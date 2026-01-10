熱氣球未退款｜苦主持「確認電郵」冇錢收 遭主辦方辯稱「系統無紀錄」減半賠償 限周一前接受｜Yahoo

去年 9 月在中環海濱舉行的熱氣球嘉年華，因為政府沒發牌批准載客升空，令消費者大失所望，主辦方最終決定全額退款。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】原以為告一段落的熱氣球風波，有苦主再次發聲，表示從未收到退款。《Yahoo 新聞》接獲苦主提供證明，表示在申請限期前已繳交資料，獲發電郵「確認收到申請」，但主辦方盛事（亞洲）最新回覆她時辯稱，系統裡根本沒有她的申請紀錄，所謂「確認電郵」只是「電腦自動回覆紀錄」，又指「理解電腦系統偶有可能發生異常」，但強調此個案只能退款一半，即 296 元作酌情處理，並限在本月 12 日前接受，否則不再受理。該苦主質疑主辦方「勁有搏大霧 feel ，唔追佢就唔退！」

《Yahoo 新聞》翻查紀錄，「友邦香港國際熱氣球節」主辦方盛事（亞洲）有限公司曾承諾於去年 11 月 7 日前完成退款，而「確認收到申請」的電郵列明，如需補交資料將會再通知申請人。該苦主表示，從沒有收到補交通知，故一直理解為申請順利。然而，她在 12 月中查閱銀行月結單時，發現仍未收到款項，期後作出查詢，但主辦方回覆她時表明「處理限期已過」，所有逾期申請視為自動失效。

記者根據該名苦主出示的所有電郵紀錄，以及去年主辦方盛事（亞洲）公布的安排，整合苦主的爭議與主辦方的辯解，還原事件的時間線。

2025 年 9 月 7 日：主辦方宣布全數退款，申請期將由 9 月 9 日起至 10 月 8 日止。

2025 年 9 月 9 日：該苦主在開放申請的首天提交電郵，齊備主辦方要求的四項資料，並於同日獲確認電郵，表示「我們確認收到你的申請。目前正進行審核程序」，又表示「若需補充資料，我們將另行聯繫」。苦主表示，此後無收到任何通知要求補交。根據資料，主辦方承諾在 11 月 7 日前退款。

2025 年 12 月 13 日：苦主查閱銀行帳戶，發現未收到退款。5 日後，苦主特地翻閱銀行月結單，發現仍未有結果。已苦等多日的事主，期後發電郵向主辦方查詢。

主辦方辯解一

2025 年 12 月 29 日：主辦方回覆苦主，表示「確認收到申請」的電郵只是「系統的自動回覆」，又指「未找到您的申請記錄」、「退款帳戶已於 11 月底關閉」，苦主收到後大感驚訝，隨即投訴。

主辦方辯解二

2026 年 1月 6 日：主辦方再次回覆苦主，表示「我們留意到您最初於 9 月 9 日提出申請，然而，該筆申請並未成功提交至本公司系統存檔」，又指去年 11 月 7 日已在網頁公布，所有退款安排已完成，「若您當時未收到相關款項，歡迎隨時與我們聯絡」，認為該苦主在去年 12 月 18 日才反映，超出公司的處理期。苦主對此非常不滿，繼續投訴。

記者翻查主辦方提及的網頁公布，內容提及「資料有誤或不完整的退款申請，我們已向申請者發出電郵通知」，申請者可於 11 月 14 日前補交，逾期不獲受理，但主辦方並未有列明，關於未收到退款的情況，有提出查詢或退款的期限。

主辦方辯解三

2026 年 1月 7 日：主辦方第三度回覆苦主，反問她能否證明「曾主動來信確認申請狀態或退款進度」，又表示「我們理解電腦系統偶有可能發生異常，然而相關責任未必僅由主辯方單方面承擔」，重申退款一半的方案，限苦主於 5 日內確認接受，否則不再受理。

該名苦主向《Yahoo 新聞》申訴，「我收咗佢 confirmation，真係冇諗過佢會走數」，質疑主辦方「勁有搏大霧 feel ，唔追佢就唔退」、「我邊得閒日日追佢退咗未？」認為有關處理方式「真係好離譜」，更擔心有其他苦主以相同方式不獲退款。

經過一輪拉鋸，主辦方提出退款一半金額作「體恤」，限苦主數日內，即本月 12日前接受，否則不再受理。《Yahoo 新聞》就事件向主辦方盛事（亞洲）及消費者委員會查詢，正待回覆。

消委會曾於去年 11 月中旬回覆《Yahoo 新聞》查詢時表示，據主辦方指，所有涉及門票的退款申請已完成，消委會亦收到投訴人回覆確認已收到退款，當時消委會共接獲 347 宗有關熱氣球節的投訴個案，涉及金額合共 348,513 元。