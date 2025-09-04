熱氣球節｜旅發局下架熱氣球節內容頁面 僅顯示「該頁面似乎不存在」︱Yahoo

宣傳頁面已下架，僅顯示「噢！該頁面似乎不存在或內容已過期。」

【Yahoo 新聞報道】「友邦香港國際熱氣球節」昨日（5 日）鬧出滿城風波，大批入場人士原以為場內熱氣球可升空，竟料到場後卻被告之熱氣球僅「供展示用途」。《Yahoo新聞》發現，旅發局網頁原本有宣傳活動，但在昨晚該宣傳頁面已下架，僅顯示「噢！該頁面似乎不存在或內容已過期。」

現時在搜尋器輸入相關字眼，仍會看到旅發局的相關搜尋結果，顯示「香港國際熱氣球節」，但按入連結後，卻顯示「噢！該頁面似乎不存在或內容已過期。你可以返回首頁查看更多內容。」

政府昨晚近 9 時發稿回應傳媒查詢，首先指今次活動是商業活動，「非政府主辦、協辦或資助的活動」。政府並指，主辦方曾在上月 20 日曾進行實地熱氣球測試，「但效果未如理想」；前日主辦方（3 日）再作另一次測試，但因為未有足夠時間作載客測試以評估安全性，因此發出的批准「並不包括接載乘客」，只准許了熱氣球作展示用途。