熱氣球嘉年華｜港府不批准載客 飛行總監反擊：部門欠熱氣球經驗 在倫敦定獲批｜Yahoo

熱氣球節標榜四個熱氣球大師駐守，包括Ian Martin（左下角）。（大會facebook圖片）

【Yahoo新聞報道】「香港國際熱氣球節」未獲政府部門批出載客許可，主辦單位成為眾矢之的。熱氣球節飛行總監Ian Martin回覆《Yahoo新聞》查詢時，強調活動已完成全面風險評估，採取足夠緩解措施，在活動前已進行過一次示範證明安全性。對於載客許可不獲批，他反駁完全是負責的部門缺乏熱氣球活動的經驗與全面理解，強調若在倫敦、貝爾法斯特或世界大多城市，活動會獲全面核准。

根據「香港國際熱氣球節」資料，活動匯聚4名頂尖的熱氣球飛行專家，當中包括來自英國的Ian Martin。他有38年熱氣球的經驗，亦連續15年負責布里斯托國際熱氣球嘉年華的光雕表演編舞，同時是熱氣球公司Flying Enterprises的合伙人。

廣告 廣告

相關報道：熱氣球嘉年華｜大會飛行專家拒評政府不許載客原因 稱不認為存在安全問題｜睇片｜Yahoo

Martin透過電郵回覆《Yahoo新聞》查詢時，介紹自己擔任「香港國際熱氣球節」的飛行總監和安全主管，在活動前已經設計了熱氣球的繫留系統並提供設備，確保活動能安全進行。此外，他亦負責設計夜間熱氣球光雕（night glows）的音樂與表演編排。

稱確保升空最多15公尺 對建築物及行人無風險

今次熱氣球節外界最關注是安全問題，包括為何未能取得政府部門載客許可。Martin強調，活動中提供的繫留升空體驗是非常安全，他已完成全面的風險評估，並按照現場情況採取了各種風險緩解措施，可以非常安全地讓熱氣球繫留升空至最多15公尺，而不會對建築物或行人造成任何風險。

港府發言人早前回應事件指，經過8月20日的實地測試，各相關部門觀察到熱氣球運作極受風力及風向影響，「現場曾出現難以穩定控制的情況，安全風險顯著」。

Martin就有截然不同的看法。他指，團隊向活動主辦單位及民航處提出的建議，足以確保活動能夠安全進行，並且在活動前已提供了一次示範以證明此點。

The recommendations that we provided to the event organisers and also to the CAD were very adequate to ensure the activity could be carried out safely and we provided a demonstration prior to the event to prove this.Ian Martin

他相信未能獲批的原因，完全在於其中一個政府部門缺乏熱氣球活動的經驗與全面理解，而這與該類活動首次在香港舉辦有關。但他未有指明是那一個部門。

I believe that the reasons for the issue with permissions were purely one of the local authorities not having the experience of balloon activity or a full understanding as this was the first of this kind of event to ever happen in Hong Kong.Ian Martin

Martin形容團隊已經在世界各地舉辦過數百次此類活動，建立了一個經過驗證且可靠的系統，在世界大多數主管機關審批下也能獲認可，又強調這次熱氣球節活動如在倫敦、貝爾法斯特或世界上其他大多數城市舉行，都會獲批。

選址具挑戰性 但不代表不安全

有傳媒早前訪問香港熱氣球及飛船協會（Hong Kong Balloon & Airship Club）聯合主席鄒偉傑，他指活動選址不當乃最大敗筆，中環海濱活動空間不適合舉辦熱氣球活動。

面對外界對選址的質疑，Martin形容香港這次活動具挑戰性，但不代表不安全（ Admittedly this one was challenging but that does not make it unsafe）。他承認香港海濱場地的空間並不大，但這僅代表活動需要在有限的區域內安全進行，又形容場地非常適合舉行熱氣球活動，只要熱氣球保持繫留狀態即可。