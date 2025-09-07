熱氣球節・一文整合｜主辦方創辦人疑涉美斯風波
熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 宣布為所有門票提供全額退款｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港熱氣球嘉年華風波有新進展。事隔 3 日，主辦單位、盛事（亞洲）有限公司今（7 日）發聲明指，決定為所有熱氣球節門票提供全額退款，表達歉意與感謝。
聲明提到：「我們衷心感謝各位參與者及公眾對本次活動的支持與關注。衷心感謝所有到場人士及公眾對活動的耐心與理解。儘管我們已盡最大努力，我們明白在客戶體驗方面仍未能達到大家的期望。」
聲明續指，主辦單位感謝冠名贊助商友邦香港對客戶體驗的高度關切，強調主辦單位為客戶作出妥善安排之必要。
【盛事（亞洲）有限公司宣布退款安排詳情】
凡經由以下官方渠道（快達票、kkday、01空間、大麥、Trip.com）購入之活動門票，均可申請全額退款。
退款金額： 以購票時支付的實際金額為準並以港幣計算。
不包含費用：此次退款不包含任何手續費。
門票總類：1）早上門票 2）黃昏門票 3）兩天黃昏票 4）三天門票 5）二人同行票
由2025年9月9日起的30天內 （即最遲於2025年10月8日晚上10:00前），請於辦公時間內（星期一至星期五，上午10:00至下午6:00，公眾假期除外），透過電郵 info@habfest.com 或致電熱線 +852 6110 8656 提交退款申請，並提供以下資料：
(1) 姓名（須與銀行帳戶姓名一致）
(2) 購票憑證及門票交易編號
(3) 銀行帳戶資料
(4) 有效聯絡電話號碼
退款金額將於10月8日截止收件後開始處理。所有完整正確的申請資料，我們將於30天內（11月7日前）透過銀行轉帳、轉數快（FPS）或雙方協議之其他方式完成退款。逾時提交或未能提供準確及完整資料之申請將恕不受理。
其他人也在看
熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點
香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
楊千嬅驚爆入院做手術 最新狀況曝光
天后楊千嬅今年出道30周年，工作不斷的她早前更連續開工12日，她於社交網表示「終於超額完成」，更大爆之前原來曾接受手術，留言報平安：「回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』，變成『維修』，有點擔心幸好是小問題。手術後幾天余春嬌趕及上台，直至現在非常感謝公司團隊同事們照顧和幫忙，上班時間以外仍操心為『私房菜』籌備，現在慢慢恢復中，但還是要好好休息，養好狀態，冇咩事，我都係返出去先，遲啲見#最重要係身體健康。」東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日媒：日本首相石破茂決定辭職｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本放送協會報道指，日本首相石破茂決定辭職。據報道指，石破茂以「避免黨內分裂」為由，決定辭職。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
打風・塔巴｜教育局宣布所有日校明日停課 九巴及龍運所有日間路線晚上 11 時 20 分起暫停服務
【Yahoo 新聞報道】三號強風信號現正生效。天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
打風・塔巴｜八號東南烈風或暴風信號生效 至少維持至周一早上 11 時｜不斷更新｜Yahoo
天文台今晚9時20分改發八號烈風或暴風信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 18 小時前
青衣男為捉棋爆衝突捱斬 施襲逃去無蹤
警方今日(7日)下午約3時接獲報案指，青衣担杆山路6號長發廣場一名男子在商場3樓對開平台內，被另一名男子持刀襲擊。警員接報趕抵，發現事主左臂流血，清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。而施襲者已逃去無蹤。 據了解，涉案兩男事前因捉棋而爆發爭執，期間有人亮出生果刀，插向對方手臂，然後逃之夭夭。案發平台壆邊遺下血跡；警方現am730 ・ 6 小時前
馬鞍山男警失蹤案｜周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信：不會用「營救」來形容行動｜Yahoo
早前失蹤並在柬埔寨致電返港求救的馬鞍山警員，已證實安全返港。警務處處長周一鳴今早（6日）見記者時確認，該名人員已在周四（4日）返港，並已遞交辭職信，案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Yahoo專訪｜熱氣球爆紅何小姐激動落淚開心過中六合彩 約苦主雪糕放題：屬於全香港人嘅勝利︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】氣球節嘉年華主辦方昨日（8 日）宣布，安排所有門票全額退款。今次事件最廣為人知「苦主」之一的何小姐接受《Yahoo新聞》表示，聽到全數退款後「開心到好似中六合彩」，強調最重要的不是金錢，而是見證到大家團結爭取後有結果，形容這是一場屬於香港人的勝利。Yahoo新聞 ・ 14 分鐘前
熱氣球嘉年華｜熱氣球升空「甩轆」 大會未交代領牌進度 跑步比賽替補獎品未明｜Yahoo
因未有政府發牌、熱氣球無法載客升空而廣受抨擊的中環熱氣球節，已經來到第三日，惟大會仍未進一步公布，目前與政府的溝通進度，以及預期今明兩天會否可接載公眾上熱氣球。大會今早舉行「友邦熱氣球跑」，本來得獎隊伍獎品為「熱氣球繫留體驗」，但因政府發牌「甩轆」，大會稱已調整獎品，惟未對外公布替補獎品是什麼。Yahoo新聞 ・ 1 天前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」
《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。鉅亨網 ・ 1 天前
川普措詞強硬 揚言對芝加哥動用戰爭部
（法新社華盛頓6日電） 美國總統川普今天揚言對芝加哥動用他新更名的「戰爭部」，進一步升高他推動派兵進駐民主黨執政城市所導致的緊張局勢。除了芝加哥，川普也曾揚言派兵進駐其他民主黨執政城市，例如巴爾的摩跟紐奧良。法新社 ・ 18 小時前
打風消息．塔巴襲港｜天文台：考慮今晚9時至午夜12時之間改發八號信號
【Now新聞台】(14:45)天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。(04:50)天文台表示，熱帶風暴塔巴續橫過南海北部，本港風勢逐漸增強。三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。(02:40)三號強風信號生效。9月6日 (23:45)天文台表示，在過去數小時，塔巴穩定地向西北偏西方向移動，預料其強風區將於星期日(9月7日)逐漸影響珠江口一帶，天文台會在凌晨2時40分改發三號強風信號。在午夜12時，熱帶風暴塔巴集結在香港之東南偏南約450公里，即在北緯18.4度，東經115.3度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。(22:45)天文台表示，在下午11時，熱帶風暴塔巴集結在香港之東南偏南約450公里，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。(22:00)天文台表示，位於南海北部的熱帶風暴已命名為塔巴。在晚上10時，塔巴集結在香港之東南偏南約460公里，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸並進一步增強。(20:45)天文台表示，位於南海北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴。在下午9時，now.com 新聞 ・ 10 小時前
19歲內地男大學生冒充廉署職員電騙超過870萬元被捕
【Now新聞台】一名19歲內地男大學生涉冒充廉署職員進行電騙，涉款超過870萬元。 搜獲的證物包括偽造廉署證件及內地執法部門文件，以及兩部手提電話。警方周五接獲一名保安報案，指在大廈外發現一名形跡可疑的內地男子，警員到場後發現他身上有一張偽造廉署工作人員證件，以管有虛假文書罪拘捕他。經調查後發現，他涉嫌與三宗在今年四至八月期間發生的假冒官員電話騙案有關，他會假扮「特務調查人員」及廉署職員，分別騙取三名受害人共879萬元。疑犯是19歲內地男子，報稱大學生，現正被扣查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 9 小時前
颱風塔巴・交通｜機場快綫凌晨加開兩班車 城巴九巴大部分路線11時20分起尾班車 (持續更新)
颱風塔巴吹襲香港。天文台表示，塔巴會進一步增強並靠近廣東西部沿岸，在明早(8日)於香港西南面200公里內掠過。因應颱風本港多個交通工具有特別安排。 港鐵 港鐵列車、輕鐵以及港鐵巴士服務將維持周末正常班次，直至晚上收車，港鐵巴士則於八號烈風或暴風信號發出3小時後暫停服務。同時，為接載抵港旅客及乘客前往市區，機am730 ・ 3 小時前
登記框架表決在即 同志群體中的「非主流」 仍待被看見的多元面貌
政府提出《同性伴侶登記框架條例草案》，旨為履行終審法院 2 年前的判決，確立替代框架，讓同性伴侶關係獲法律承認，以保障其《人權法案》下私生活的權利。法案正於立法會審議，反對聲眾。有議員認為制度變相承認同性婚姻，衝擊現有制度；有人擔心主流社會未能接受；亦有少數議員關注，制度有助提升香港開明包容形象，認為應尊重法院判決。法庭線 ・ 1 天前
清遠泳池排水口吸走7歲女 消防挖路找回遺體
【on.cc東網專訊】廣東省清遠市某小區一名7歲女童近日被泳池排水口吸入身亡。當地應急管理局工作人員周五（5日）向內媒證實事件，指事發三天內政府已成立聯合調查組，事故仍在調查。on.cc 東網 ・ 1 天前
長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰
香港熱氣球歷史可追溯至135年前，從跑馬地表演到地產宣傳再到今日「盛事經濟」，見證過輝煌及現今的變化。Yahoo 地產 ・ 1 天前