，活動亦會取消。

主辦方同時指出，凡持有今日門票的觀眾，如已於 9 月 6 日入場，亦可於今日再次入場觀賞節目。持有今日「早上時段」門票的人士，可於同日「黃昏時段」進場參與活動。

熱氣球節周四（4 日）在中環海濱開鑼，但因主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，活動僅有熱氣球展示。有專程購票入場的市民及旅客大感失望，數十人要求退票不果，部分參加者更表明將透過法律行動追討。