熱氣球節・一文整合｜主辦方創辦人疑涉美斯風波
熱氣球嘉年華｜大會飛行專家拒評政府不許載客原因 稱不認為存在安全問題｜睇片｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示，令專程購票入場的市民及旅客大感失望，消委會、海關均接獲投訴。大會飛行專家、英國飛行教練官 Andy Austin 在場接受《Yahoo 新聞》訪問時表示，不認為活動存在安全問題，「這是他們的意見，我不知道他們為什麼會做出這個（沒有載客許可）決定。」
英國飛行教練官 Andy Austin 是友邦香港國際熱氣球節網站列出的三位飛行專家之一，擁有超過1,000小時飛行時數，專攻特別造型熱氣球操作及高山飛行。 Andy 今日在場監控熱氣球操作，他接受《Yahoo 新聞》訪問時，形容該活動進行得非常順利（going really well ）。
Andy Austin 解釋指，天氣因素是熱氣球能否升空的關鍵，多次重申安全是首要考慮。他表示，香港天氣一般不算穩定，但昨日天氣相對理想，是他在世界各地見過的最佳狀況之一。
他解釋，熱氣球無法升空一般與天氣有關，尤其是下雨會導致氣球布料受損並容易發霉，而強風亦會影響升空安排。他稱「雨和風是最主要令活動中止的原因」。
被問到天氣狀況良好，但大會尚未獲政府發出載客許可的原因，Andy 稱並未參與相關程序（I have not been involved in that）。他表示，理解當局以安全為首要考慮，「安全非常重要」，「所以我們投入了大量的時間和精力，確保活動非常安全。」
他同時表示，現場設有滅火器等安全裝置，亦有來自世界各地的專家協助，包括有「歐洲熱氣球教父」之稱的 Paolo Bonanno。被問到政府在 8 月 20 日熱氣球測試時稱「安全風險顯著」，Andy 表示並不知悉當日的問題（I wasn't aware there was a problem）。
Andy 表示，「我不知道存在任何形式的問題，我知道當局說過不能載客飛行，但我不知道有什麼問題，這是他們的意見（I believe the authorities have said that we cannot fly passengers.But I'm not aware of a problem. That is their opinion），我不知道為什麼他們有這個決定（I don't know why they have made that decision）。」
相關報道：
熱氣球嘉年華｜消委會暫接28宗投訴 涉款逾4萬元 單一最高金額近5000元｜Yahoo
熱氣球節・一文整合｜開鑼日冇載客牌 政府披露 8 月測試失敗 苦主聘律師追討：呢度香港嚟㗎｜Yahoo
熱氣球嘉年華｜ 早場「放氣」收起 市民批「詐騙」如「美斯事件」翻版：睇都冇得睇｜Yahoo
熱氣球嘉年華｜主辦方被質疑誤導消費者 海關：接獲舉報 如違《商品說明條例》將執法｜Yahoo
熱氣球節｜主辦方創辦人疑涉美斯缺陣風波 與 Tatler Asia 前高層同名 ｜Yahoo
熱氣球節｜江玉歡批「雷聲大雨點小」 損港形象促退票 消委會接 9 宗投訴｜Yahoo
熱氣球節｜早場遇酷熱天氣 所有氣球「放氣」 體障兒童「升空」夢落空｜Yahoo
熱氣球節｜旅發局下架熱氣球節內容頁面 僅顯示「該頁面似乎不存在」︱Yahoo
熱氣球節｜政府發稿：實地測試「效果未如理想」 部門批准只作展示不包載客 活動不涉政府資助｜Yahoo
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 主辦方稱購票市民可擇日進場兼送雪糕券 苦主拒接受 開設群組追討損失｜Yahoo
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 民航處周二起設禁飛區 繫留氣球放飛申請需符5點要求｜Yahoo
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 苦主圍鬧主辦方：畀六百幾蚊睇你放風箏？｜Yahoo
熱氣球節｜升空體驗首日甩轆 政府僅批「展示用途」不准載客 活動斥資 3000 萬｜Yahoo
其他人也在看
獨家消息︱柬埔寨失蹤警員已回港 案件交由O記跟進︱Yahoo
《Yahoo新聞》接獲消息，日前於柬埔寨失蹤警員昨日已安全回港。消息指，他已辭職。案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
熱氣球節・一文整合｜開鑼日冇載客牌 政府披露 8 月測試失敗 苦主聘律師追討：呢度香港嚟㗎｜Yahoo
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示，有專程購票入場的市民及旅客大感失望，數十名苦主要求退票不果。政府發言人昨晚透露，主辦方於 8 月中曾進行實地測試，但安全風險顯著，不獲發牌載人。有苦主向《Yahoo 新聞》表明將透過法律行動追討。Yahoo新聞 ・ 1 天前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
英國外科醫生以乾冰自殘雙腿 截肢詐騙 46 萬英鎊保險金 判囚 32 個月︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國一名 49 歲外科醫生霍珀（Neil Hopper）為滿足性癖而以乾冰自殘導致雙腿截肢，隨後虛報因感染敗血症致殘，向保險公司詐騙約 46 萬英鎊，最終被判入獄 32 個月。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
舒淇導演處女作《女孩》威尼斯首映15分鐘掌聲如雷 爆喊哭成淚人 抱邱澤哭成一團
影后舒淇首度執導長片《女孩》，於9月4日在第82屆威尼斯影展主競賽單元舉行世界首映，現場反響熱烈，觀眾起立鼓掌長達15分鐘。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰
香港熱氣球歷史可追溯至135年前，從跑馬地表演到地產宣傳再到今日「盛事經濟」，見證過輝煌及現今的變化。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
勝景遊新疆旅行團車禍一死三傷 駐京辦入境事務組已派員到當地協助
【Now新聞台】勝景遊一個新疆旅行團周三在獨庫公路發生車禍，造成一死三傷，駐京辦入境事務組已派員到當地協助。 涉事旅行團是勝景遊「熊貓專列成都號」南北疆18天旅行團，8月27日出發，團費近10萬元；根據行程簡介，會到訪新疆天山天池、賽里木湖等景點。勝景遊在社交網站發文交代事件，指旅行團周三以四人一車方式在獨庫公路遊覽期間，其中一架車不幸發生車禍，車上四人受傷送院治理，其中一人不幸於當晚離世；勝景遊在意外發生後，即時派遣工作人員前往支援及陪同死者家屬到當地。勝景遊對意外深感難過，向受影響團友及家屬致以最深切慰問，會與各單位保持緊密聯繫。旅監局證實周三接獲勝景遊通報旅行團發生車禍，據他們了解，涉事團友均有購買旅遊保險，收到通報後，旅監局已聯絡入境處及新疆相關部門，同團其餘16人正由當地導遊陪同繼續行程。入境處獲悉事件後，即時透過駐京辦及旅監局了解，亦與勝景遊及當事人家屬取得聯繫；駐京辦入境事務組已派員到當地提供協助，會繼續與涉事單位保持緊密聯繫。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
熱氣球嘉年華｜ 早場「放氣」收起 市民批「詐騙」如「美斯事件」翻版：睇都冇得睇｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港首個國際熱氣球節周四於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示。今（5 日）是活動第二日，大會宣佈因酷熱天氣，連現場供展示的熱氣球亦要「放氣」收起，有專程到場的已購票市民大失所望，狠批事件有如「美斯事件翻版」，形容昨日由新聞得知無載客牌已調低期望，沒想到「睇都冇得睇」。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹
陳麗麗post出多張生產前後嘅照片，早前剛剛升小學嘅大女小黃妃（黃熙恩）相當乖巧，媽媽生產前就錫錫肚肚Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中秋好去處2025｜大埔Lake House化身粉紅中秋派對！多個夢幻打卡位：粉紅月亮/星空森林/月光兔影/Moonlit Voyage木船
今個中秋節，大埔Lake House化身為一個夢幻的粉霞大型派對，帶來多個全新的打卡位，包括草地上5米高的粉霞月亮，閃爍星空森林裝飾、湖畔水上木橋的月光兔影等，而往年大熱的10米高巨型月亮、賞月遊覽小船、祈福許願水燈繼續保留，即刻往下睇睇活動內容！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
熱氣球節｜豪擲3000蚊慘睇「放風箏」 苦主怒吼：血壓快飆到200幾
籌備8年的香港首個大型熱氣球活動「友邦香港國際熱氣球節」，在首日即爆甩轆的情況。因未獲政府批准載客許可，熱氣球無法載客，變成了「放風箏」，令不少專程購票的市民和旅客感到失望。其中一位苦主何小姐在接受《Yahoo新聞》訪問時呻爆，自己特意請假帶孩子來玩，卻只換來怒火，甚至直言「血壓都去到200幾」，她的言論在網上惹來關注am730 ・ 23 小時前
熱氣球嘉年華｜江玉歡批「雷聲大雨點小」 損港形象促退票 消委會接 9 宗投訴｜Yahoo
中環熱氣球節昨日（4日）開鑼即「甩轆」，主辦單位在沒有政府發牌批准下，不能載客升空，引來大量已購票入場消費者大失所望。本身是律師的立法會議員江玉歡批評活動「雷聲大雨點小」，以熱氣球作為宣傳重點卻無法載人升空，有誤導消費者的嫌疑，斥有損香港形象，「如果無起飛經驗，坦白講我使乜入嚟？我喺場外都影到相啦！」她續說，如果大會明知沒獲政府審批，理應提早通知公眾，而非純粹利申活動「視乎政府部門批准」。她認為目前主辦單位應負起責任，讓消費者有權退票。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
溫碧霞赴美國陪養子開學 順道同馬賽舊愛汪子琦見面
溫碧霞喺2000年與富商何祖光結婚，婚後一直過二人世界，直至2010年喺內地收養一名被遺棄喺火車站嘅孤兒，並為養子改名為何國倫（Xavier）。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
打風評估｜一號戒備信號今日大部份時間維持 將評估周日是否需改發三號｜不斷更新｜Yahoo
一號戒備信號現正生效。天文台今早（6日）表示，該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今日日間與香港保持約 500 公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 1 天前
泡泡瑪特海外攔截791萬件假貨
內地媒體報道，面對假冒偽劣、違法侵權的產品問題愈加嚴重，泡泡瑪特（9992.HK）已在27個國家和地區完成海關備案，逐步開啟境外海關攔截侵權產品；截至目前，共攔截假貨總數791萬件，涉及240多個批次。信報財經新聞 ・ 9 小時前
日航機師起飛前飲酒 調查揭曾篡改酒測日期 7 年前已因飲酒被列嚴格監察︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本航空一名 64 歲機師承認上月在夏威夷執勤前飲酒，並多次竄改酒精測試儀日期以逃避檢測，事件導致航班大幅延誤。日本航空表示，該名國際航線機師早在 7 年前已因飲酒問題而被列為需嚴格監察對象，當時他曾承諾戒酒。今次事件發生前，他曾使用酒精測試儀約 60 次，結果均顯示體內仍有酒精，其後改動部分測試日期。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
莊子璇綠色露肩晚裝亮相港姐決賽被讚似混血兒 網民：撞樣徐淑敏
莊子璇大晒多張靚相，又鼓勵佳麗們唔好將名次睇得太重，寫道：「美，從來不止一種模樣。有人愛玫瑰的艷麗，也有人愛百合的清雅——正是獨特，讓我們各自閃耀。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
消委會暫接9宗涉熱氣球節投訴 最高金額個案近5千元
就中環海濱舉行的香港國際熱氣球節，大會未獲政府批准熱氣球升空載客一事，消委會截至今日(5日)中午接獲9宗相關投訴，涉及金額近1.7萬元，當中涉及最高金額的個案接近5,000元。 消委會表示，非常關注事件，明白部分入場人士因未能參與「熱氣球繫留定點飛體驗」而感到失望。消委會已與主辦單位取得聯絡，並會積極跟進事件。 昨日(4日)起一連四日舉行的「香港國際熱氣球節」，首日開鑼前大會宣布，現階段只獲批准供持相關執照的專業飛行技術人員乘坐熱氣球，未能接載一般市民升空。按大會網站，坐熱氣球體驗活動要入場後另行買票，每人580元。 政府昨日回應指，主辦方曾進行實地熱氣球測試，但效果未如理想，安全風險顯著。政府消息人士透露，民航處未有信心批出載客許可，因此只容許主辦單位作不載客的展示。(ss/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前