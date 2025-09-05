熱氣球嘉年華｜創辦人疑涉美斯風波 Tatler Asia ：非領導美斯項目 避答曾否參與 ｜Yahoo

盛事（亞洲）有限公司創辦成員及董事郭元瀚

【Yahoo新聞報道】香港首個國際熱氣球節昨（4日）於中環海濱開鑼，但首日已「甩碌」，主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，令入場人士大感失望。《Yahoo新聞》追查發現，主辦方盛事（亞洲）有限公司稱熱氣球節籌備八年，但該公司於2016年底才成立；與公司創辦人兼董事郭元瀚（Hann Kwok）的同名男子，就於2023年7月至2024年4月擔任Tatler Asia的活動總監，恰巧在2024年2月發生美斯缺陣風波後不久離職。

公司秘書原經營水上活動業務

《Yahoo新聞》根據資料追查發現，主辦方盛事（亞洲）有限公司（Grand Events Asia Limited）於2016年12月21日申請成立為公司，創辦成員及公司董事為郭元瀚，公司秘書則為陳佩君，兩人報稱地址相同；陳佩君在熱氣球風波發生後，以盛事（亞洲）有限公司營運總監身份見記者解釋事件。根據主辦方資料，熱氣球節籌備八年。惟翻查資料，該公司於2016年底才成立，由此可推算盛事（亞洲）在公司開業初期，已開始籌辦熱氣球節活動。至於陳佩君則為另一間公司「Terramar Limited」的公司董事，於西貢經營水上活動用品租借業務，過往亦曾舉辦跑步、游泳等活動。

公司董事郭元瀚過去曾於陳佩君公司任職。

《Yahoo新聞》今晨到訪盛事（亞洲）有限公司的地址，發現為秘書公司。同時有多間公司掛名。

至於公司董事郭元瀚，在今次熱氣球節中以活動技術總監身份亮相。《Yahoo新聞》獲得郭元瀚的卡片副本，其英文名稱為「Hann Kwok」，根據LinkedIn平台資料，「Hann Kwok」於2011年至2016年於陳佩君的公司「Terramar Limited」擔任活動及企業顧問（Event and Corporate Consultant），再於2016年11月至2023年4月期間，於盛事（亞洲）有限公司擔任執行製作人（Executive Producer），至2023年7月，轉任Tatler Asia，任職活動總監（Event Director）。

根據LinkedIn平台資料，「Hann Kwok」至2023年7月，轉任Tatler Asia，任職活動總監（Event Director）。

Tatler Asia的2024年4月號雜誌亦有標示Hann Kwok為「Event Director」。

2023年轉職Tatler Asia 翌年爆美斯風波

郭於Tatler Asia任職期間，該公司亦曾主辦2024年2月4日國際邁亞密對香港明星隊比賽，但球星美斯最終並無上場，令購票入場球迷大感失望。最終Tatler Asia行政總裁於記者會解釋指，上半場結束後，球隊管理層稱美斯因傷無法作賽，最終決定撤回「M品牌」及1600萬元相關基金的申請。

郭元瀚曾任職的 Tatler Asia 回覆《Yahoo新聞》查詢，證實 Hann Kwok 於 2023 年 7 月至 2024 年 4 月受僱於 Tatler Asia，負責活動策劃。Tatler Asia指，他並未領導 2024 年 2 月有關國際邁亞密來港活動的 XFEST 項目，自離職以來 Hann Kwok 亦未參與 Tatler Asia 的任何工作。