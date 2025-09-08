熱氣球節風波 議員促政府推盛事活動要加強把關

【Now新聞台】國際熱氣球節事件，主辦單位最後一日宣布全額退款，有立法會議員稱政府推動盛事活動時應該加強把關。而海關接獲64宗投訴，消委會則接獲303宗，涉款約30萬元。

一連四日的國際熱氣球節落幕，就算買票入場，最終都是無法登上熱氣球。活動最後一日，主辦單位宣布全額退款。有旅遊業界在本台節目《時事全方位》指，這件單一事件相信不會影響香港的金漆招牌，但認為退款決定來得太遲。

旅遊促進會總幹事崔定邦：「看表演只是配菜，『搭一件豬頭骨』。(主辦單位)認為這數天不能看熱氣球，不如你看表演吧。這個和市民或旅客有嚴重落差。旅客希望坐熱氣球，所以直接退款就乾淨俐落，應該一開始就做。這些企業自己要想一想，『香港』兩個字是金漆招牌，『香港』兩個字大家都應該負點責任，當局都給予一些益處，已經『益你了』，可否盡責任做好活動？」

而自費買票入場了解事件的立法會議員江玉歡就稱，活動有很多事值得留意，例如主辦機構董事懷疑涉及早前美斯缺陣事件，當局應該加強把關。

立法會議員(選舉委員會)江玉歡：「盛事都要成事才可以。你(政府)給予他盛事品牌，當不成事時，當然政府不能突然切割。舉辦這些活動很多時候，之前都會有些『紅旗』，有些值得(留意)容易失敗，或出事的情況。我認為政府在今次經驗後，希望可以想一想日後對這些所謂盛事或大型項目，他們的角色可否做得更好。我認為應該要看自己是一個拍檔或促進者角色。」

江玉歡又指，政府可以參考澳洲及新西蘭的經驗，除了個別提供贊助外，亦可以給予意見或策略性方向。

#要聞