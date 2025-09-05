熱氣球嘉年華｜ 早場「放氣」收起 市民批「詐騙」如「美斯事件」翻版：睇都冇得睇｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】香港首個國際熱氣球節周四於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示。今（5 日）是活動第二日，大會宣佈因酷熱天氣，連現場供展示的熱氣球亦要「放氣」收起，有專程到場的已購票市民大失所望，狠批事件有如「美斯事件」翻版，形容昨日由新聞得知無載客牌已降低期望，沒想到「睇都冇得睇」。

熱氣球節活動今日（5 日）早上七時半開始，《Yahoo 新聞》記者在場觀察，可見最高峰時有 10 個熱氣球升空，但大會其後宣佈因酷熱天氣，在安全考量下會在上午 9 時 45 分將所有熱氣球「放氣」。

早上 10 時到場的陶小姐表示，一個星期前在網上平台 KKday 訂購 430 元的四人套票，今日帶著父母、專程請假的 5 歲女兒，早上 7 時 20 分從元朗出發到中環，步行至會場途中已經沒有看到任何熱氣球。

陶小姐在場外往會場方向觀察，只見「一片爛地」（受訪者提供）

扶老攜幼到場見「一片爛地」 斥「嚴重詐騙」

雖然今早從新聞得知熱氣球未能載客，但仍預期活動至少會展示熱氣球，但到場後聽到廣播解釋因天熱而要為所有熱氣球「放氣」，最後發現只剩「一片爛地」，仍感到非常失望，「但是（起碼）也要有幾隻氣球吧，最少有一隻，這是我最低的預測。再加上今早新聞，我已經有心理準備有『伏』，但不是連睇都冇得睇。」

陶小姐指最後未有掃描門票入場，與其他十多位苦主在售票處前與職員理論，要求退票。職員最初稱會維持昨日的補償方式，提供第二次免費入場機會，但不獲接受，最後用紙筆記錄在場苦主的門票號碼與聯絡方式。陶小姐形容此次情況是「美斯事件」翻版，是「嚴重詐騙」，影響香港形象。

孕婦帶子女元朗乘巴士到場 斥主辦「搭雞棚」

懷孕的姚小姐同樣在元朗乘巴士到中環，早在 7 月份已經由kkday購入四人套票，和 11歲兒子、6 歲女兒及朋友，早上約 9 時 45 分到場。她表示，子女都是請假專程來到，都是為了乘搭熱氣球，到場發現連熱氣球都沒有，其後與一班苦主向職員表達不滿，「他（職員）又問我可不可以轉為晚上的票，我告訴他，我專門從元朗出來，我還留到晚上？我還大著肚，我怎麼留在港島？」

姚小姐表示，過去曾在澳洲、台灣乘搭熱氣球，要在天光前乘坐，氣流較穩定，當時購買香港活動的門票，見到時間為 0730 已心感奇怪，「當時已經覺得伏味濃」。

她由新聞得知熱氣球不能載客，亦有心理準備不能退款，但沒想過「嚟到咩都冇」，她斥主辦方詐騙，「其實我覺得他們根本是在搭雞棚，明知道不行，但他們還賣票給人， 所以我覺得根本是一個詐騙。」

【相關報道】

熱氣球節｜早場遇酷熱天氣 所有氣球「放氣」 體障兒童「升空」夢落空｜Yahoo



熱氣球節｜旅發局下架熱氣球節內容頁面 僅顯示「該頁面似乎不存在」︱Yahoo



熱氣球節｜政府發稿：實地測試「效果未如理想」 部門批准只作展示不包載客 活動不涉政府資助｜Yahoo



熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 主辦方稱購票市民可擇日進場兼送雪糕券 苦主拒接受 開設群組追討損失｜Yahoo