習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
熱氣球節・一文整合｜開鑼日冇載客牌 政府披露 8 月測試失敗 苦主聘律師追討：呢度香港嚟㗎｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示，有專程購票入場的市民及旅客大感失望，數十名苦主要求退票不果。政府發言人昨晚透露，主辦方於 8 月中曾進行實地測試，但安全風險顯著，不獲發牌載人。有苦主向《Yahoo 新聞》表明將透過法律行動追討。
一連四日的熱氣球節由盛事（亞洲）有限公司舉辦，冠名贊助為友邦保險，活動斥資 3,000 萬元。根據主辦方資料，活動籌備 8 年，成人門票高達 895 元，熱氣球體驗需額外加 580 元。《Yahoo 新聞》記者昨發現，主辦方於開鑼日仍未獲民航處的熱氣球載客許可，亦發現主辦方突於官方網站表示，政府批發的升空許可僅供展示用途，導致「暫未能接載一般市民」。其後，場內工作人員用黑膠紙遮蓋活動告示板「熱氣球繫留定點飛體驗」項目，並在入口架起告示牌。專程從澳門來港參加熱氣球節的旅客趙先生獲悉後拒絕入場，他對主辦方未獲政府批准相關許可大感不滿，質疑宣傳有誤導成份。
【相關報道】
熱氣球節｜旅發局下架熱氣球節內容頁面 僅顯示「該頁面似乎不存在」︱Yahoo
熱氣球節｜政府發稿：實地測試「效果未如理想」 部門批准只作展示不包載客 活動不涉政府資助｜Yahoo
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 主辦方稱購票市民可擇日進場兼送雪糕券 苦主拒接受 開設群組追討損失｜Yahoo
政府清晰界定為商業活動 直指測試不理想
政府發言人昨晚發稿，清晰界定「友邦香港國際熱氣球節」是商業活動，強調「非政府主辦、協辦或資助的活動」，又披露主辦方曾在上月 20 日曾進行實地熱氣球測試，「但效果未如理想」、「安全風險顯著」，故該次未有成功批出任何許可；開幕前一天即 9 月 3 日，主辦方再作另一次測試，但因為未有足夠時間作載客測試以評估安全性，因此發出的批准只可展示熱氣球，「並不包括接載乘客」。
政府消息人士昨晚再向傳媒放風，據《香港 01》報道，主辦方在「測試期間驚爆傾側」，其後民航處多次相約主辦方也未能提早測試，批評主辦方拖延到開幕前一日才補測，惟表現不令人放心，又質疑有人想轉移視線至政府。
測試失敗後仍宣傳「坐熱氣球升空」
記者翻查熱氣球節的社交平台帳戶，主辦方於 8 月 20 日測試未獲發許可後，曾於 8 月 21 日至 26 日期間分享共 7 個KOL的短片及帖文，內容分別提及「香港都終於有熱氣球坐」、「只要買飛就可以坐到熱氣球（升空 10 至 20 米）」、「坐熱氣球望哂成個維港景」、「親身坐熱氣球升空」等訊息，當中未有列明「需經政府批准」，而官方網站及一個關於「友邦熱氣球跑」獎品的帖文則有標註相關條件。
多個宣傳內容亦提及，熱氣球來自 20 個不同國家，惟記者昨晚在現場觀察，僅見最多有 7 至 8 個充氣熱氣球同時在場區，未及宣傳所指的一半數量，而大部分時間亦「非常貼地」，未見所謂「升空 10 至 20 米」展示。
苦主成立群組 拒接受擇日再來
數十名苦主昨圍堵主辦方代表，代表自稱是兼職員工，表示主辦方有權不提供相關體驗，包括天氣不佳或其他原因，加上場內其他活動如演唱會如常舉行，表明不會退票。苦主們反駁有關解釋不合理，指出多項網上宣傳均以「可乘坐熱氣球」作招徠，吸引他們購票入場，只為額外付費的熱氣球升空體驗。最終主辦方提出，可讓自願登記的持票人士，除昨日入場，亦可再選多一日免費進場，但須為購買門票所屬的相同時段，又稱會考慮提供雪糕劵，惟記者未見有人接受登記。
苦主何小姐花費超過 3,000 元購買門票與家人參與活動，她向《Yahoo 新聞》表示，她已聯絡律師跟進事件，亦不會考慮登記擇日再來，認為「主辦方處理唔公道，件事搞到大家咁掃興，仲想叫我再搭車嚟換雪糕劵？再嚟都係嘥車費！」她亦感嘆「呢度香港嚟㗎！」
何小姐已成立苦主群組，有超過 20 人參加，她亦將採取法律行動追討主辦方賠償。
【相關報道】
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 民航處周二起設禁飛區 繫留氣球放飛申請需符5點要求｜Yahoo
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 苦主圍鬧主辦方：畀六百幾蚊睇你放風箏？｜Yahoo
熱氣球節｜升空體驗首日甩轆 政府僅批「展示用途」不准載客 活動斥資 3000 萬｜Yahoo
其他人也在看
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查
知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。Bloomberg ・ 1 天前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 1 天前
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
港姐2025｜李尹嫣大熱倒灶 網民讚比三甲更靚 經理人媽媽力撐係「民選冠軍」被狠批
《2025香港小姐競選》賽果已於8月31日出爐，賽前大熱嘅21歲李尹嫣（Victoria）大熱倒灶，僅得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」，唔少網民都覺得李尹嫣值得更高名次，甚至比三甲更靚，仲話落選三甲可能更快有拍劇機會，發展會比三甲好。參選港姐以來，任職藝人經理嘅媽媽李安妮落力為女兒谷人氣，包括搵圈中藝人好友發文力撐，又與女兒到紅磡觀音廟拜神兼供奉燈塔。對於賽果，媽媽李安妮於社交平台發文表示女兒係「民選冠軍」，其用詞被網民批情商低。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
曾淵滄專欄│是時候整理投資組合（曾淵滄）
年初至今，隨便買一隻恒指成份股中的創新藥股，至今回報皆超過1倍，這些股的股價表現得好是有業績支持，估計今年下半年，這些已經有優良業績的創新藥股應該可以再上一層樓，大家不妨耐心的等待，等待下一次公布業績。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
24歲沈月「名媛氣質」培養示範：擁「最強顏值基因」、流利英文對答不怯場，魅力直逼媽媽邱淑貞
24歲沈月除了傳承媽媽邱淑貞的美貌，更培養出極佳的「名媛氣質」，散發不一樣的女神魅力！沈月近年成為時尚寵兒，每次出席公開活動時亦展現優雅氣質，網民亦指：「沈月就是邱淑貞的翻版」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭志剛6月底辭周企董事 與妻完全卸下周企所有職務
《明報》引述公司註冊處資料顯示，鄭志剛於今年7月1日正式辭任新世界發展(0017.HK)非執行董事及非執行副主席職務，而6月30日亦辭任新世界控股股東周大福企業董事職位，並與太太余雅頴同時辭任周大福教育董事一職，兩夫婦自此完全卸下周企及旗下上市公司所有職務。AASTOCKS ・ 23 小時前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
石澳「嚦咕嚦咕」大屋50萬租出 要符合咩門檻先有資格入住？
超級豪宅租務市場持續活躍。由信和黃志祥家族持有、曾作港產片《嚦咕嚦咕新年財》取景的石澳大浪灣道16號洋房，近日以約50萬元月租簽約出租，成為區內近年罕見的高價租盤。閱讀更多：開箱｜《嚦咕嚦咕新年財》劉德華大宅放租 石澳4,000呎巨屋月租50萬《毒舌大狀》藍本？｜市區驚現1字頭筍盤！ 大廈曾發生轟動全港「彭楚盈案」該洋房佔地約21,490平方呎，室內實用面積約6,059平方呎，設6間睡房，另連約1.5萬平方呎花園及泳池。今年1月初業主叫租50萬元，現時已獲租客承租；市場估計租金約50萬元，呎租約83元。區內代理表示，該大屋曾於23年前為經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》取景，用作片中由劉德華飾演的「麻雀大俠」的居所，大屋更是戲中的主要場景之一；梁詠琪與黃文慧上演婆媳大戰的一幕，更令人印象深刻。大屋雖然外貌變化不大，但內籠已全面翻新；故大業主一經放盤，即吸引不少豪宅客查詢。代理透露，因應物業地段因素，業主要求租客需持有石澳鄉村俱樂部會藉。如租客未有會藉，業主可協助代為申請，但申請費用約135萬元須由租客承擔；此外，俱樂部亦會就申請人資格進行審核，故此該洋房放盤逾半年才成功租出。石澳上一次出現逾28Hse.com ・ 19 小時前
電動車末日？稅免結束後Tesla等銷售恐腰斬
本月底終止聯邦電動車稅務抵免後，Tesla(TSLA)、通用汽車、福特等車廠勢將面臨沉重壓力。一名對行業具深入了解的分析師預期，美國電動車銷量相較目前水平或將腰斬。Yahoo財經 ・ 18 小時前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
樂悠節2025｜八達通「828樂悠節」加碼至1656萬元 每張卡最高回贈XXX元(附領取方法)
由八達通主辦的第二屆「828 樂悠節」，自上周四(8月28日)推出以來，短短5日內，至今已有逾130萬銀髮族群使用樂悠咭於零售商戶消費，帶動總零售消費額超過3億元。有見及此，八達通決定「加碼」，即日起追加一倍、即828萬元現金回贈，使活動總回贈金額達1,656萬元。am730 ・ 18 小時前
數據誇大、禁止跌市 「法西斯經濟奇蹟」背後的強國假象
法西斯經濟表面繁榮，實則數據粉飾與行政干預：失業率靠排除統計下降、軍工凌駕民生、工會遭取締、股市被凍結。歷史揭示強國假象背後的危機。Yahoo財經 ・ 1 天前
黃子華親解「背後嘅女人」黃呈欣真正關係 攬實合照有原因「當然更加鬼馬」
劉嘉玲日前為曾經合演舞台劇《香港式離婚》嘅拍檔黃子華慶祝生日，喺嘉玲姐分享嘅合照中，即將步入65歲嘅黃子華坐正C位，而子華身後有一位女子攬實壽星公Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前