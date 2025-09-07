熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點

香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。至於昨晚（6日），歌手周國賢因臨時抱恙而未能參與演出，現場消息指大會未有即時向觀眾交代周國賢缺席一事，周國賢則於IG撰文向公眾致歉，且承諾將為特意到場的樂迷作出特別安排。昨晚的另一焦點在樂隊RubberBand成員繆浩昌（6號）身上，他身穿的服裝寫上「暫停載客」，恰巧呼應了熱氣球未能載客一事。

主辦方宣布取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭

官方網站發文寫道：

「【重要通知】

由於三號颱風信號仍然生效，而天文台亦公布了考慮於晚上 9 時至 12 時改掛 8 號颱風信號，天氣持續惡劣，經專業人員現場評估，為確保所有觀眾、表演者及工作人員的安全，原定於今晚（9 月 7 日）在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動 及音樂祭將予以取消。

詳細退票安排將盡快於官方平台公佈。

感謝大家的理解與支持。」

官網又寫上：

「友邦香港國際熱氣球節退款安排公告

盛事（亞洲）有限公司作為首屆「友邦香港國際熱氣球節」(熱氣球節) 的主辦單位，我們衷心感謝各位參與者及公眾對本次活動的支持與關注。衷心感謝所有到場人士及公眾對活動的耐心與理解。儘管我們已盡最大努力，我們明白在客戶體驗方面仍未能達到大家的期望。

我們感謝冠名贊助商友邦香港對客戶體驗的高度關切，他們並強調主辦單位為客戶作出妥善安排之必要。因此，我們決定為所有熱氣球節門票提供全額退款，以表達我們誠摯的歉意與感謝。

退款安排詳情：凡經由以下官方渠道（快達票、kkday、01空間、大麥、Trip.com）購入之活動門票，均可申請全額退款。

退款金額： 以購票時支付的實際金額為準並以港幣計算。

不包含費用：此次退款不包含任何手續費。

門票總類：1）早上門票 2）黃昏門票 3）兩天黃昏票 4）三天門票 5）二人同行票

由2025年9月9日起的30天內 （即最遲於2025年10月8日晚上10:00前），請於辦公時間內（星期一至星期五，上午10:00至下午6:00，公眾假期除外），透過電郵 info@habfest.com 或致電熱線 +852 6110 8656 提交退款申請，並提供以下資料：

(1) 姓名（須與銀行帳戶姓名一致）

(2) 購票憑證及門票交易編號

(3) 銀行帳戶資料

(4) 有效聯絡電話號碼

退款金額將於10月8日截止收件後開始處理。所有完整正確的申請資料，我們將於30天內（11月7日前）透過銀行轉帳、轉數快（FPS）或雙方協議之其他方式完成退款。逾時提交或未能提供準確及完整資料之申請將恕不受理。

本次退款公告後，在任何惡劣天氣條件下取消的活動，將不會安排延期演出。

再次感謝冠名贊助商友邦香港對客戶體驗的關切，以及大眾的體諒與支持。

盛事（亞洲）有限公司 謹上」

周國賢撰文向公眾致歉

周國賢臨時缺席

原定於昨晚舉行的《HABFest 音樂祭》出現了變動，周國賢於IG撰文向公眾致歉：

「各位親愛的星星們

距離去年演唱會已經有將近一年的時間沒有公開演出

對於今晚的活動 我是非常 非常的期待

整隊樂隊也做足了準備 特意邀請了從外地回港的樂手一齊玩

唱一些很久沒唱的歌，還有全新的編曲和鋪排…

但昨晚和家人如常晚飯後不久開始出現發冷、痾嘔症狀

凌晨前往急症後 醫生診斷為食物中毒

一整晚我都仍然在想 我可以上台嗎？讓我硬撐完成工作可以嗎……？

但直到此刻，我仍未退燒，而且出現持續嘔吐的情況

非常抱歉，我不能出席今晚的熱氣球嘉年華演出了

我知道有不少星星特意買了門票觀看演出

包括一些不是本地的星星 長途跋涉來到支持

我將會承擔你們交通、酒店費用的損失

大家只要提供機票和購票憑證則可

請在Discord聯絡小編進行安排

至於買了門票的本地星星們

我將會在短期內安排一次Fans Gathering與大家見面唱歌

有購買是次活動門票的fans們不需付費即可參與

知道大家都很珍惜每次能見面的機會

希望以上的方案能補償大家的精神和時間損失

詳情也會在Discord宣布

在這裏要向各單位、一直支持我的星星們，參與演出的樂手兄弟們致歉，尤其是我的樂隊，因為大家真的很努力，很努力！

我會盡快好起來，然後趕快和大家見面的

endy」

6號的衣著成為了焦點

此外，演出單位之一的RubberBand於台上的表演炒場全場氣氛，主音6號的衣著亦成為了網民熱話，6號穿著的白色T-shirt寫上了「暫停載客」，恰巧呼應了熱氣球未能載客一事。