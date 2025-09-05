熱氣球節・一文整合｜開鑼日冇載客牌 政府披露 8 月測試失敗 苦主聘律師追討：呢度香港嚟㗎｜Yahoo

熱氣球節｜開鑼日冇載客牌 政府披露 8 月測試失敗 苦主聘律師追討：呢度香港嚟㗎｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示，有專程購票入場的市民及旅客大感失望，數十名苦主要求退票不果。政府發言人昨晚透露，主辦方於 8 月中曾進行實地測試，但安全風險顯著，不獲發牌載人。有苦主向《Yahoo 新聞》表明將透過法律行動追討。

一連四日的熱氣球節由盛事（亞洲）有限公司舉辦，冠名贊助為友邦保險，活動斥資 3,000 萬元。根據主辦方資料，活動籌備 8 年，成人門票高達 895 元，熱氣球體驗需額外加 580 元。《Yahoo 新聞》記者昨發現，主辦方於開鑼日仍未獲民航處的熱氣球載客許可，亦發現主辦方突於官方網站表示，政府批發的升空許可僅供展示用途，導致「暫未能接載一般市民」。其後，場內工作人員用黑膠紙遮蓋活動告示板「熱氣球繫留定點飛體驗」項目，並在入口架起告示牌。專程從澳門來港參加熱氣球節的旅客趙先生獲悉後拒絕入場，他對主辦方未獲政府批准相關許可大感不滿，質疑宣傳有誤導成份。

大會於會場入口展出熱氣球未能載市民的告示。

政府清晰界定為商業活動 直指測試不理想

政府發言人昨晚發稿，清晰界定「友邦香港國際熱氣球節」是商業活動，強調「非政府主辦、協辦或資助的活動」，又披露主辦方曾在上月 20 日曾進行實地熱氣球測試，「但效果未如理想」、「安全風險顯著」，故該次未有成功批出任何許可；開幕前一天即 9 月 3 日，主辦方再作另一次測試，但因為未有足夠時間作載客測試以評估安全性，因此發出的批准只可展示熱氣球，「並不包括接載乘客」。

政府消息人士昨晚再向傳媒放風，據《香港 01》報道，主辦方在「測試期間驚爆傾側」，其後民航處多次相約主辦方也未能提早測試，批評主辦方拖延到開幕前一日才補測，惟表現不令人放心，又質疑有人想轉移視線至政府。

測試失敗後仍宣傳「坐熱氣球升空」

記者翻查熱氣球節的社交平台帳戶，主辦方於 8 月 20 日測試未獲發許可後，曾於 8 月 21 日至 26 日期間分享共 7 個KOL的短片及帖文，內容分別提及「香港都終於有熱氣球坐」、「只要買飛就可以坐到熱氣球（升空 10 至 20 米）」、「坐熱氣球望哂成個維港景」、「親身坐熱氣球升空」等訊息，當中未有列明「需經政府批准」，而官方網站及一個關於「友邦熱氣球跑」獎品的帖文則有標註相關條件。

多個宣傳內容亦提及，熱氣球來自 20 個不同國家，惟記者昨晚在現場觀察，僅見最多有 7 至 8 個充氣熱氣球同時在場區，未及宣傳所指的一半數量，而大部分時間亦「非常貼地」，未見所謂「升空 10 至 20 米」展示。

開幕首晚有熱氣球在場內展示，離地面相當近。

苦主成立群組 拒接受擇日再來

數十名苦主昨圍堵主辦方代表，代表自稱是兼職員工，表示主辦方有權不提供相關體驗，包括天氣不佳或其他原因，加上場內其他活動如演唱會如常舉行，表明不會退票。苦主們反駁有關解釋不合理，指出多項網上宣傳均以「可乘坐熱氣球」作招徠，吸引他們購票入場，只為額外付費的熱氣球升空體驗。最終主辦方提出，可讓自願登記的持票人士，除昨日入場，亦可再選多一日免費進場，但須為購買門票所屬的相同時段，又稱會考慮提供雪糕劵，惟記者未見有人接受登記。

苦主何小姐花費超過 3,000 元購買門票與家人參與活動，她向《Yahoo 新聞》表示，她已聯絡律師跟進事件，亦不會考慮登記擇日再來，認為「主辦方處理唔公道，件事搞到大家咁掃興，仲想叫我再搭車嚟換雪糕劵？再嚟都係嘥車費！」她亦感嘆「呢度香港嚟㗎！」

何小姐已成立苦主群組，有超過 20 人參加，她亦將採取法律行動追討主辦方賠償。