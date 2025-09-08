熱氣球嘉年華｜江玉歡稱退款是「唯一選擇」 質疑揀錯地點「成功機率近乎零」｜Yahoo

一連四日的中環熱氣球嘉年華，因為政府沒發牌批准載客升空，令消費者大失所望，主辦方最終決定全額退款。

【Yahoo 新聞報道】在中環海濱舉行的熱氣球嘉年華，四日活動以來未曾成功載客升空，被大量購票入場的消費者投訴。主辦單位盛事（亞洲）有限公司昨（7 日）發聲明指，決定為所有熱氣球節門票提供全額退款並致歉。曾購票入場的立法會議員江玉歡表示，活動未能滿足市民期望，認為「退票是唯一選擇」，又質疑主辦方最初選址在海濱舉行熱氣球升空的決定，「應該很早知道成功機率是近乎零」。

江玉歡曾在活動第二日、上周五（5日）以 880 元購票入場視察。她稱了解到購票人士的失望情緒，又批評熱氣球僅佔場地很小位置，「很擠逼，有些沒有豎直到，難怪市民失望」。她說，相信熱氣球升空是很多購票市民所期待的活動，形容「主菜部份達成不到，退票是唯一選擇」。她認為主辦方昨日公布全額退款，也算完善及有效率。

江玉歡：日後政府可更主動

有熱氣球業界指出，一般不會在海邊舉行繫留定點飛，不應選址維港兩岸。江玉歡認為有關說法有道理，她稱不明白主辦方為何在索取專業意見不夠齊全，「可能真的揀錯地點，令活動失敗」。她期望如果日後有同類「高危」活動，政府可以更主動，「不妨給予策略性建議，如果知道未必可行，可否與主辦方磋商？勸退他們？」。她指要吸取今次經驗，而主辦方與市民溝通的方式亦有待改善。至於活動是否違反《商品說明條例》，她說有待海關調查跟進。