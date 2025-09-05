六四沙田黑漆噴「6436」 曾建峯認罪
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示，有專程購票入場的市民及旅客大感失望，數十名苦主要求退票不果。苦主之一何小姐花費超過 3,000 元購買門票與家人參與活動，她向《Yahoo 新聞》表示，她已聯絡律師跟進事件，亦不會考慮登記擇日再來，直踩主辦單位「未攞到牌照就賣飛」，仲話現場工作人員死口講「冇得退錢」，叫大家繼續玩，但「玩乜嘢？入到去係咁買嘢消費，買雪糕食？」。何小姐火滾到不停爆金句，「喂大佬我聽日去租個場，話自己去放火箭都得啦，坐穿梭機都得啦」、「（冇得升空因為）天氣問題？陽光普照萬里無雲呀！」、「血壓都去到 200」，更高呼「呢度香港嚟㗎！」，成為網路熱話。
何小姐出口成文，有網民大讚「不只說話清晰流暢，仲要咁嬲嘅情況之下，一個字粗口都冇！好勁啊！」、「佢言語清晰，條理分明地講番件事出來，表達番主辦的無良同處理手法有問題，仲指出無視的結果。 叻叻」。原來何小姐唔止係位媽媽，仲係一位座擁2萬8千幾個fans嘅飲食生活KOL Botan，不時帶大家食好嘢。睇返Botan介紹自己「敗家系列」嘅片，好霸氣咁話「香港地有人無錢使，有錢冇人使。你死慳死抵留返啲錢做咩？留返嚟爭家產咩﹗」，十分好笑。Botan鬧爆熱氣球主辦單位唔使粗口，但係另一條中伏飲食片內，就毫不留情爆粗批評某泰菜館嘅蟹肉炒蛋「係乜X嘢嚟架」、「多油到夠我推返2 part油通2 part淋巴都得」，相當抵死。
喺《Yahoo 新聞》訪問片段中，Botan同一位小朋友及另一名男士上鏡受訪，有網民誤以為嗰位係Botan老公，但係Botan本人回應話，片中男士唔係佢老公而係另一位苦主，但係遞水俾佢嘅就真係佢仔仔。
