熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 宣布為所有門票提供全額退款

【Yahoo新聞報道】香港熱氣球嘉年華風波持續。事隔 3 日，主辦單位、盛事（亞洲）有限公司今（7 日）發聲明指，決定為所有熱氣球節門票提供全額退款，表達歉意與感謝。

聲明提到：「我們衷心感謝各位參與者及公眾對本次活動的支持與關注。衷心感謝所有到場人士及公眾對活動的耐心與理解。儘管我們已盡最大努力，我們明白在客戶體驗方面仍未能達到大家的期望。」

聲明續指，主辦單位感謝冠名贊助商友邦香港對客戶體驗的高度關切，強調主辦單位為客戶作出妥善安排之必要。

盛事（亞洲）有限公司宣安退款安排詳情：

凡經由以下官方渠道（快達票、kkday、01空間、大麥、Trip.com）購入之活動門票，均可申請全額退款。

退款金額： 以購票時支付的實際金額為準並以港幣計算。

不包含費用：此次退款不包含任何手續費。

門票總類：1）早上門票 2）黃昏門票 3）兩天黃昏票 4）三天門票 5）二人同行票

由2025年9月9日起的30天內 （即最遲於2025年10月8日晚上10:00前），請於辦公時間內（星期一至星期五，上午10:00至下午6:00，公眾假期除外），透過電郵 info@habfest.com 或致電熱線 +852 6110 8656 提交退款申請，並提供以下資料：

(1) 姓名（須與銀行帳戶姓名一致）

(2) 購票憑證及門票交易編號

(3) 銀行帳戶資料

(4) 有效聯絡電話號碼

退款金額將於10月8日截止收件後開始處理。所有完整正確的申請資料，我們將於30天內（11月7日前）透過銀行轉帳、轉數快（FPS）或雙方協議之其他方式完成退款。逾時提交或未能提供準確及完整資料之申請將恕不受理。