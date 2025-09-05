熱氣球嘉年華｜ 大會飛行專家拒評政府不許載客原因 稱不認為存在安全問題｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示，令專程購票入場的市民及旅客大感失望，消委會、海關均接獲投訴。大會飛行專家、英國飛行教練官 Andy Austin 在場接受《Yahoo 新聞》訪問時表示，不認為活動存在安全問題，「這是他們的意見，我不知道他們為什麼會做出這個（沒有載客許可）決定。」

英國飛行教練官 Andy Austin 是友邦香港國際熱氣球節網站列出的三位飛行專家之一，擁有超過1,000小時飛行時數，專攻特別造型熱氣球操作及高山飛行。 Andy 今日在場監控熱氣球操作，他接受《Yahoo 新聞》訪問時，形容該活動進行得非常順利（going really well ）。

他解釋指，天氣因素是熱氣球能否升空的關鍵，多次重申安全是首要考慮。他表示，香港天氣一般不算穩定，但昨日天氣相對理想，是他在世界各地見過的最佳狀況之一。

他解釋，熱氣球無法升空一般與天氣有關，尤其是下雨會導致氣球布料受損並容易發霉，而強風亦會影響升空安排。他稱「雨和風是最主要令活動中止的原因」。

被問到天氣狀況良好，但大會尚未獲政府發出載客許可的原因，Andy 稱並未參與相關程序（I have not been involved in that）。他表示，理解當局以安全為首要考慮，「安全非常重要」，「所以我們投入了大量的時間和精力，確保活動非常安全。」

他同時表示，現場設有滅火器等安全裝置，亦有來自世界各地的專家協助，包括有「歐洲熱氣球教父」之稱的 Paolo Bonanno。被問到政府在 8 月 20 日熱氣球測試時稱「安全風險顯著」，Andy 表示並不知悉當日的問題（I wasn't aware there was a problem）。

Andy 表示，「我不知道存在任何形式的問題，我知道當局說過不能載客飛行，但我不知道有什麼問題，這是他們的意見（I believe the authorities have said that we cannot fly passengers.But I'm not aware of a problem. That is their opinion），我不知道為什麼他們有這個決定（I don't know why they have made that decision）。」

相關報道：

熱氣球嘉年華｜消委會暫接28宗投訴 涉款逾4萬元 單一最高金額近5000元｜Yahoo



熱氣球節・一文整合｜開鑼日冇載客牌 政府披露 8 月測試失敗 苦主聘律師追討：呢度香港嚟㗎｜Yahoo



熱氣球嘉年華｜ 早場「放氣」收起 市民批「詐騙」如「美斯事件」翻版：睇都冇得睇｜Yahoo



熱氣球嘉年華｜主辦方被質疑誤導消費者 海關：接獲舉報 如違《商品說明條例》將執法｜Yahoo



熱氣球節｜主辦方創辦人疑涉美斯缺陣風波 與 Tatler Asia 前高層同名 ｜Yahoo



熱氣球節｜江玉歡批「雷聲大雨點小」 損港形象促退票 消委會接 9 宗投訴｜Yahoo



熱氣球節｜早場遇酷熱天氣 所有氣球「放氣」 體障兒童「升空」夢落空｜Yahoo



熱氣球節｜旅發局下架熱氣球節內容頁面 僅顯示「該頁面似乎不存在」︱Yahoo



熱氣球節｜政府發稿：實地測試「效果未如理想」 部門批准只作展示不包載客 活動不涉政府資助｜Yahoo



熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 主辦方稱購票市民可擇日進場兼送雪糕券 苦主拒接受 開設群組追討損失｜Yahoo



熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 民航處周二起設禁飛區 繫留氣球放飛申請需符5點要求｜Yahoo

熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 苦主圍鬧主辦方：畀六百幾蚊睇你放風箏？｜Yahoo



熱氣球節｜升空體驗首日甩轆 政府僅批「展示用途」不准載客 活動斥資 3000 萬｜Yahoo