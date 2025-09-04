熱氣球節｜升空體驗首日甩轆 政府僅批「展示用途」不准載客 活動斥資 3000 萬｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】原定今日（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，本來的環節包括購票體驗乘坐熱氣球，定點升空 10 至 20 米。不過，活動首日大會公布指，獲政府批發繫留熱氣球於場內升空僅「供展示用途」，現階段只可供持相關執照的專業飛行技術人員乘坐，暫未能接載一般市民。大會指，今日（4日）不會發售門票予公眾。《Yahoo 新聞》記者下午到達現場，發現工作人員將告示板上的熱氣球體驗活動用黑膠紙遮蓋。翻查傳媒報道，主辦單位稱，活動總投資逾 3,000 萬元。

《Yahoo 新聞》已向主辦單位查詢，正待回覆。

今日是熱氣球節首日，大會在網頁公布消息稱，政府批准的繫留熱氣球於場內升空「供展示用途」，暫未能接載一般市民，9 月 4 日將不會發售有關「繫留定點飛體驗」之門票予公眾。大會稱繼續積極與政府有關部門進行緊密溝通，如有進一步消息將盡快對外公布。

下午 5 時許，現場有工作人員準備熱氣球升空，但不會接載市民。

有入場人士查看告示版才知道今日突不提供熱氣球體驗。

大會工作人員用黑膠紙將「熱氣球繫留定點飛體驗」掩蓋。

下午 5 時許，工作人員準備熱氣球升空。

活動網頁列明，熱氣球「繫留定點飛體驗」視乎政府部門批准、當日天氣狀況及飛行人員專業判斷而定，只限當日現場購票。大會原定今午 5 至 7 時開始「繫留定點飛體驗」，之後 9 月 5 至 7 日，分別可在早上 7 時半至 9 時半，以及黃昏 5 時至 7 時體驗。票價每位 580 元，名額有限，額滿即止，並只限當日現場購票。

據活動簡介，繫留定點飛體驗是在安全、受控的環境下登上熱氣球，有纜繩將熱氣球綑上並繫留在地面。熱氣球會緩慢升至 10 米至 20 米的高度，乘客可欣賞中環及維港的景色。體驗過程由​一名專業熱氣球飛行員控制，每次可承載 2 至 4 名乘客。

據傳媒報道，「友邦香港國際熱氣球節」主辦單位盛事（亞洲）營運總監陳佩君指，為活動投資 3,000 萬元，希望可發展成香港恒常活動。

熱氣球節首日，記者下午4時多抵現場，未見有熱氣球，大會宣布今日不會對外發售體驗門票。