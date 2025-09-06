熱氣球節未能載客升空 消委會接獲105宗投訴涉款約13萬

【Now新聞台】國際熱氣球節熱氣球未能載客升空，消委會接獲105宗投訴，涉款約13萬元。

為期四日的國際熱氣球節在中環海濱活動空間舉行，來到第三日的傍晚只有稀疏人流入場，現場有電單車特技表演，不過就未見大型熱氣球蹤影。

由於熱氣球未獲政府批准接載乘客，只能充氣展示，有入場人士感到無奈及失望。

江小姐：「好像在幫助經濟般，因為買票是來看熱氣球。」

Austin：「(會否有些少失望？)會。(為甚麼？)都不知道何時有熱氣球。」

劉先生：「當然失望，主題來的。一心是想來看、乘搭。」

#要聞