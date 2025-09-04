熱氣球節｜政府發稿：實地測試「效果未如理想」 部門批准只作展示不包載客 活動不涉政府資助｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】原定今日（4 日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，大會今日在場內發告示指，熱氣球於場內升空僅「供展示用途」，暫未能接載一般市民，引起大批購票市民不滿。政府晚上近 9 時發稿回應傳媒查詢，首先指今次活動是商業活動，「非政府主辦、協辦或資助的活動」。政府並指，主辦方曾在上月 20 日曾進行實地熱氣球測試，「但效果未如理想」；昨日主辦方（3 日）再作另一次測試，但因為未有足夠時間作載客測試以評估安全性，因此發出的批准「並不包括接載乘客」，只准許了熱氣球作展示用途。

政府發言人說，友邦香港國際熱氣球節的活動內容和安排均由主辦機構設計及落實推行，活動主辦方向政府表示會舉辦熱氣球活動後，各有關政府部門透過多次會議與主辦方溝通，提供專業意見、各項申請所需牌照及許可的細則及要求，以及參與實地熱氣球升降示範等，「熱氣球活動主辦方有責任確保活動安全進行，並負責及安排測試，確保活動符合各項所需牌照及許可的細則及要求，以取得相關部門的批准。」

政府指，經過 8 月 20 日的實地測試，各相關部門觀察到熱氣球運作極受風力及風向影響，「現場曾出現難以穩定控制的情況，安全風險顯著」，並指政府在審批過程中「始終將安全放在首位」，同時盡力協助活動順利進行。在經過 9 月 3 日的測試後，「政府相關部門經審慎並全面考慮公眾的安全情況下，批准熱氣球展示，但考慮到未有足夠時間再次進行載客測試，以評估其安全性，因此有關批准並不包括接載乘客。」

