焦點

周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信

Yahoo新聞

熱氣球嘉年華︱消委會接 263 宗投訴涉款 27 萬元 單宗最高一萬元 促主辦方公布補償方案︱Yahoo

Yahoo 新聞
Yahoo 新聞
更新時間
熱氣球嘉年華︱消委會接 263 宗投訴涉款 27 萬元 單宗最高一萬元 促主辦方公布補償方案︱Yahoo
熱氣球嘉年華︱消委會接 263 宗投訴涉款 27 萬元 單宗最高一萬元 促主辦方公布補償方案︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】香港熱氣球嘉年華風波持續，海關表示，截至今日（7 日）中午 12 時，共接獲 45 宗有關熱氣球節的投訴，現正跟進調查，如發現違反《商品說明條例》，將採取執法行動。

消委會指，截至今下午 4 時，已接獲 263 宗投訴，涉款共 270,153 元，其中金額最高的一宗個案達 10,000 元。消委會自 9 月 5 日起已持續與主辦單位保持聯絡，並促請對方盡快公布補償方案。

由於天氣惡劣，主辦單位今日宣布取消所有活動，一連四日的活動亦正式完結。

其他人也在看

MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」　「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續

MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」　「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續

男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！

特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！

美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。

鉅亨網 ・ 1 天前
73歲羅莽驚傳失聯　手機突停用下落不明　缺席《觸電》宣傳劇組

73歲羅莽驚傳失聯　手機突停用下落不明　缺席《觸電》宣傳劇組

現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明

工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明

近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...

BossMind ・ 1 天前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化

中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化

【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。

Bloomberg ・ 6 小時前
長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰

長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰

香港熱氣球歷史可追溯至135年前，從跑馬地表演到地產宣傳再到今日「盛事經濟」，見證過輝煌及現今的變化。

Yahoo 地產 ・ 1 天前
美非農職位新增2.2萬遠遜預期 失業率升至4.3%

美非農職位新增2.2萬遠遜預期 失業率升至4.3%

美國勞工統計局數據顯示，今年8月美國非農就業人數增加2.2萬，遠低於上修後7月的7.9萬及市場預測的7.5萬，凸顯出勞動力市場冷卻的跡象。 醫療保健(31,000)和社會援助(16,000)領域的就業增長部分被聯邦政府(-15,000)因白宮驅動的開支削減而造成的下降以及礦業、採石業和石油天然氣開採(-6,000)的下降所抵消。批發貿易(-12,000)和製造業(-12,000)亦出現就業減少。 6月份的就業數據下修2.7萬，7月份的數據上修6千。經過這些修訂，6月和7月的就業總共比之前報告的低2.1萬。 8月美國失業率從上個月的4.2%上升至4.3%，符合市場預期，是自2021年10月以來最高。期間失業人數增加14.8萬，達到738.4萬人。相應地，勞動力增加到近1.71億人，勞動力參與率從上個月兩年多以來的低位上升0.1個百分點，達到62.3%。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前
張致恒踏實做搬運工現轉機　與妻兒一家團聚　新屋環境曝光

張致恒踏實做搬運工現轉機　與妻兒一家團聚　新屋環境曝光

近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！

大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！

中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。

Yahoo 地產 ・ 1 天前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣

點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣

飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！

Yahoo Food ・ 10 小時前
阿拉斯加帝王蟹盛宴$415起！Hotel ICON全新自助餐88折 豪食火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、即燒阿拉斯加蟹腳

阿拉斯加帝王蟹盛宴$415起！Hotel ICON全新自助餐88折 豪食火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、即燒阿拉斯加蟹腳

喜歡海鮮自助餐的朋友注意了！因為唯港薈酒店Hotel ICON突發推出超高質「阿拉斯加帝王環球蟹宴」自助餐優惠，只要輸入優惠碼【KKDAWARD88】就可享受自助餐88折優惠，自助午餐人均低至$415起，嘆火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、蟹肉燉蛋、各式刺身/壽司、一系列冰鎮海鮮，另外自助晚餐人均只需$811起，即可任食香煎鴨肝、即燒阿拉斯加蟹腳、香炒加勒比海野生龍蝦！9月4日中午十二點上KKday入手優惠，豪邁食法國蜘蛛蟹、本地藍花蟹、阿拉斯加帝王蟹，吃過夠本！

Yahoo Food ・ 1 天前
業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？

業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？

分析師稱，隨著外賣平台承諾縮減折扣與代金券力度，這家新式茶飲龍頭企業的營收及利潤雙增態勢恐難以為繼。

The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 18 小時前
馬斯克獲Tesla萬億美元薪酬方案 美企史上最巨

馬斯克獲Tesla萬億美元薪酬方案 美企史上最巨

特斯拉公司為執行長馬斯克提出了一項新的薪酬協議，潛在價值可能高達約1萬億美元，這在美國企業史上堪稱史無前例的巨額薪酬方案。 這項備受期待的提議旨在激勵馬斯克未來多年繼續領導特斯拉，設定了一系列雄心勃勃的考核指標，馬斯克必須達到這些目標才能獲得全額薪酬，包括拓展特斯拉自動駕駛出租車業務，並將公司市值從目前的約1萬億美元提升至至少8.5萬億美元。該計畫為期十年。

Bloomberg ・ 1 天前
諾貝爾經濟學獎得主：美國財政將比預期更糟 企業避稅如地心引力般必然

諾貝爾經濟學獎得主：美國財政將比預期更糟 企業避稅如地心引力般必然

據《CNBC》周五 (5 日) 報導，2001 年諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家史提格里茲 (Joseph Stiglitz) 警告，債券市場可能尚未完全反映美國財政挑戰。

鉅亨網 ・ 1 天前
中國調查原證監會主席易會滿 因涉嫌嚴重違紀違法

中國調查原證監會主席易會滿 因涉嫌嚴重違紀違法

中國正在對曾擔任證監會主席的易會滿開展調查。他在一年多前突然被免去該職務。

Bloomberg ・ 1 天前
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐

鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐

香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！

Yahoo Food ・ 10 小時前
美股日誌｜三指數升轉跌 減息炒完市場憂經濟

美股日誌｜三指數升轉跌 減息炒完市場憂經濟

美股向下，三大指數高開後倒頭向下，道瓊斯指數跌220點收市，5個交易日來下跌4日，標普500指數一度創新高，但和納斯達克指數結束兩日升勢。數據顯示就業市場明顯惡化，減息預期早前已大致反映，投資者更憂慮其對經濟和企業盈利的影響，債市急升，對利率政策敏感的美國2年期國債息率跌至3.5厘上下見2022年以來最低水平，10年期息率跌至低於4.1厘。總結本周4日市，納指升逾1%，道指則下跌。

Yahoo財經 ・ 1 天前
【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）

【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）

惠康推出「係堅價」 保證，嚴選100款新鮮食品及生活必需品，包括新鮮蔬菜肉類、麵包、雞蛋、牛奶等及乾貨，低至6折；更推出增量不加價系列，以相同或更低價錢買到更多份量！

YAHOO著數 ・ 1 天前
特朗普發布行政令 豁免美國進口黃金、鎢、鈾全球關稅

特朗普發布行政令 豁免美國進口黃金、鎢、鈾全球關稅

【彭博】— 美國總統特朗普周五宣布，從全球國別關稅中豁免石墨、鎢、鈾、金條等金屬產品，但對硅膠產品徵收關稅。

Bloomberg ・ 1 天前
特朗普宣布哈塞特、沃什和沃勒躋身聯儲會主席決賽圈

特朗普宣布哈塞特、沃什和沃勒躋身聯儲會主席決賽圈

【彭博】— 美國總統特朗普說，他視白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特、聯儲會理事克里斯托弗·沃勒以及前理事凱文·沃什為取代傑羅姆·鮑威爾執掌央行的最終人選。

Bloomberg ・ 1 天前