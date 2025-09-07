熱氣球嘉年華︱4 日均無載客牌 所有早場放氣 收鑼日全取消 僅一個氣球「升空」5分鐘︱Yahoo

第二日早上最高峰時約 10 隻升起展示，但早上約 10 時因酷熱全部放氣

【Yahoo新聞報道】一連四日的「友邦香港國際熱氣球節」以「香港首次有熱氣球坐」作宣傳，惟整個活動一波三折，除了因牌照問題令市民無法乘坐熱氣球，今日（ 7 日）更因天氣問題停開早上時段。四日活動中，實際只有兩日能在現場看到熱氣球升起，其餘兩日連展示也欠奉。

第三日晚上增至最多約 12 隻熱氣球同時升起。

兩日早場僅短暫展示後放氣

熱氣球嘉年華一連四日共設七個時段。《Yahoo新聞》記者現場觀察四日活動情況，首日官方僅設黃昏時段，記者於晚上7時半觀察兩小時，僅見7 隻熱氣球。

第二日早上最高峰時約 10 隻升起展示，但早上約 10 時因酷熱全部放氣；黃昏場燈光匯演時段約 12 隻展示，期間僅 1 隻短暫離地約 5 分鐘。

至昨日早上，早場一度展示多個熱氣球，但到約十時又全部放氣，昨晚數量增至最多約 12 隻同時展示。

今日因天文台懸掛三號颱風信號，所有活動取消。整體而言，四日下來未有一次能讓市民乘坐熱氣球，而展示數量亦遠低於宣傳所指的「來自 20 個國家」規模。

大會指，由於三號颱風信號仍然生效，而天文台亦公布了考慮於晚上 9 時至 12 時改掛 8 號颱風信號，「經專業人員現場評估，為確保所有觀眾、表演者及工作人員的安全」，原定於今晚的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭將予以取消。

不少 KOL、旅遊資訊網站等非官方宣傳則以「20 個國家」的熱氣球作招徠。

非官方宣傳以「20 個國家」作招徠

主辦方未交代清楚觀眾實際能在場內看到多少個熱氣球，也沒有說明各場次之間的展示安排。正常而言，市民並不會於同一日早場和夜場都到場觀賞，更難以連續多日入場。

若要完整看到所有 20 個國家的熱氣球，便可能需要多次入場甚至「去足四日」，但主辦方並無在宣傳中明言展示數量或場次分配，不少 KOL、旅遊資訊網站等非官方宣傳則以「20 個國家」的熱氣球作招徠，不少觀眾批評安排不清晰。