熱氣球嘉年華｜消委會接105宗投訴 涉款逾 13 萬元 單一最高金額近5000元｜Yahoo

（9 月 6 日更新報道）

【Yahoo 新聞報道】香港首個國際熱氣球節周四（4 日）於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示，有專程購票入場的市民及旅客大感失望，數十名苦主要求退票不果，有苦主向《Yahoo 新聞》表明將透過法律行動追討。

消委會今（6 日）更新指，截至今日下午5時，暫接獲 105 宗有關的投訴個案，涉及金額涉及金額合共$130,585。當中最高金額的單一個案為 4,956 元。

消委會早前表示，投訴個案中包括涉及「不滿未有升空體驗」。消委會亦強調，非常關注事件，明白部分入場人士因未能參與「熱氣球繫留定點飛體驗」而感到失望，已與主辦單位取得聯絡，並會積極跟進事件。

政府周四時回應指，主辦方曾進行實地熱氣球測試，但效果未如理想，安全風險顯著。政府消息人士透露，民航處未有信心批出載客許可，因此只容許主辦單位作不載客的展示。

