熱氣球節消委會接9投訴 網民今早入場驚「冇熱氣球」

【on.cc東網專訊】首次在香港舉行的「友邦香港國際熱氣球節」昨日(4日)開幕，原定有讓市民購票體驗乘坐熱氣球離地最高20米的環節卻因「無牌」忽然煞停。截至今午(5日)12時，消費者委員會共接獲9宗有關香港國際熱氣球節的投訴個案，涉及金額合共16,933港元，而當中涉及最高金額的個案為4,956港元。消委會表示，明白部分入場人士因未能參與「熱氣球繫留定點飛體驗」而感到失望，已與主辦單位取得聯絡，並會積極跟進事件。

有網民今早約10時半入場，卻發現「熱氣球節冇熱氣球」，指大會稱考慮到風向、溫度問題

所有熱氣球不論大小皆須降落。網民諷「本身冇得坐人，宜家連相都冇得影 」

