六四沙田黑漆噴「6436」 曾建峯認罪
熱氣球嘉年華｜創辦人疑涉美斯風波 Tatler Asia ：非領導美斯項目 避答曾否參與 ｜Yahoo
中環海濱熱氣球節首日因未有政府批准，未能載客升空，主辦方為盛事（亞洲）有限公司。
（9 月 5 日下午 5 時 20 分更新 Tatler Asia 回覆）
【Yahoo新聞報道】香港首個國際熱氣球節昨（4日）於中環海濱開鑼，但首日已「甩碌」，主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，令入場人士大感失望。《Yahoo新聞》追查發現，主辦方盛事（亞洲）有限公司稱熱氣球節籌備八年，但該公司於2016年底才成立；與公司創辦人兼董事郭元瀚（Hann Kwok）的同名男子，就於2023年7月至2024年4月擔任Tatler Asia的活動總監，恰巧在2024年2月發生美斯缺陣風波後不久離職。
公司秘書原經營水上活動業務
《Yahoo新聞》根據資料追查發現，主辦方盛事（亞洲）有限公司（Grand Events Asia Limited）於2016年12月21日申請成立為公司，創辦成員及公司董事為郭元瀚，公司秘書則為陳佩君，兩人報稱地址相同；陳佩君在熱氣球風波發生後，以盛事（亞洲）有限公司營運總監身份見記者解釋事件。根據主辦方資料，熱氣球節籌備八年。惟翻查資料，該公司於2016年底才成立，由此可推算盛事（亞洲）在公司開業初期，已開始籌辦熱氣球節活動。至於陳佩君則為另一間公司「Terramar Limited」的公司董事，於西貢經營水上活動用品租借業務，過往亦曾舉辦跑步、游泳等活動。
至於公司董事郭元瀚，在今次熱氣球節中以活動技術總監身份亮相。《Yahoo新聞》獲得郭元瀚的卡片副本，其英文名稱為「Hann Kwok」，根據LinkedIn平台資料，「Hann Kwok」於2011年至2016年於陳佩君的公司「Terramar Limited」擔任活動及企業顧問（Event and Corporate Consultant），再於2016年11月至2023年4月期間，於盛事（亞洲）有限公司擔任執行製作人（Executive Producer），至2023年7月，轉任Tatler Asia，任職活動總監（Event Director）。
2023年轉職Tatler Asia 翌年爆美斯風波
郭於Tatler Asia任職期間，該公司亦曾主辦2024年2月4日國際邁亞密對香港明星隊比賽，但球星美斯最終並無上場，令購票入場球迷大感失望。最終Tatler Asia行政總裁於記者會解釋指，上半場結束後，球隊管理層稱美斯因傷無法作賽，最終決定撤回「M品牌」及1600萬元相關基金的申請。
郭元瀚曾任職的 Tatler Asia 回覆《Yahoo新聞》查詢，證實 Hann Kwok 於 2023 年 7 月至 2024 年 4 月受僱於 Tatler Asia，負責活動策劃。Tatler Asia指，他並未領導 2024 年 2 月有關國際邁亞密來港活動的 XFEST 項目，自離職以來 Hann Kwok 亦未參與 Tatler Asia 的任何工作。
【相關報道】
熱氣球節・一文整合｜開鑼日冇載客牌 政府披露 8 月測試失敗 苦主聘律師追討：呢度香港嚟㗎｜Yahoo
熱氣球嘉年華｜ 早場「放氣」收起 市民批「詐騙」如「美斯事件」翻版：睇都冇得睇｜Yahoo
熱氣球嘉年華｜主辦方被質疑誤導消費者 海關：接獲舉報 如違《商品說明條例》將執法｜Yahoo
熱氣球節｜主辦方創辦人疑涉美斯缺陣風波 與 Tatler Asia 前高層同名 ｜Yahoo
熱氣球節｜江玉歡批「雷聲大雨點小」 損港形象促退票 消委會接 9 宗投訴｜Yahoo
熱氣球節｜早場遇酷熱天氣 所有氣球「放氣」 體障兒童「升空」夢落空｜Yahoo
熱氣球節｜旅發局下架熱氣球節內容頁面 僅顯示「該頁面似乎不存在」︱Yahoo
熱氣球節｜政府發稿：實地測試「效果未如理想」 部門批准只作展示不包載客 活動不涉政府資助｜Yahoo
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 主辦方稱購票市民可擇日進場兼送雪糕券 苦主拒接受 開設群組追討損失｜Yahoo
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 民航處周二起設禁飛區 繫留氣球放飛申請需符5點要求｜Yahoo
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 苦主圍鬧主辦方：畀六百幾蚊睇你放風箏？｜Yahoo
熱氣球節｜升空體驗首日甩轆 政府僅批「展示用途」不准載客 活動斥資 3000 萬｜Yahoo
其他人也在看
熱氣球嘉年華｜主辦方被質疑誤導消費者 海關：接獲舉報 如違《商品說明條例》將執法｜Yahoo
在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，沒有獲政府發牌准許載客，昨日（4日）活動開鑼隨即「甩轆」，購票人士大失所望。政府昨晚的回應亦揭發，8 月 20 日的測試「效果未如理想」、「安全風險顯著」，但主辦方其後繼續宣傳熱氣球。海關表示，已接獲相關舉報，如發現有違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
移日失敗Brian疑重開YouTube頻道 教30歲如何裸辭財自｜網上熱話(有片)
曾因「裸辭」移居日本後生活費告急、公開募資而引發批評的YouTuber「Brian在日本住」，近日被揭發刪除所有影片，更傳出太太Luna已經離開了他。當一眾網民以為Brian自此退出YouTube界時，網民發現疑似Brian重返YouTube平台，並推出新頻道，講解如何可以30歲裸辭並實現財富自由，讓網民大感驚訝。am730 ・ 23 小時前
熱氣球嘉年華｜江玉歡批「雷聲大雨點小」 損港形象促退票 消委會接 9 宗投訴｜Yahoo
中環熱氣球節昨日（4日）開鑼即「甩轆」，主辦單位在沒有政府發牌批准下，不能載客升空，引來大量已購票入場消費者大失所望。本身是律師的立法會議員江玉歡批評活動「雷聲大雨點小」，以熱氣球作為宣傳重點卻無法載人升空，有誤導消費者的嫌疑，斥有損香港形象，「如果無起飛經驗，坦白講我使乜入嚟？我喺場外都影到相啦！」她續說，如果大會明知沒獲政府審批，理應提早通知公眾，而非純粹利申活動「視乎政府部門批准」。她認為目前主辦單位應負起責任，讓消費者有權退票。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
熱氣球嘉年華｜ 早場「放氣」收起 市民批「詐騙」如「美斯事件」翻版：睇都冇得睇｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港首個國際熱氣球節周四於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示。今（5 日）是活動第二日，大會宣佈因酷熱天氣，連現場供展示的熱氣球亦要「放氣」收起，有專程到場的已購票市民大失所望，狠批事件有如「美斯事件翻版」，形容昨日由新聞得知無載客牌已調低期望，沒想到「睇都冇得睇」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
熱氣球節・一文整合｜開鑼日冇載客牌 政府披露 8 月測試失敗 苦主聘律師追討：呢度香港嚟㗎｜Yahoo
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示，有專程購票入場的市民及旅客大感失望，數十名苦主要求退票不果。政府發言人昨晚透露，主辦方於 8 月中曾進行實地測試，但安全風險顯著，不獲發牌載人。有苦主向《Yahoo 新聞》表明將透過法律行動追討。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
熱氣球節｜豪擲3000蚊慘睇「放風箏」 苦主怒吼：血壓快飆到200幾
籌備8年的香港首個大型熱氣球活動「友邦香港國際熱氣球節」，在首日即爆甩轆的情況。因未獲政府批准載客許可，熱氣球無法載客，變成了「放風箏」，令不少專程購票的市民和旅客感到失望。其中一位苦主何小姐在接受《Yahoo新聞》訪問時呻爆，自己特意請假帶孩子來玩，卻只換來怒火，甚至直言「血壓都去到200幾」，她的言論在網上惹來關注am730 ・ 6 小時前
打風評估｜天文台考慮今晚至明早發一號戒備信號 視乎強度等因素評估周日是否改發更高信號｜不斷更新｜Yahoo
天文台在中午 12 時 15 分發出特別天氣提示，指位於呂宋附近的低壓區現時距離本港800公里左右，預料會在今晚（9月5日）至明早（9月6日）發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。受高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達35度左右，新界再高兩三度。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
無印良品中國放下身段「一齊捲」開25元店 山寨貨今次有難？
早前在中國商標案終極敗訴的MUJI（無印良品），表示仍會在中國繼續經營，稱事件對其影響不大。2005年首度來華的MUJI，屢次被指品質不合符中國標準，又失去了經典商標，為何還對中國市場充滿信心？翻查業績資料，原來中國已經成為MUJI在日本以外的第二大市場，最新銷售逆市大幅增長，反映消費者心水清，MUJI無懼失去商標。此外，MUJI中國亦終於決定放下身段「一齊捲」，將轉走平價路線，日後中國製直接賣中國，引入賣25元人民幣一件貨品的分店開到民生區，反映山寨貨將大難臨頭Yahoo財經 ・ 12 小時前
莊子璇綠色露肩晚裝亮相港姐決賽被讚似混血兒 網民：撞樣徐淑敏
莊子璇大晒多張靚相，又鼓勵佳麗們唔好將名次睇得太重，寫道：「美，從來不止一種模樣。有人愛玫瑰的艷麗，也有人愛百合的清雅——正是獨特，讓我們各自閃耀。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
新「超購王」大行科工勢一股難求 中籤者如中六合彩？｜財經熱話
生產摺疊單車品牌Dahon的大行科工(2543)公開發售反應熱烈，孖展認購金額高達約2,622億港元，超購倍數達6,688倍，一舉突破2018年毛記葵涌(1716)所創下的6,288倍紀錄，成為港股史上新一代「超購王」。可以預期，在如此熱烈的認購情況下，一般散戶在下周一(8日)正式公布配發結果時，極可能面臨「一股難求」的局面。am730 ・ 2 小時前
魑魅魍魎｜中環熱氣球未能升空 政府披露足夠嗎？｜中環十一少
籌辦八年的中環熱氣球未能載人升空，最出位的當然是苦主何小姐，她能夠在完全沒有使用粗口的情況下破口大罵，確係出色，但我認為政府事後交出官方劇本，更值得學習，讓大家了解如何做Bridging，四両撥千斤。BossMind ・ 7 小時前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 24 分鐘前
阿Sa陳偉霆昔日愛巢租出！跑馬地慧莉苑頂層複式戶月租6萬
租務市場暢旺，藝人「阿Sa」蔡卓妍與舊愛陳偉霆的昔日「愛巢」跑馬地慧莉苑頂層複式戶，新近以每月6萬元連車位租出，較2年前舊租金貴4,000元，升幅約7.1%。據了解，該單位屬屋苑面積最大單位之一，實用面積達1,184平方呎，屬3房連工人房間隔，另設私人天台，享馬場景，原先連車位叫租每月6.2萬元，剛減至6萬元租出，呎租50.7元，料為屋苑近3年新高。上址曾為蔡卓妍與前男友陳偉霆的愛巢，二人分手後，蔡卓妍把單位改作出租，並於2023年6月以每月5.6萬元連一個車位租出。換言之，最新租金較2年多前上升4,000元或7.1%。翻查資料，該單位連車位由蔡卓妍及其母親馮月茹聯名持，於2010年斥1,972萬元購入，造價至今仍屬全屋苑最貴，今次租出可享約3.6厘回報。目前該單位連車位的銀行估價已升至2,389萬元，較買入價高417萬元或21.1%。有指蔡卓妍名下擁至少5個物業，包括紅山半島、海濱南岸、慧莉苑、玫林別墅等，全權交由阿Sa媽媽管理，單是收租就月入20萬，身家過億的她更有圈中小富婆之稱！名人物業：陳慧琳父4380萬沽大坑豪園四房戶 長揸三十年勁賺3380萬！佳寶太子女連沽海日灣2伙 套現28Hse.com ・ 2 小時前
首爾好去處｜「首爾之月」熱氣球體驗！成人門票只需$140、百米高空俯瞰漢江日夜美景
韓國首爾最新旅遊景點「首爾之月」大受歡迎，遊客可在汝矣島漢江公園體驗坐熱氣球升空，在100米以上的高空360度俯瞰漢江兩岸日夜美景。15分鐘的熱氣球體驗，每名成人只需$140，小童及長者另有優惠門票。下次去首爾一定要去「首爾之月」，以全新角度欣賞首爾全景及感受熱氣球升空的魅力。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
前天堂鳥成員葉泓聲分享近況惹離巢疑雲 ：現在自己成為一個獨立的歌手藝人
前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）不時跟大家分享近況，他最近指自己現為一個獨立歌手藝人，未知是否已離開了邵氏。電影LOL ・ 2 小時前
鱷王警世｜達里奧提醒兩大警號 美債務供需像「癌症」惡化 美國10年內將現混亂
全球最大對沖基金橋水創辦人達里奧近日發出嚴峻警告，指出美國正處於大債務周期的危險轉折點。在接受《環球時報》專訪...BossMind ・ 3 小時前
沙田直擊｜太古汽水車廠發起罷工 數十人聚集廠房外叫口號
【Now新聞台】太古汽水廠職工總會發起罷工行動，本台記者江瓔庭早上9時在沙田廠房外看到，數十名身穿汽水廠紅色上衣的員工在廠房外聚集及叫口號。 工會發放的稿件聲稱，一名工作了18年的車長上月發生交通意外，公司調查後指涉事車長「倒車時未有穿戴安全帶」，以不小心駕駛，直接解僱涉事車長。工會又稱，該名車長為工會理事，質疑其遭解僱是公司有意打壓工會，於是發起罷工，要求公司就事件展開對話。工會代表向記者表示，他們稍後會舉行會員大會，之後會向傳媒交代情況，又指資方不會派員出席。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
熱氣球節｜早場遇酷熱天氣 所有氣球「放氣」 體障兒童「升空」夢落空｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】「友邦香港國際熱氣球節」原定的「熱氣球繫留定點飛體驗」昨日（4 日）開鑼「甩轆」，政府只批准熱氣球於場內升空「供展示用途」，未能接載一般市民，引發已購票入場的市民不滿。活動今日（5 日）早上七時半開始，伊院中心的身心障礙兒童獲派免費門票，希望入場體驗熱氣球升空圓夢，惜最終落空，惟有觀賞熱氣球充氣。現場可見最高峰時有 10 個熱氣球升空，但大會其後宣佈因酷熱天氣，在安全考量下會在上午 9 時 45 分將所有熱氣球「放氣」。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
海迅物流清盤｜香港郵政：已終止逾3000萬兩合約 其中一份支付800萬元
本地物流公司「海迅供應鏈」因拖欠員工薪金及欠繳強積金供款，遭高等法院頒令清盤。根據香港郵政網站資料顯示，該公司曾獲批兩份貨車租賃服務合約，涉及金額分別約為2,600萬港元及530萬港元，兩項合約先後於去年4月及12月批出。香港郵政回應指，已終止與海迅供應鏈的相關合約。am730 ・ 7 小時前