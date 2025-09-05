熱氣球嘉年華｜主辦方被質疑誤導消費者 海關：接獲舉報 如違《商品說明條例》將執法｜Yahoo

中環海濱熱氣球節首日因未有政府批准，未能載客升空，主辦方為盛事（亞洲）有限公司。

【Yahoo 新聞報道】在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，沒有獲政府發牌准許載客，昨日（4日）活動開鑼隨即「甩轆」。政府昨晚的回應亦揭發，8 月 20 日的測試「效果未如理想」、「安全風險顯著」，但主辦方其後繼續宣傳熱氣球。海關表示，已接獲相關舉報，現正跟進，如發現有違反《商品說明條例》的情況，會採取適當的執法行動。

據了解，海關昨日跟進，初步相信未有人涉及不良營商手法，部門會繼續留意及調查事件。

《Yahoo 新聞》記者翻查熱氣球節的社交平台帳戶，主辦方於 8 月 20 日測試未獲發許可後，曾於 8 月 21 日至 26 日期間分享共 7 個 KOL 的短片及帖文，內容分別提及「香港都終於有熱氣球坐」、「只要買飛就可以坐到熱氣球（升空 10 至 20 米）」、「坐熱氣球望哂成個維港景」、「親身坐熱氣球升空」等訊息，當中未有列明「需經政府批准」，而官方網站及一個關於「友邦熱氣球跑」獎品的帖文則有標註相關條件。

昨日大批購票市民臨時獲悉無法乘坐熱氣球，包圍主辦方代表促交代，並且要求退錢。但工作人員指不能退錢，惹市民鼓譟。今日（5日）早場又因酷熱天氣，大會將所有氣球「放氣」，導致專程到場的身心障礙兒童希望落空。立法會議員江玉歡向《Yahoo 新聞》表示，活動以熱氣球作為宣傳重點卻無法載人升空，有誤導消費者的嫌疑，斥有損香港形象。

熱氣球節主辦方廣受抨擊，消費者質疑被誤導。海關今日（5日）下午回覆《Yahoo 新聞》查詢，指已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現有違反《商品說明條例》的情況，會採取適當的執法行動。