斷骨增高手術被推廣 NHS 警告或致永久傷害
熱氣球嘉年華｜港府不批准載客 飛行總監反擊：部門欠熱氣球經驗 在倫敦定獲批｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】「香港國際熱氣球節」未獲政府部門批出載客許可，主辦單位成為眾矢之的。熱氣球節飛行總監Ian Martin回覆《Yahoo新聞》查詢時，強調活動已完成全面風險評估，採取足夠緩解措施，在活動前已進行過一次示範證明安全性。對於載客許可不獲批，他反駁完全是負責的部門缺乏熱氣球活動的經驗與全面理解，強調若在倫敦、貝爾法斯特或世界大多城市，活動會獲全面核准。
根據「香港國際熱氣球節」資料，活動匯聚4名頂尖的熱氣球飛行專家，當中包括來自英國的Ian Martin。他有38年熱氣球的經驗，亦連續15年負責布里斯托國際熱氣球嘉年華的光雕表演編舞，同時是熱氣球公司Flying Enterprises的合伙人。
相關報道：熱氣球嘉年華｜大會飛行專家拒評政府不許載客原因 稱不認為存在安全問題｜睇片｜Yahoo
Martin透過電郵回覆《Yahoo新聞》查詢時，介紹自己擔任「香港國際熱氣球節」的飛行總監和安全主管，在活動前已經設計了熱氣球的繫留系統並提供設備，確保活動能安全進行。此外，他亦負責設計夜間熱氣球光雕（night glows）的音樂與表演編排。
稱確保升空最多15公尺 對建築物及行人無風險
今次熱氣球節外界最關注是安全問題，包括為何未能取得政府部門載客許可。Martin強調，活動中提供的繫留升空體驗是非常安全，他已完成全面的風險評估，並按照現場情況採取了各種風險緩解措施，可以非常安全地讓熱氣球繫留升空至最多15公尺，而不會對建築物或行人造成任何風險。
港府發言人早前回應事件指，經過8月20日的實地測試，各相關部門觀察到熱氣球運作極受風力及風向影響，「現場曾出現難以穩定控制的情況，安全風險顯著」。
Martin就有截然不同的看法。他指，團隊向活動主辦單位及民航處提出的建議，足以確保活動能夠安全進行，並且在活動前已提供了一次示範以證明此點。
The recommendations that we provided to the event organisers and also to the CAD were very adequate to ensure the activity could be carried out safely and we provided a demonstration prior to the event to prove this.Ian Martin
他相信未能獲批的原因，完全在於其中一個政府部門缺乏熱氣球活動的經驗與全面理解，而這與該類活動首次在香港舉辦有關。但他未有指明是那一個部門。
I believe that the reasons for the issue with permissions were purely one of the local authorities not having the experience of balloon activity or a full understanding as this was the first of this kind of event to ever happen in Hong Kong.Ian Martin
Martin形容團隊已經在世界各地舉辦過數百次此類活動，建立了一個經過驗證且可靠的系統，在世界大多數主管機關審批下也能獲認可，又強調這次熱氣球節活動如在倫敦、貝爾法斯特或世界上其他大多數城市舉行，都會獲批。
選址具挑戰性 但不代表不安全
有傳媒早前訪問香港熱氣球及飛船協會（Hong Kong Balloon & Airship Club）聯合主席鄒偉傑，他指活動選址不當乃最大敗筆，中環海濱活動空間不適合舉辦熱氣球活動。
面對外界對選址的質疑，Martin形容香港這次活動具挑戰性，但不代表不安全（ Admittedly this one was challenging but that does not make it unsafe）。他承認香港海濱場地的空間並不大，但這僅代表活動需要在有限的區域內安全進行，又形容場地非常適合舉行熱氣球活動，只要熱氣球保持繫留狀態即可。
其他人也在看
蘋果iPhone 17不再創新 進入「Nokia式」收成期？
蘋果發布會結束，股價例跌一定百分比，不過市場對蘋果所發布的新產品意見參差，有人相當期待 AirPods Pod 3的即時翻譯功能，有人指iPhone 17升級較大，不過就有更多聲音指出蘋果完全無提及AI，產品升級了無新意，憂蘋果在Tim Cook帶領下將變成了另一個Nokia。翻查Nokia資料，昔日王者有過一段「食老本」收成期，以此參考，蘋果還有4年時間可轉身Yahoo財經 ・ 3 小時前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 1 天前
東張西望︳婦人被「駐港部隊」型男呃140萬 仍死撐「唔係俾佢個人吸引」 黃耀英豐富表情聽故仔成一大亮點
近年《東張西望》不時報導電騙個案，早前有婦人被假冒靚仔嘅騙徒send「露鳥圖」色誘下騙去五十幾萬成為城中熱話後，前日《東張》又報導另一位阿太中招，損失140萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 天前
iPhone指數｜各地打工仔買機要返幾日工？瑞士4日搞掂 新加坡6日 港人需XX日
蘋果iPhone 17系列即將於9月19日發售，香港則在9月12日晚8時起開放預訂。新機價格方面，iPhone 17由$6,899起、iPhone Air $8,599起、iPhone 17 Pro $9,399起、iPhone 17 Pro Max $10,199起。雖然港人不至於要「賣腎」才能買新機，但iPhoneam730 ・ 1 小時前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 21 小時前
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 1 天前
高德：啟動逾10億人幣「煙火好店支持計劃」 「高德掃街榜」永不商業化
阿里-W(9988.HK)旗下高德地圖宣布推出全球首個基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，建立全新線下服務信用體系，兼且永不商業化。AASTOCKS ・ 5 小時前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Love, Bonito返工衫低至3折+新品獨家85折！韓星同款垂褶背心$105/最平$65入手合身T恤
返工衫不想穿得太休閒，想要舒適與設計感兼備，新加坡品牌Love, Bonito是不錯的選擇！今期品牌減價低至三折，上衣大部分$300內埋單，最便宜$65就可以入手一件完美版型的T恤；許多吊帶背心非常美，還有韓星相似款的垂褶背心，減價後也只是大概$100至$200就可以入手，回到辦公室覺得冷還可以疊穿西裝外套、針織外套，而且新款正價秋冬裝輸入優惠碼有Yahoo獨家85折優惠！如此多優惠，大家一定迫不及待想入手吧！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火
全球第二大牛肉消費國中國的需求預計在2026年將連續第二年下降，原因是經濟放緩擠壓家庭收入。Bloomberg ・ 1 天前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 2 天前
大閘蟹連片皮鴨放題人均$80起！羲和雅苑放題突發1折起 任食馳名羲和烤鴨/清蒸大閘蟹/鮮蝦炸雲吞（同場加映點心烤鴨放題）
適合全家大小一起去飲茶的中菜館「羲和雅苑」東涌分店及尖沙咀分店，限定推出點心及片皮鴨放題買一送一優惠！90分鐘可任食多款特色點心、小食、主食及甜品，包括了蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃，也有紅豆糕、豌豆黃、陳皮紅豆沙、薑汁小桃膠等，款式豐富絕對夠誠意！更意想不到的是，連馳名羲和烤鴨都可以任食，人均也只需$114起，性價比極高！除此之外，餐廳同時亦推出精品大閘蟹烤鴨放題，人均低至一折只需$80，即可隨意品嚐北京烤鴨、清蒸大閘蟹，亦可從中再選磯煮鮑魚、黄扒魚肚、清酒鵝肝、燕窩濃湯菜膽等用料不菲的菜式，誠意十足！以上優惠9月10日下午三點在KKday搶購，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 4 小時前
結業潮2025｜四季常餐宣布灣仔店月底結業 僅餘中環店
近年本港餐飲業受營商環境影響，不少街坊小店及茶餐廳難敵壓力被迫結業。深受灣仔打工仔喜愛的「四季常餐」亦一樣，近日透過社交平台宣布灣仔店將於9月底結業，消息傳出隨即引起街坊熱議及紛紛留言不捨。Yahoo Food ・ 8 小時前