打風｜天文台晚上 9 時 20 分改發八號烈風或暴風信號 至少維持至周一早上 11 時
熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點
香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。至於昨晚（6日），歌手周國賢因臨時抱恙而未能參與演出，現場消息指大會未有即時向觀眾交代周國賢缺席一事，周國賢則於IG撰文向公眾致歉，且承諾將為特意到場的樂迷作出特別安排。昨晚的另一焦點在樂隊RubberBand成員繆浩昌（6號）身上，他身穿的服裝寫上「暫停載客」，恰巧呼應了熱氣球未能載客一事。
官方網站發文寫道：
「【重要通知】
由於三號颱風信號仍然生效，而天文台亦公布了考慮於晚上 9 時至 12 時改掛 8 號颱風信號，天氣持續惡劣，經專業人員現場評估，為確保所有觀眾、表演者及工作人員的安全，原定於今晚（9 月 7 日）在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動 及音樂祭將予以取消。
詳細退票安排將盡快於官方平台公佈。
感謝大家的理解與支持。」
官網又寫上：
「友邦香港國際熱氣球節退款安排公告
盛事（亞洲）有限公司作為首屆「友邦香港國際熱氣球節」(熱氣球節) 的主辦單位，我們衷心感謝各位參與者及公眾對本次活動的支持與關注。衷心感謝所有到場人士及公眾對活動的耐心與理解。儘管我們已盡最大努力，我們明白在客戶體驗方面仍未能達到大家的期望。
我們感謝冠名贊助商友邦香港對客戶體驗的高度關切，他們並強調主辦單位為客戶作出妥善安排之必要。因此，我們決定為所有熱氣球節門票提供全額退款，以表達我們誠摯的歉意與感謝。
退款安排詳情：凡經由以下官方渠道（快達票、kkday、01空間、大麥、Trip.com）購入之活動門票，均可申請全額退款。
退款金額： 以購票時支付的實際金額為準並以港幣計算。
不包含費用：此次退款不包含任何手續費。
門票總類：1）早上門票 2）黃昏門票 3）兩天黃昏票 4）三天門票 5）二人同行票
由2025年9月9日起的30天內 （即最遲於2025年10月8日晚上10:00前），請於辦公時間內（星期一至星期五，上午10:00至下午6:00，公眾假期除外），透過電郵 info@habfest.com 或致電熱線 +852 6110 8656 提交退款申請，並提供以下資料：
(1) 姓名（須與銀行帳戶姓名一致）
(2) 購票憑證及門票交易編號
(3) 銀行帳戶資料
(4) 有效聯絡電話號碼
退款金額將於10月8日截止收件後開始處理。所有完整正確的申請資料，我們將於30天內（11月7日前）透過銀行轉帳、轉數快（FPS）或雙方協議之其他方式完成退款。逾時提交或未能提供準確及完整資料之申請將恕不受理。
本次退款公告後，在任何惡劣天氣條件下取消的活動，將不會安排延期演出。
再次感謝冠名贊助商友邦香港對客戶體驗的關切，以及大眾的體諒與支持。
盛事（亞洲）有限公司 謹上」
原定於昨晚舉行的《HABFest 音樂祭》出現了變動，周國賢於IG撰文向公眾致歉：
「各位親愛的星星們
距離去年演唱會已經有將近一年的時間沒有公開演出
對於今晚的活動 我是非常 非常的期待
整隊樂隊也做足了準備 特意邀請了從外地回港的樂手一齊玩
唱一些很久沒唱的歌，還有全新的編曲和鋪排…
但昨晚和家人如常晚飯後不久開始出現發冷、痾嘔症狀
凌晨前往急症後 醫生診斷為食物中毒
一整晚我都仍然在想 我可以上台嗎？讓我硬撐完成工作可以嗎……？
但直到此刻，我仍未退燒，而且出現持續嘔吐的情況
非常抱歉，我不能出席今晚的熱氣球嘉年華演出了
我知道有不少星星特意買了門票觀看演出
包括一些不是本地的星星 長途跋涉來到支持
我將會承擔你們交通、酒店費用的損失
大家只要提供機票和購票憑證則可
請在Discord聯絡小編進行安排
至於買了門票的本地星星們
我將會在短期內安排一次Fans Gathering與大家見面唱歌
有購買是次活動門票的fans們不需付費即可參與
知道大家都很珍惜每次能見面的機會
希望以上的方案能補償大家的精神和時間損失
詳情也會在Discord宣布
在這裏要向各單位、一直支持我的星星們，參與演出的樂手兄弟們致歉，尤其是我的樂隊，因為大家真的很努力，很努力！
我會盡快好起來，然後趕快和大家見面的
endy」
此外，演出單位之一的RubberBand於台上的表演炒場全場氣氛，主音6號的衣著亦成為了網民熱話，6號穿著的白色T-shirt寫上了「暫停載客」，恰巧呼應了熱氣球未能載客一事。
其他人也在看
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！
美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。鉅亨網 ・ 1 天前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 8 小時前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 12 小時前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明
近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...BossMind ・ 1 天前
美非農職位新增2.2萬遠遜預期 失業率升至4.3%
美國勞工統計局數據顯示，今年8月美國非農就業人數增加2.2萬，遠低於上修後7月的7.9萬及市場預測的7.5萬，凸顯出勞動力市場冷卻的跡象。 醫療保健(31,000)和社會援助(16,000)領域的就業增長部分被聯邦政府(-15,000)因白宮驅動的開支削減而造成的下降以及礦業、採石業和石油天然氣開採(-6,000)的下降所抵消。批發貿易(-12,000)和製造業(-12,000)亦出現就業減少。 6月份的就業數據下修2.7萬，7月份的數據上修6千。經過這些修訂，6月和7月的就業總共比之前報告的低2.1萬。 8月美國失業率從上個月的4.2%上升至4.3%，符合市場預期，是自2021年10月以來最高。期間失業人數增加14.8萬，達到738.4萬人。相應地，勞動力增加到近1.71億人，勞動力參與率從上個月兩年多以來的低位上升0.1個百分點，達到62.3%。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰
香港熱氣球歷史可追溯至135年前，從跑馬地表演到地產宣傳再到今日「盛事經濟」，見證過輝煌及現今的變化。Yahoo 地產 ・ 1 天前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」
《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。鉅亨網 ・ 1 天前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！
中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。Yahoo 地產 ・ 1 天前
業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？
分析師稱，隨著外賣平台承諾縮減折扣與代金券力度，這家新式茶飲龍頭企業的營收及利潤雙增態勢恐難以為繼。The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 20 小時前
諾貝爾經濟學獎得主：美國財政將比預期更糟 企業避稅如地心引力般必然
據《CNBC》周五 (5 日) 報導，2001 年諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家史提格里茲 (Joseph Stiglitz) 警告，債券市場可能尚未完全反映美國財政挑戰。鉅亨網 ・ 1 天前
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！Yahoo Food ・ 12 小時前
美股日誌｜三指數升轉跌 減息炒完市場憂經濟
美股向下，三大指數高開後倒頭向下，道瓊斯指數跌220點收市，5個交易日來下跌4日，標普500指數一度創新高，但和納斯達克指數結束兩日升勢。數據顯示就業市場明顯惡化，減息預期早前已大致反映，投資者更憂慮其對經濟和企業盈利的影響，債市急升，對利率政策敏感的美國2年期國債息率跌至3.5厘上下見2022年以來最低水平，10年期息率跌至低於4.1厘。總結本周4日市，納指升逾1%，道指則下跌。Yahoo財經 ・ 1 天前
中國調查原證監會主席易會滿 因涉嫌嚴重違紀違法
中國正在對曾擔任證監會主席的易會滿開展調查。他在一年多前突然被免去該職務。Bloomberg ・ 1 天前
特朗普發布行政令 豁免美國進口黃金、鎢、鈾全球關稅
【彭博】— 美國總統特朗普周五宣布，從全球國別關稅中豁免石墨、鎢、鈾、金條等金屬產品，但對硅膠產品徵收關稅。Bloomberg ・ 1 天前
自助餐第二位$39！港島海逸君綽酒店自助餐快閃 人均$277起歎鮑魚/避風塘炒麵包蟹/新鮮日本刺身
Harbour Grand Café咖啡廳突發推出「鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐」、「日韓風味自助晚餐」第二位低至$39優惠。酒店今次煮出一道又一道創意菜式，帶來最豪華的滋補美食盛宴，新鮮蟹腳、凍蝦、青口、精選刺身壽司等，統統無限任食，更可食盡海鮮大阪燒、鹽燒牛舌、泡菜海鮮煎餅、芝士炸雞槌及醬烤豬腩等日韓主題美食。9月3日下午三點在KKday推出自助午餐、自助晚餐快閃優惠，人均$277起即可歎到盡，大家快手Book枱！Yahoo Food ・ 1 天前
最後一天優惠合集！一田限時$1換日本函館竹田蟹膏、AEON百邦迷你條裝系列零食$20/3件（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 2 天前
自助餐買一送一優惠｜逸東酒店「普慶食為鮮」主題自助餐 歎松葉蟹蟹腳、海膽刺身、蘋果木煙燻三文魚
對識食之士而言，「食為鮮」從來都是識食的守則，新鮮的海產、當季的食材，便能喚醒味蕾的快樂！香港逸東酒店的普慶餐廳（The Astor）推出的「普慶食為鮮」主題自助餐，不僅匯集時令海鮮與環球美饌，更按午市、晚市設計不同驚喜。9月4日晚上9點在Klook快閃更有買一送一優惠，人均低至$441起，即可任食生蠔、蟹腳、西班牙海鮮燴飯、泰式蕉葉燒鳥頭魚、蘋果木煙燻三文魚等，絕對是性價比超高的海邊美味之旅！Yahoo Food ・ 12 小時前