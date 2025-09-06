熱氣球嘉年華｜熱氣球升空「甩轆」 大會未交代領牌進度 跑步比賽替補獎品未明｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】因未有政府發牌、熱氣球無法載客升空而廣受抨擊的中環熱氣球節，已經來到第三日，惟大會仍未進一步公布，目前與政府的溝通進度，以及預期今明兩天會否可接載公眾上熱氣球。大會今早舉行「友邦熱氣球跑」，本來得獎隊伍獎品為「熱氣球繫留體驗」，但因政府發牌「甩轆」，大會稱已調整獎品，惟未對外公布替補獎品是什麼。

由 9 月 4 日至 7日在中環海濱活動空間的「友邦香港國際熱氣球節」，已經過一半，惟至今未有公眾人士可上熱氣球體驗升空。大會 facebook 在昨日（5日）凌晨 1 時許發文交代活動第一日情況後，就未再更新。大會網頁亦繼續顯示，「繫留定點飛體驗」暫停，未公布會否退款。

大會公布，原本作為熱氣球跑得獎隊伍獎品的熱氣球繫留體驗未能舉行，已重新調整獎品。

​友邦熱氣球跑今日（9月6日）舉行。

​熱氣球跑參加者比賽期間，可欣賞熱氣球。

大會今早舉行「友邦熱氣球跑」，本來得獎隊伍獎品為「熱氣球繫留體驗」，但因未獲政府批准無法成事。大會早前在網頁表示抱歉，稱「大會已重新調整獎品，務求令大家感到滿意」，又說「希望更新後的獎品依然會令得勝跑手成就更加難忘」。

不過，賽事今早正式開跑，但大會未有透過網上平台公布替補獎品是什麼，可能只有參加者在現場才能得知最新安排。翻查賽事資訊，跑步組別包括 5 公里、3 公里及 1 公里，個人報名費高達 580 元，親子組高達 980 元。

此外，大會指跑步比賽所有收益扣除部分必須開支後，撥捐香港外展訓練學校。今次熱氣球節的主辦方為盛事（亞洲）有限公司，公司創辦人兼董事郭元瀚（Hann Kwok）及公司秘書陳佩君，二人均為香港外展訓練學校同學會成員。

熱氣球節來到第三日（9月3日），大會 IG 限時動態顯示，有幾個熱氣球已充氣。

江玉歡批活動「物非所值」

立法會議員江玉歡昨晚（5日）親付 880 元入場視察，親身體驗現場氣氛後，直言「物非所值」，「難怪有市民要求回水」。她在 facebook 發文稱，昨晚近 7 時，現場司儀稱因為大風，氣球被吹至左搖右擺，7 點鐘要放氣，8 點才有表演。她批評節目「話轉就轉」，「其實當時很熱，何來大風？如果連微風也抵擋不住，並要放氣，這個場地 day one 就根本不適宜用作放熱氣球。」

江玉歡續指，擺放氣球的位置非常小，只佔場地約十分一，質疑場地設計是否最完善，而現場除了唱歌的舞台，沒有特別的佈置。她亦訪問小食檔主生意如何，對方表示並不理想，「有些搖頭，打手勢說 No」。她表示：「八百八十元能夠吃一頓頗豐富的飯，對於我個人而言，看一看幾個左搖右擺的氣球，場內沒有任何特別佈置，沒有主題，有點『物非所值』，難怪有市民要求回水。」

立法會議員江玉歡

