熱氣球嘉年華｜江玉歡批「雷聲大雨點小」 損港形象促退票 消委會接 9 宗投訴｜Yahoo

中環熱氣球節無法載客升空，今早（5日）現場有數個熱氣球充氣，但未有離地。

【Yahoo 新聞報道】中環熱氣球節昨日（4日）開鑼即「甩轆」，主辦單位在沒有政府發牌批准下，不能載客升空，引來大量已購票入場消費者大失所望。本身是律師的立法會議員江玉歡批評活動「雷聲大雨點小」，以熱氣球作為宣傳重點卻無法載人升空，有誤導消費者的嫌疑，斥有損香港形象，「如果無起飛經驗，坦白講我使乜入嚟？我喺場外都影到相啦！」她續說，如果大會明知沒獲政府審批，理應提早通知公眾，而非純粹利申活動「視乎政府部門批准」。她認為目前主辦單位應負起責任，讓消費者有權退票。消委會表示，截至今天（5日）中午接獲 9 宗投訴，涉款共約 1.7 萬元。

活動首日發現無法乘坐熱氣球的何小姐（左）已成立苦主群組。

原定昨日（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，其中重點項目「熱氣球繫留定點飛體驗」首日未能進行。大會指熱氣球現階段僅「供展示用途」，暫未能接載一般市民。大批購票市民不滿，聚集在詢問處要求退錢，惟工作人員指不能退錢，惹市民鼓譟。今日（5日）早場又因酷熱天氣，大會將所有氣球「放氣」，導致專程到場的身心障礙兒童希望落空。

活動網頁本來已列明，熱氣球繫留定點飛體驗視乎政府部門批准、當日天氣狀況及飛行人員專業判斷而定。重要須知並指，「主辦方保留無條件拒絕參與者參加繫留定點飛體驗的最終審核權」。活動已被列為「暫停」。

工作人員仍在測試熱氣球。

工作人員仍在測試熱氣球。

「明知攞唔到審批，係咪應該要通知觀眾？」

主辦單位被質疑誤導消費者，江玉歡今早（5日）接受《Yahoo 新聞》訪問時指，事件可能存在誤導，因活動名稱已標明是「熱氣球」，其他宣傳品亦強調熱氣球，至於場內有小食及音樂會等，「我相信嗰啲只係配菜嚟」。她昨晚有到現場售票位置視察，認為大會沒有講清楚政府未批出牌照，「如果你明知你係攞唔到審批嘅，其實係咪應該要通知觀眾？」她批評大會處事態度，「唔係淨係一句，『我都話咗 subject to 政府 approval』，大佬，你明知唔批就唔係咁寫啦嗰句」，認為這對消費者不公平及存在誤導。

「點會入到門口先同人講？」

江並指，昨早 8 時經過現場，留意到那些熱氣球攤在地上，「你連最基本展示，靚靚地都做唔到，梗係愧對入場觀眾啦」。她繼續炮轟活動：「雷聲大雨點小，你話自己係國際熱氣球節，呢個氣球都不如啦，你都無升到。唔好搞到咁大啦，呢啲叫雷聲大雨點小，有損香港形象。」她續指，不少專程到訪的人是遊客，但大會昨日臨時宣布無法乘坐熱氣球，批評有關做法造成混亂，「點會入到門口先同人講？」

立法會議員江玉歡

「交唔到貨，就唔好話俾嗰啲幾百蚊雪糕券」

事到如今，江玉歡期望主辦單位負責任，讓消費者有權退票，「如果交唔到貨，就唔好話俾嗰啲幾百蚊雪糕券，你不如退票，容許人哋選擇入定唔入」。她說今晚會購票入場，觀察最新情況。除了主辦單位需負責，江玉歡認為亦要宏觀檢討，在香港舉辦大型活動的流程，申領所有所需牌照是否有困難。她解釋，今次熱氣球節需要申領民航處、娛樂牌照等，而事實上不同主辦機構在香港組織活動時，都要與不同政府部門周旋。她認為，如果香港要朝着舉辦大型活動的方向發展，要想方法優化這些程序。

立法會議員江玉歡

消委會接受《Yahoo新聞》查詢時表示，截至今天中午12時，共接獲9宗有關熱氣球節的投訴個案，涉及金額合共 16,933 元，而當中金額最高金額個案為 4,956 元。消委會強調非常關注事件，「明白部分入場人士因未能參與『熱氣球繫留定點飛體驗』而感到失望。消委會已與主辦單位取得聯絡，並會積極跟進事件」。