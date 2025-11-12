黑色星期五優惠大合集！
熱氣球嘉年華︱消委會接347宗投訴涉近35萬 稱主辦方已完成退款 回顧甩轆爭議︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】原定 9 月初在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，，引起大批已購買門票的市民不滿。主辦機構盛事（亞洲）其後宣布全數退款，並承諾在本月（7日）前完成退款，其間與消費者委員會保持溝通。消委會回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，據主辦方指，所有涉及門票的退款申請已完成，消委會亦收到投訴人回覆確認已收到退款。截至本月 10 日，消委會共接獲 347 宗有關熱氣球節的投訴個案，涉及金額合共 348,513 元。
主辦方最初拒退款 苦主揚言發律師信
為期四日的「友邦香港國際熱氣球節」原定在 9 月 4 日舉行，活動以「香港首次有熱氣球坐」作宣傳。惟活動首日，《Yahoo 新聞》發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，熱氣球僅作展示，。主辦方最初拒絕退款，僅以擇日再入場和送雪糕券「補鑊」。至 9 月 6 日，即活動第三日，大會仍未交代與政府的溝通進度，亦未公布會否退款。大批苦主組成群組，揚言發律師信追討損失。
主辦公司創辦人疑涉美斯缺陣風波
活動最後一日（ 7 日），大會更因天氣問題取消全日活動。《Yahoo新聞》當時統計，四日展期共設七個時段展升起的熱氣球，僅得三節完成，，其餘兩場因打風取消。
此外，活動期間，《Yahoo新聞》追查發現，主辦方盛事（亞洲）有限公司稱熱氣球節籌備八年，但該公司 2016年底才成立；與公司創辦人兼董事郭元瀚（Hann Kwok）的同名男子，於 2023 年 7 月至 2024 年 4 月擔任Tatler Asia的活動總監，。最終主辦方在 9 月 7 日宣布，為所有熱氣球節門票提供全額退款，並表達歉意。
熱氣球跑未能退款
消委會回覆《Yahoo新聞》查詢表示，根據主辦單位於本月 7 日發出的最新通告，所有資料完整且正確的申請，有關退款已經完成，消委會亦收到投訴人回覆確認已經收到退款。至於「熱氣球跑」，據主辦單位較早前提供的資訊，則未能為該活動的參加者提供退款。
主辦方當時宣佈，可退款的門票包括早上門票、黃昏門票、兩天黃昏票、三天門票及二人同行票。至於「熱氣球跑」的參賽者，報名費用包括入場門票，冠亞季隊伍獎品亦為「熱氣球繫留體驗」，但因政府發牌問題，大會稱已調整獎品，惟沒有對外公布替補獎品詳情。
