熱氣球嘉年華｜專訪台灣業界拆解鬧市升空難處 高樓易生亂流：安全比賺錢重要｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】「香港國際熱氣球節」未獲港府批准載客許可，大批購票入場觀眾失望而回，活動以退款告終。《Yahoo新聞》專訪台灣有15年經驗的熱氣球公司「天際航空」，拆解在市區舉辦熱氣球載客活動困難之處，包括風通過高樓大廈之間縫隙時，風速加快，風向變得紊亂，增加操控難度；每個繫留的熱氣球都要預留50米乘50米的活動範圍，若活動場地面積有限，實際可升空及載客人數減少。
「天際航空」的團隊在15年前開始舉辦熱氣球活動，到2014年正式立成公司。團隊在高雄、台南、台中、宜蘭多地舉辦過熱氣球活動，亦受邀參加世界各國的熱氣球嘉年華，至今維持零意外紀錄。公司業務協理陳怡伶接受《Yahoo新聞》專訪，分享在台灣市區舉辦熱球氣活動的經驗。
城市欠開闊土地 須多次勘察
陳形容在市區舉辦熱氣球活動確實較有挑戰，因城市一般欠缺開闊土地，場地周邊亦可能有障礙物，「（市區）不是不行，但是我們可能現場的場勘會去兩到三次，確定沒有高壓電線、沒有障礙物，比方樹不會離我們太近。」團隊曾在高雄市區的愛河邊舉辦熱球氣活動，事前就要修剪樹梢、確認沒有高壓電線。
今次香港熱氣球節租借了中環海濱活動空間，佔地約3.6萬平方米，主辦單位表示採用一個直徑約19米、高達23米的大型熱氣球，原定每次升空體驗持續數分鐘，每次搭載兩至四名乘客。現場所見，其餘屬於非載客用途的小型公仔造型熱氣球。場地高峰期同場有12個熱氣球展出。
需預留 50 米 x 50 米空間
陳怡伶續指，根據其經驗，每個載客的繫留熱氣球須預留足夠場地空間，一般需要50米乘50米，範圍內不可有其他障礙物或熱氣球，避免遇到陣風時撞到附近障礙物，「40米乘40米也不是不成，可是我們飛的高度就要再下修......要找到那麼大的空間不是這麼容易。」若只是讓遊客拍照的造型熱氣球，並固定在地面，則可以較緊密排列。
她舉例，今年公司曾在台南市政府旁邊一個大草坪舉辦熱氣球活動，放了3個繫留載客的熱氣球，每個載4至5人。乘搭熱氣球的民眾留在另設的等待區，不可以留在氣球下方。加上台南舉辦活動地點離台南航空站比較近，事前要與台南航空站溝通，確保不影響航空安全。
高樓之間風切大 不利操控熱氣球
在城市舉辦熱氣球活動另一個困難是風力。陳怡伶解釋，市區四周是高樓大廈，當風穿過大廈之間的縫隙，風速就會增加，「等於是把風集中在兩棟樓中間，吹出來的風，風切會比較大，而且會比較難判斷（風向）。」
她續指，密集高樓大廈令風向變得紊亂，容易產生亂流或渦流，不利操控熱氣球，「我們也是盡量不要希望在高樓附近，因為很難預測風速跟風向的狀態。」加上氣象單位對風速、風向的預測以較大區域去計算，而非小範圍的微氣候，團隊要在現場放置風速計監控；在海邊舉辦熱氣球活動就要注意海風強度與突變，以及濕度對熱氣球布料的影響。
今次「香港國際熱氣球節」的早場時間為早上7時半開始，上周五至10時許，熱氣球因酷熱天氣全部放氣，不少市民失望而回。陳怡伶表示，氣溫的確會影響熱氣球運作。她解釋，熱氣球的浮力來自內部熱空氣與外部空氣的溫差，當外部氣溫接近或超過攝氏30度，與熱氣球內部溫差變小，導致浮力下降，就需要用更多燃料維持升空。
此外，太陽照射地面產生熱對流，當熱空氣往上升時，會令熱氣球下降時遇到浮力，變成更難降落，「（中午）不是不能做，但是這個氣溫過高，很不容易做。」團隊一般在氣溫超過攝氏35度，就會暫停升空，避免因浮力不足造成危險。
她補充，雖然每個熱氣球規格不同，但大部份可以承受10至14節風速(約等於時速19至26公里)，公司為了乘客體驗的舒適程度，設定會較保守，在7節風速或以下(約等於時速13公里)才會升空，「我們老闆說賺錢很重要，但是安全第一比賺錢更重要，我們寧靜少賺一點錢，但在安全系數上等於是拉了兩倍去思考。」
陳怡伶表示，不了解香港這次熱氣球活動的細節，不便評論。她認為熱氣球始終受環境和天氣因素影響，舉辦活動時很難抵抗大自然突如其來的狀況，所以在營銷方面需要清楚向參加者解釋限制，例如公司安排日出前兩小時、日落前兩小時才會載客升空，早期就有客人不了解，中午到訪就撲空，因此衍生投訴。
台灣須1個月前向民航局申請
她續指，規劃活動方面亦要提前部署，公司團隊最遲在活動舉辦前3、4個月開始規劃，最遲要在活動前1個月向民航局申請及溝通，獲得核准通知。
由於「天際航空」在台灣屬航空公司，舉辦熱氣球活動只需提交申請計劃書，確保與場地相關的持份者有溝通和許可，無需做測試，但台灣民航局會定期到場檢查及監督新球試航，亦偶爾有突擊檢查，「我們整體被管理方式就像長榮航空，就是專門做熱氣球的航空公司。」
需熟悉當地氣候及長期觀測
被問到未來會否來港舉辦熱氣球活動。陳怡伶坦言，最好由熟悉當地氣候及環境的公司舉辦熱氣球活動，才能判斷最佳舉辦活動的時間，「我們對香港整體氣候狀況，我們只能抓歷史氣象來看，實際上現場狀況，在城市裡面（舉辦熱氣球），真的需要長期在做觀測的人或團隊，才能更精準判斷。」
今次「香港國際熱氣球節」無法載客升空，主因是未能通過民航處測試，政府發言人形容「測試效果未如理想，安全風險顯著」。香港工程師學會航空分部副主席詹永年接受《Yahoo新聞》訪問時解釋，活動所在的中環屬管制空域，要事先得到民航處批准。氣球放飛到離地面六十米以上的高度，或距離任何船隻、車輛或建築物六十米以內，亦要獲得事前批准。
若主辦方要取得許可，詹指須提交熱氣球所屬型號的證書、適航證，亦要通過測試，證明有符合資格人士能妥善完成操作、訓練和維修等要求。他表示不了解當日測試具體情況，無法評論失敗原因，但以「考車」做比喻，相關測試不會考驗所有已學的知識，但過程中要解決實際遇到情況，才能順利「攞牌」。
