熱氣球嘉年華｜羅淑佩：主辦方載客測試時間倉猝 曾建議及早公佈取消及退款｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】今個月初在中環海濱活動空間舉辦的「友邦香港國際熱氣球節」，主辦方「盛事（香港）」過往一直標榜會為購票顧客帶來熱氣球繫留定點飛體驗，最後政府部門未有批出載客牌照，只批准熱氣球在活動中展示，事件演變成消費者權益糾紛。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日回應議員質詢時指，主辦機構在 8 月 20 日的實地熱氣球測試的效果未如理想，安全風險顯著；其後主辦機構曾經表示只能於活動舉行前 1 至 2 日再次進行測試，「部門在會上清晰向主辦機構表示，由於時間倉猝，載客熱氣球的成功審批機會微乎其微」，並建議主辦機構盡早向外公布取消載客熱氣球項目，並為已購票人士安排退款或作其他補償。

主辦機構須確保活動符合牌照及許可要求

羅淑佩回應實政圓桌田北辰關於盛事活動的質詢，指政府會全力監督由政府主辦、資助或支持的活動，確保有關活動符合法例的要求；至於政府沒有資助或參與籌辦的活動會「樂見其成」，盡量提供便利和協助，但活動主辦機構「有責任確保活動安全及穩妥進行、須符合各項所需牌照及許可的要求」，至於涉及安全風險和技術要求較高的活動，政府會嚴格監管，以安全為首。

廣告 廣告

關於熱氣球節，羅淑佩指是一項由私人機構舉辦的商業活動，而非政府主辦、資助或支持活動，主辦機構於今年 4 月通知有關政府部門已承租了中環海濱活動空間舉辦熱氣球節，並希望部門能就活動所需牌照的申請事宜提供協助，主辦機構並於 7 月 8 日向相關部門申請活動所需牌照，包括由民航處發出的「不定期航班服務許可證」，以及食物環境衞生署發出的「臨時公眾娛樂場所牌照」，部門一直有跟主辦機構保持緊密溝通。

首次實地測試安全風險顯著 活動舉行前一日再測試終發出展示批准

到了 8 月 20 日，主辦機構進行了實地熱氣球測試，但效果未如理想，相關部門經審慎並全面考慮公眾安全的情況下，於在 8 月 27 日與主辦機構會面時通知他們，只可以在他們成功進行實地熱氣球測試後，相關部門才會考慮批准在活動中展示熱氣球的所需牌照。及後，主辦機構在 9 月 3 日，即活動舉辦前一日進行另一次測試，「政府相關部門經審慎並全面考慮公眾的安全情況下，於 9 月 4 日批准熱氣球在活動中展示。」

旅發局將於網站設備註 公眾可知悉舉辦單位名稱

羅淑佩說，消委會和海關一直密切跟進熱氣球節投訴，其中消委會已促請主辦機構加派人手處理退款，海關亦正就已接獲的舉報作出跟進，「如發現有違反《商品說明條例》的情況，海關將會採取適當執法行動。」被問到旅發局曾協助宣傳活動，羅淑佩回應指，經過今次事件後，旅發局將會在網站加上清晰的活動分項或備註，讓大眾知悉活動的舉辦單位。當活動出現問題時，旅發局會就其所知適時更新，「包括立即於網站抽起有關活動。」

發展局正準備中環用地短期租約重新招標

羅淑佩又透露，中環海濱活動空間用地租約將於明年 6 月完結，發展局正準備於今年第四季為短期租約重新招標，「發展局會因應歷年的經驗，優化租約條款，既善用土地引入多元活動，亦從風險角度強化場地管理安排，包括強化租約承租人把關角色，以及加強預警通報機制，讓發展局需要時適當介入。」